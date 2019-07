Die Innenstadtlinie 711 wird elektrisch: Ab November soll der erste E-Bus in Verden fahren. (Björn Hake)

Mit dem Gedanken, in die Elektromobilität einzusteigen, trägt sich das Verdener Nahverkehrsunternehmen Allerbus bereits seit geraumer Zeit. Allein, es haperte nicht zuletzt an der Finanzierung und der technischen Ausstattung. Bis Anfang November werden diese Hindernisse aber nun beseitigt, denn dann wird der erste E-Bus an Allerbus ausgeliefert. Er soll noch in diesem Jahr im Innenstadtbereich eingesetzt werden, wie Prokurist und Technischer Leiter Moritz Bruckhoff sagt. „In der Anfangsphase wird dieser Bus für die Linien 711 und 712 fahren“, erklärt er. Zusätzlich investiert das Unternehmen etwa 2,2 Millionen Euro in die Infrastruktur und Modernisierung des Betriebshofs.

Weiterer Meilenstein

„Wir werden zukünftig auf den Stadtbuslinien in der Verdener Innenstadt voll elektrisch fahren“, ergänzt Geschäftsführer Henning Rohde. Der Einstieg in die E-Bus Mobilität sei ein weiterer Meilenstein, aber zugleich auch eine Herausforderung für das Unternehmen. „Die Umrüstung eines Diesel-Busbetriebes auf elektrisch angetriebene Linienbusse ist nicht einfach“, erklärt Rohde. Dieses verlange nicht nur Kenntnisse beim späteren Linienbetrieb, sondern die Arbeiten an Hochvoltanlagen haben ganz andere Voraussetzungen als Arbeiten an herkömmlichen Dieselmotoren und Getrieben.

Für die Aufladung der Bus-Batterien mit einer Gesamtkapazität von über 220 Kilowattstunden (kWh) baut Allerbus eine eigene Ladeinfrastruktur im Zuge der Betriebshoferneuerung, die neben dem Anschluss an das Mittelspannungsnetz auch eine Trafostation auf dem Betriebsgelände beinhaltet. Die Trafostation wird modular aufgebaut, sodass in der Endausbaustufe bis zu zwölf Niederflurlinienbusse im Depot geladen werden können.

Perspektivisch peilt das Unternehmen eine E-Bus-Flotte in dieser Größe an. „Unser Ziel ist, im Stadtbusverkehr ohne Verbrennungsmotoren auszukommen“, betont Bruckhoff. Wann dieses Ziel erreicht werden kann, ist zurzeit jedoch noch offen. „Das sind erhebliche Investitionen, die wir ohne Förderung nicht stemmen können. Also hängt der Zeitpunkt nicht zuletzt von der Bewilligung von Fördermitteln ab “, sagt er. Immerhin kosten E-Busse im Vergleich zu den üblichen Dieselmodellen nach Angaben von Bruckhoff fast doppelt so viel. Für den ersten elektrischen Bus samt Ladetechnik gibt Allerbus demnach rund 400 000 Euro aus. Die Ladetechnik wird komplett auf dem Betriebshof installiert. Lademöglichkeiten seien unterwegs während der Tour nicht notwendig, betont der Technische Leiter. Mit einer vollen Ladung seien etwa 230 Kilometer Reichweite möglich – genug für eine Schicht.

„Zur Erreichung der Klimaschutzziele sind der Ausbau des ÖPNV und Investitionen in eine Antriebstechnologie ohne Ausstoß von Kohlendioxid die richtige und wegweisende Entscheidung in die Zukunft“, sagt Henning Rohde. Die Betriebshoferneuerung und auch die Anschaffung des E-Niederflurlinienbusses werden zu einem Großteil seitens der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Hannover gefördert. Die Höhe der Förderung liegt im Millionenbereich.

Umbau und Modernisierung des Betriebshofs an der Moorstraße in Verden sollen rund acht Monate dauern. „Anfang August ist Spatenstich“ freut sich Henning Rohde. Gebaut wird eine neue Durchfahrwaschhalle. Nach zweijähriger Planungs- und Vorbereitungszeit werden nun Taten am Hauptsitz der Verkehrsunternehmen Verden-Walsroder Eisenbahn (VWE) und AllerBus folgen. Nach dem Bau der Umschlaganlage Schiene/Straße am Clüversweg im Jahr 2016 wird nun in den öffentlichen Nahverkehr investiert. Für rund 2,2 Millionen Euro wird der gesamte Betriebshof modernisiert. „Nach knapp 50 Jahren Betrieb hat unsere Waschanlage in Verden das Ende ihrer Lebensdauer erreicht“, berichtet Bruckhoff.

Das neue und freistehende Gebäude der künftigen Nutzfahrzeug-Waschhalle wird mit Anbau eine Gesamtgrundfläche von gut 300 Quadratmetern und einen Brutto-Rauminhalt von etwa 2000 Kubikmetern haben. Die Waschanlage wird mit einer Drei-Bürsten-Waschtechnik für Fahrzeuge bis zu einer Höhe von 4,25 Metern und Breite von 2,9 Metern ausgerüstet sein. In den dazugehörigen Nebenräumen entsteht die oberirdische Technik für das Waschrecycling mit Frischwasserzufuhr und einer Kompressoranlage zur Druckluftversorgung. Für das anfallende Schmutzwasser wird eine Kreislaufwasserbehandlungsanlage mit zehn Kubikmetern Fassungsvermögen gebaut. Weiter werden zur Optimierung der Betriebsabläufe im Anbau der neuen Fahrzeugwaschhalle Tanksäulen für Diesel, Heizöl und Ad Blue integriert. Hierfür wird eine bis zu vier Meter tiefe Baugrube ausgehoben. Die bestehende Tankanlage bleibt für die Loks erhalten.