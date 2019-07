Die Hannoveraner Hengstkörung fand im Oktober 2016 in der Niedersachsenhalle in Verden statt - und hat nun ein juristisches Nachspiel. (Björn Hake)

Die Hannoveraner Hengstkörung im Oktober 2016 in der Niedersachsenhalle in Verden hat nun ein juristisches Nachspiel vor dem hiesigen Amtsgericht. Der Aufzüchter und Aussteller einer der 53 Hengste, die damals das begehrte Prädikat „gekört“ erhalten haben, muss sich vor dem Amtsgericht Verden wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Explizit wirft die Staatsanwaltschaft dem 42-Jährigen aus dem Landkreis Goslar „rohe und quälerische Tierbehandlung“ vor.

Während des zweiten Prüfungsabschnitts, dem erstmals bei einer Körung auf dem Programm stehenden Longieren, waren die Fesselköpfe der Hinterbeine des Hengstes unter den üblichen Bandagen mit Klebeband umwickelt. So viel dürfte nach der bisherigen Beweisaufnahme feststehen. Der Angeklagte bestreitet allerdings vehement, dass das Pferd dadurch gequält worden sei. Das Klebeband, auch als Panzerband bezeichnet, habe lediglich verhindern sollen, dass die weißen Baumwollbandagen während des Longierens heruntergleiten könnten, erklärte Verteidiger Kai Bemmann zum Auftakt der Verhandlung. „Dies war angesichts der nicht guten, rutschigen Bodenverhältnisse in der Niedersachsenhalle zu befürchten gewesen“, so der Verdener Fachanwalt für Pferderecht in der Verhandlung.

Manipulation der Gliedmaßenfunktion

Den Prozess begleitet der Sachverständige Andreas Frantzky, der sein Gutachten allerdings erst beim Fortsetzungstermin am 25. Juli vortragen wird. Er soll aber dem Vernehmen nach davon ausgehen, dass das selbstklebende Band zu einer Manipulation der Gliedmaßenfunktion geführt und dem Pferd Schmerzen verursacht haben dürfte. Das „Tapen“ soll eingesetzt worden sein, um verstärkte Hinterhandaktivitäten und betontes „Auffußen“ zu bewirken, so die Auffassung des Experten.

Mit Hilfe diverser Zeugen wurde am ersten Verhandlungstag versucht, die genauen Umstände beim damaligen Körspektakel vor großer Zuschauerkulisse zu ergründen. Der Angeklagte hatte gleich nach dem Longieren seines Hengstes von zwei Funktionsträgern „Besuch“ auf der Stallgasse bekommen. Auf ihre Aufforderung hin waren die Bandagen abgewickelt worden, darunter war das schwarze Band zum Vorschein gekommen. Es habe zwar nicht der „normalen“ Ausrüstung entsprochen, sei aber vor Ort auch nicht besonders beanstandet beziehungsweise als wesentlicher Verstoß angesehen worden, hieß es. Während der Zeugenbefragung fiel dem Vertreter der Staatsanwaltschaft unter anderem auf, dass die Mutter des Angeklagten, eine Pferdefachfrau, durchgängig von „Schutzklebestreifen“ sprach.

Dem Longieren war die Vorstellung der Vierbeiner auf der Dreiecksbahn auf dem Außengelände vorangegangen. Dabei dürfen die Hengste laut Reglement keine Bandagen tragen. Als dritte und vierte Etappen bei der Auswahl folgten das Freilaufen und das Springen. Die Körkommission hatte für den braunen Hengst aus dem Harzvorland, ebenso wie für weitere 52 aus dem Gesamtjahrgang 2014, die vorläufige Zulassung zur Zucht erteilt, also die Körung. Die Beanstandungen, die schließlich zur Anklageerhebung geführt hatten, sollen letztlich erst im Dezember 2016 erhoben worden sein.

Der „Prozessstoff“ erwies sich als so umfangreich und kompliziert, dass ein zweiter Termin angesetzt wurde. Dann sollen Filmaufnahmen von den damaligen Auftritten des Hengstes in Augenschein genommen und neben dem Sachverständigen weitere Zeugen gehört werden.