Die Aller-Weser-Klinik ruft Freiwillige auf, sich in Achim und Verden (Foto) zu melden. Sie sollen aber nicht mit isolierten Corona-Patienten arbeiten. (FOCKE STRANGMANN)

Unterstützende Hände könnten – unter Berücksichtigung der derzeitigen Lage in anderen europäischen Ländern – in den kommenden Wochen im medizinischen Bereich nötig sein. Aus diesem Grund startet die Aller-Weser-Klinik (AWK) mit ihren Krankenhäusern in Achim und Verden vorsorglich bereits jetzt einen Aufruf im gesamten Landkreis, um ehrenamtliche Helfer zu finden, die im Bedarfsfall die Fachkräfte unterstützen und so der Bevölkerung helfen.

„Unser Personal arbeitet angesichts der zusätzlichen Herausforderung durch Corona in vielen Bereichen in der Nähe der Belastungsgrenze. Das betrifft nicht nur den medizinischen Part, sondern auch andere Berufsgruppen, die bei uns im Haus tätig sind“, erklärt Peter Ahrens, Ärztlicher Direktor im Krankenhaus Verden. „Wir sind sehr gut aufgestellt und vorbereitet auf unterschiedliche Szenarien, die kommen könnten. Unsere Mitarbeiter haben in den vergangenen Wochen Hand in Hand gearbeitet und wichtige Vorkehrungen im Haus getroffen.“ Jedoch ist er überzeugt, dass die Belastung täglich wachsen wird, „in einem noch nicht abschätzbaren Ausmaß“. Daher sollen Teams, im Falle einer verschärften Lage, von allen nichtpflegerischen Aufgaben entlastet werden, um eine bestmögliche Versorgung der Patienten zu erhalten. Die Krankenhausleitung der AWK bittet daher engagierte Bürger um Unterstützung, damit die Abläufe in den Krankenhäusern in Achim und Verden aufrechterhalten werden können. Infrage kommen insbesondere ehemalige Zivildienstleistende/Bufdis, Medizinstudenten und alle, die motiviert sind, in dieser schwierigen Zeit das Team zu unterstützen. Menschen, die zum Beispiel durch die Einstellung ihrer Arbeitsmöglichkeiten in der Gastronomie oder der Schließung des Unternehmens aktuell zur Verfügung stehen, werden gebeten, sich freiwillig zu melden und registrieren zu lassen.

„Die Einsatzgebiete können ganz unterschiedlich sein. Wir werden die Tätigkeiten nach den Fähigkeiten der einzelnen Unterstützer auswählen“, so Ahrens, denn die Vielfalt der Aufgaben sei groß: Sie reicht vom hausinternen Hol- und Bringdienst, über Telefonate, Kopieren, Hilfe bei der administrativen Verwaltung, Reinigungstätigkeiten bis hin zur Essensverteilung, um nur einen Bruchteil zu nennen. „Wir freuen uns über jede Kompetenz, die uns angeboten wird“, betont Ahrens, stellvertretend für die gesamte Krankenhausleitung. „Sichergestellt ist selbstverständlich, dass die Helfer nicht mit isolierten Corona-Patienten arbeiten.“ Die AWK wird im Bedarfsfall kurzfristig auf die registrierten freiwilligen Helfer zurückgreifen, die dann unentgeltlich einen wichtigen Beitrag leisten, um die medizinische Versorgung im Landkreis weiterhin sicherzustellen.

Interessenten können sich ab sofort per E-Mail an personal@aller-weser-klinik.de melden. Es wird darum gebeten, den Namen, Anschrift, Telefonnummer, Alter und besondere Fähigkeiten, derzeitiger Beruf oder Vorerfahrungen anzugeben, damit das Koordinationsteam Helfer und Aufgaben optimal zusammenbringen kann. Für weitere Informationen steht Interessierten werktags zwischen 10 und 12 Uhr ein Mitarbeiter unter der Telefonnummer 0 42 31/ 1 03 80 02 zur Verfügung. Auch die Website der AWK bietet Informationen: www.aller-weser-klinik.de.