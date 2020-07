Vor 18 Jahren hat sich Angela Merkel in das Gästebuch des Hotels Höltje eingetragen. Senior-Chefin Anolda Glander erinnert sich noch gut an ihren Aufenthalt. (Björn Hake)

Angela Merkel wird an diesem Freitag, Dienst ist Dienst, in Brüssel beim EU-Sondergipfel zum Corona-Wiederaufbaufonds verweilen. Möglicherweise wird ihr im Europagebäude das eine oder andere Ständchen gebracht, wahrscheinlich gibt’s zum 66. Geburtstag auch ein paar Präsente. Ob was Süßes dabei sein wird, so wie vor 18 Jahren in Verden? Der 17. Juli 2002 war kaum angebrochen, da bekam Merkel, noch nicht Kanzlerin, auch schon ein üppiges Schokoladengeschenk überreicht. Die CDU-Vorsitzende saß gerade gemütlich im lauschigen Altstadt-Garten des Hotels Höltje, hatte gut gespeist und freute sich nun über die nette Geste der Gastgeber.

Familie Glander hatte im Radio vom Geburtstag des prominenten Gastes gehört. Angela Merkel befand sich damals auf Wahlkampf-Ochsentour in niedersächsischen Gefilden. Die Bundestagswahl stand bevor. Die CDU-Chefin hatte im Januar ihren Anspruch auf die Kanzlerkandidatur aufgegeben; die Unionsparteien traten mit Edmund Stoiber an der Spitze gegen Gerhard Schröder und seine rot-grüne Koalition an. Es gab viel zu tun. Am Vorabend ihres 48. Geburtstages checkte Angela Merkel jedenfalls im Hotel Höltje ein, und es stellte sich heraus, dass sie trotz weiterer Terminfülle keineswegs vorhatte, sich schon vor Mitternacht in ihr Zimmer zurückzuziehen.

„Es war eine sehr schöne Sommernacht“, erinnert sich Hotelier Günther Glander noch wie heute. Ideal, um lange draußen zu sitzen. So empfand es wohl auch die populäre Politikerin und promovierte Physikerin, die in einer Gartenecke die Pause vom strammen Programm genoss – in diskreter Herrenbegleitung. Angela Merkel hatte zwei Bodyguards dabei, wat mutt, dat mutt. Die starken Männer hatten nichts einzuwenden, als ein paar Minuten nach 0 Uhr Anolda Glander an den Tisch trat, um ihrem Schützling zu gratulieren. Es oblag der First Lady des Hotels Höltje, der First Lady der Bundes-CDU Glückwünsche auszusprechen und ein süßes Präsent zu reichen: reichlich Schokolade aus feinster Bremer Fabrikation.

Merkel merklich angetan

Angela Merkel soll merklich angetan gewesen sein. Ob sie sich sofort über das Naschwerk hergemacht hat und die Leibwächter davon auch was abbekamen, ist nicht überliefert. Nervennahrung kann Merkel zumindest gut gebraucht haben, denn nach wohl nicht allzu langer Nachtruhe in Verden-City musste sie sich gleich wieder auf Achse begeben – im Tour-Bus mit der Aufschrift „Angehen, was alle angeht“. An ihrem Geburtstag, darüber stand auch in dieser Zeitung zu lesen, war sie unter anderem in Achim unterwegs, von wechselnden Parteifreunden umgeben.

CDU-Landeschef Christian Wulff war zum Beispiel zeitweise dabei, Bundestagskandidat Reinhard Grindel und nicht zuletzt CDU-Kreisvorsitzender Wilhelm Hogrefe, der als Rosenkavalier erschien – und mit schönen Grüßen von Ehefrau Renate. Für das duftende Blumengebinde, das „Angie“ in die Hand gedrückt bekommt, hat Renate Hogrefe den heimischen Garten geplündert. Angela Merkel, im apfelgrünen Jackett, nahm auch einen Kaffeebecher mit Achim-Logo entgegen und gab artig an, sie werde gerne daraus trinken.

„Frisch und ausgeruht“ habe sie gewirkt, hieß es. Also muss sie sich zuvor bei Höltje doch gut erholt haben. Übrigens hat sie das Hotel auch nicht verlassen, ohne sich ins Gästebuch einzutragen. Auf einer Doppelseite klebt links eine Autogrammkarte. Unter besagten Wahlkampf-Slogan blickt eine leicht lächelnde Angela Merkel den Betrachter an. Rechts hat sie in schwungvoller Handschrift hinterlassen: „Herzlichen Dank für einen tollen Aufenthalt und sehr schmackhaften mexikanischen Topf in Ihrem Hotel und Garten! Alles Gute für die Zukunft“.

Gästebuch voller Promis

Apropos Gästebuch beziehungsweise -bücher bei Höltje: voller Promis! Einige haben sich auf eine Unterschrift und/oder Karte mit Konterfei beschränkt, manche sich nur Standardformulierungen abgerungen. Andere wiederum machten sich richtig Mühe mit mehr oder weniger originellen Verlautbarungen und sogar Illustrationen. Zum Zeichenstift hat kein Geringerer als der exzentrische „Malerfürst“ Ernst Fuchs (1930 – 2015) gegriffen. Der Wiener Multikünstler hinterließ 1998 anlässlich seiner Ausstellung im Rahmen der Herbstkunsttage der Kreissparkasse ein kleines Selbstbildnis nebst der Zeile „Lass die Nase nicht hängen, Ernstl…“. Künstlerkollege Horst Eckert alias Janosch, Jahrgang 1931, mochte nicht malen: „Der Herr Janosch war auch hier! Heute, den 21.3.2012“. Der Cartoonist Wolf-Rüdiger Marunde, der ein Faible für menschelndes Borstenvieh hat, zeichnete einen pausbäckigen Schweinskopf auf prallem Kissen, wortkarg ergänzt mit „nettes Zimmer“.

Der in Bremen geborene Schauspieler und Quizmaster Hans-Joachim „Kuli“ Kulenkampff (1921 – 1998) brachte im März 1993 seine „reine Freude, hier zu wohnen“ zum Ausdruck. Bestens gefallen hat es auch Lilo Wanders/Ernie Reinhardt, bekannt durch die VOX-Serie „Wa(h)re Liebe“: „Es ist so schön und nett bei Euch, dass mir fast die Worte fehlen“. Trompeter und Komponist Till Brönner hat 2015 „genächtigt wie ein Kaiser“, und TV-Sportmoderator Ulli Potofski schon 2014 „gut geträumt in Verden/Aller“.

Und wer war noch so da? An Politikern etwa Franz Müntefering, Gregor Gysi und David McAllister, an Showgrößen Margot Werner, Brigitte Mira, Suzanne von Borsody, Lisa Fitz, Uwe Friedrichsen, Graham Bonney, Ivan Rebroff, Axel Prahl und die Puhdys.