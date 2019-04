Entschuldigt sich für die Pannen bei der Saisoneröffnung: Geschäftsführer Thomas Lewandrowski. (Jonas Kako)

Denkbar schlechter hätte die Saisoneröffnung im Verdener Magic Park nicht laufen können. Aus bislang ungeklärten Gründen ist es dort am Sonnabend zu einem Zwischenfall an der Familienachterbahn gekommen. Geschäftsführer Thomas Lewandrowski spricht von „einem Defekt an einem der Wagen“. Geistesgegenwärtig habe ein Mitarbeiter dann unverzüglich und vorschriftsmäßig die Bahn gestoppt. In den sozialen Netzwerken fahren die Gefühle der betroffenen Eltern hingegen Achterbahn: „Die Bahn raste in die erste Kurve und plötzlich gab es einen lauten Knall“, heißt es dort. Und weiter: „Alle hatten riesige Panik und schrien vor Angst. Die Achterbahn war außer Kontrolle und fuhr nun mehrmals vor und zurück, während der Wagen immer bedrohlicher neben der Spur hing.“

Das Brisante: Das Fahrgeschäft wurde nach Aussage von Lewandrowski erst Anfang vergangener Woche vom TÜV abgenommen. „Die Ergebnisse werden anschließend üblicherweise an die Bauaufsicht weitergeleitet“, teilte der Geschäftsführer mit. Er versicherte im Gespräch mit dieser Zeitung: „Wir können nichts in Betrieb nehmen, was nicht vorher überprüft wurde.“ Der Parkbetreiber bedauere das Unglück zutiefst und könne augenblicklich nichts weiter tun, als sich dafür aufrichtig zu entschuldigen. Bis die Ursache für den Defekt geklärt sei, gehe die Familienachterbahn natürlich erst einmal nicht mehr in Betrieb.

Verletzt wurde am Sonnabend zwar niemand, aber die Pannenserie bei der Saisoneröffnung ging nach Augenzeugenberichten munter weiter: „An diesem Tag brach auch noch eine Hüpfburg zusammen und einige Familien steckten in der Drachenbahn fest.“ Lewandrowski bestätigte diese Vorkommnisse auf Nachfrage des WESER-KURIER und hob noch einmal hervor, dass die Sicherheit im Magic Park stets an erster Stelle stehe. Alle Kinder, die im Winter Geburtstag hatten, hatten bei der Saisoneröffnung am Sonnabend freien Eintritt und werden den Besuch des Freizeitparks wohl so schnell nicht vergessen.