Die Geschäftsstelle des Hannoveraner Verbandes an der Niedersachsenhalle in Verden. (Björn Hake)

Lang ist die Liste der Veranstaltungen, die der Hannoveraner Verband in diesem Jahr abwickeln will. Vom großen Sportprogramm unter Federführung seiner pVerd-event GmbH mal abgesehen, hat er auch eine Vielzahl von Pferdeversteigerungen auf dem Plan sowie im November und Dezember die diesmal deutlich zweigeteilte Hengstkörung mit Zusatzprogrammen. Was bislang in der Übersicht noch fehlt, ist ein Termin für die fällige Delegiertenversammlung, der ersten nach Bildung von Präsidium, Fachausschüssen und Aufsichtsrat im vergangenen August.

Dass die Delegierten aus den zahlreichen örtlichen Vereinen und Bezirksverbänden im umfangreichen Zuchtgebiet erst im zweiten Halbjahr tagen werden, ist bereits beim digitalen Mitglieder-Meeting am 22. Februar mitgeteilt worden. Und wenn dann Wahlen in Ehrenämter zu erfolgen haben, dürften diese nur für ein Jahr Gültigkeit besitzen und müssten in 2022 noch einmal vorgenommen werden, wie beim Online-Info-Treffen ebenfalls zu erfahren war. Der Hintergrund: sozusagen alles eine Frage des Alters und eine „Altlast“ aus der letzten Zusammenkunft der Delegierten.

Damals hatten die beauftragten Mitgliedervertreter in einer wahren Marathonsitzung in der Niedersachsenhalle nicht nur über die Besetzung der neuen Gremien zu befinden. Im Rahmen der umzusetzenden „Strukturreform“ waren auch andere wichtige Weichen zu stellen, wobei dies zumindest hinsichtlich des Stichworts „66 Jahre“ nicht abschließend gelang und daher erneut Thema werden muss. Die neue Satzung sah auch die Festschreibung einer Altersgrenze von eben 66 Jahren „für die Wählbarkeit in Ehrenämter“ vor. Und schon im Vorfeld war ein Antrag eingereicht worden, diese Altersgrenze in den Statuten ersatzlos zu streichen.

„Verstoß gegen gesellschaftliche Ziele“

Sie sei „zutiefst undemokratisch“, hatte Antragsteller Rudolf Dühnert unter anderem argumentiert. Der Vorsitzende des Hannoveraner Vereins Schleswig-Holsteins, unterstützt von all seinen Vorstandskollegen, betonte, die Ausgrenzung älterer Menschen stelle „einen groben Verstoß gegen gesellschaftliche Ziele und Normen“ dar. Alter sei kein „Qualitätskriterium“, lautete die ausführliche Begründung weiter – mit Verweis auf Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur und nicht zuletzt auch fleißig tätige Pferdezuchtfunktionäre fortgeschrittenen Alters. Beim Hannoveraner Verband lag das Limit zuvor bei 70 Jahren. Dühnert und Co. möchten nach wie vor keinerlei Beschränkung, auch nicht vor dem Hintergrund, dass eine Wahlperiode laut Satzung maximal fünf Jahre währen darf.

Nun verhielt es sich auf der Versammlung nicht etwa so, dass die Hannoveraner-Fans aus dem Norden mit ihrer Initiative gänzlich im Regen stehen blieben – im Gegenteil. Gleichwohl ging die Sache keineswegs glatt ab. Nach längeren, durchaus kontroversen Diskussionen sprach sich die Mehrheit der Stimmberechtigten für eine Abschaffung der Altersgrenze aus. „Aufgrund von Unklarheiten in der Auslegung der Antragstellung“, so der Verband in seiner Pressemitteilung, habe ein zweites Mal abgestimmt werden müssen. Als es dann um die nötige Satzungsänderung ging, auf die der Antrag doch abzielte, kam die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit nicht zustande.

Damit war das Thema indes nicht vom Tisch – und ist es bis heute nicht. „Gemäß Auftrag“ aus der letzten Delegiertenversammlung müsse bei der nächsten „über Beibehaltung oder Abschaffung“ der Altersgrenze entschieden werden, erklärte Geschäftsführer Wilken Treu während der Informationsveranstaltung. Die 66 Jahre würden zwar nicht für die Vorstände der regionalen Pferdezuchtvereine gelten, wohl aber „momentan“ für die zu besetzenden Delegiertenämter. Somit ist nun einiges in die Wege zu leiten. Ob eine neuerliche Abstimmung dazu führen wird, dass Dühnert und seine Equipe letztlich weit mehr als einen Etappensieg landen, bleibt abzuwarten.

Gespannt sein darf die gesamte Züchterszene auch auf den hannoverschen Auktionsauftakt am 17. April. In der Reitpferde-Kollektion, die wieder online offeriert wird, seien „Stars von morgen und Freunde fürs Leben“ zu finden, heißt es vollmundig. Es werde eine „erlesene Auswahl“ an Dressur-, Spring-, Vielseitigkeits- und Freizeitpferden angeboten. Nach derzeitigem Stand umfasst das Sortiment 80 Kandidaten, die sich zwecks Trainings und Vorbereitung ab dem 6. April in der Verdener Ausbildungs- und Absatzzentrale befinden werden.