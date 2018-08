Der Gerichtsprozess um die Messerstecherei am Verdener Bahnhof wird sich aufgrund vieler widersprüchlicher Aussagen wohl weiter in die Länge ziehen. (Björn Hake)

Von den drei Angeklagten im Landgerichtsprozess um die Messerstecherei am Bahnhof befindet sich einer seit Ende November in Untersuchungshaft. Die Anwesenheit des 31-Jährigen vor Gericht ist damit gewährleistet. Nun musste auch der Jüngste des Trios damit rechnen, dass künftig Justizbeamte für sein rechtzeitiges Erscheinen zu den Gerichtsterminen sorgen werden. Gestern wurde der 21-Jährige durch Polizisten geweckt.

Der in Verden lebende junge Mann und der ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagte 33-jährige ohne festen Wohnsitz befinden sich im Gegensatz zu dem 31-Jährigen aus Langwedel, dem auch versuchter Totschlag vorgeworfen wird, auf freiem Fuß. Die große Jugendkammer hatte sie mehrfach eindringlich darauf hingewiesen, dass sie sich an den Verhandlungstagen pünktlich im Gerichtssaal einzufinden haben, sonst müssten sie mit Konsequenzen rechnen.

Bislang hatte es, von einigen kleinen Verspätungen abgesehen, stets geklappt. Doch als der 21-Jährige Dienstagmorgen nicht zur Stelle war und sein Verteidiger ihn auch nicht auf dem Handy erreichen konnte, ließ die Reaktion von Oberstaatsanwältin Annette Marquardt nicht lange auf sich warten: Sie beantragte die polizeiliche Vorführung des vermissten Angeklagten. Dies geschah ganz im Sinne der Kammer, die in dem umfangreichen, sich wahrscheinlich noch bis Dezember hinziehenden Verfahren nachdrücklich auf Beschleunigung setzt.

Verhandlungsbeginn verzögert sich

Und da das Gericht auch befürchtete, das wieder prallvolle Tagesprogramm könnte erneut aus dem Ruder laufen, wurde dem Antrag sofort stattgegeben. Mit rund anderthalbstündiger Verspätung konnte der siebte Prozesstag schließlich beginnen. Polizeibeamte hatten den 21-Jährigen aufgestöbert und ins Landgericht gebracht. Die an den kleinlauten Angeklagten gerichtete Frage des Vorsitzenden, wo er denn gewesen sei, beantwortete der Verteidiger in Kenntnis der angeblichen Umstände: Sein Mandant sei auf Schlaftabletten angewiesen, leider habe es diesmal mit dem ansonsten gut organisierten Wecken nicht funktioniert. Man habe da aber schon eine gute Idee entwickelt, damit dies in Zukunft nicht mehr vorkomme.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft zeigte sich skeptisch und wollte im zweiten Schritt bereits einen Haftbefehl beantragen. Auf Bitten der Kammer wurde dieses Thema zurückgestellt – und kam im Laufe des langen Verhandlungstages nicht mehr zur Sprache. Das geplante Programm konnte indes nicht eingehalten werden. Zwei Zeugenvernehmungen zogen sich hin; die eine hatte schon in der vergangenen Woche begonnen und verlangte eine Verlängerung, die andere startete mit Verspätung und wird am morgigen Donnerstag fortgesetzt.

Auf die kommende Woche wurde zudem die Befragung der rechtsmedizinischen Sachverständigen verlegt. Sie soll darüber Auskunft geben, wie sich die Verletzung des Hauptbetroffenen der Messerstecherei genau darstellte und wie sein Zustand nach der Attacke war. Laut Anklage hat der 31-Jährige den Schüler mit einem Messer mit etwa zehn Zentimetern Klingenlänge angegriffen und einen Stich in den Rücken versetzt. Dadurch soll eine Arterie verletzt worden sein, die zu „massiven Blutungen“ führte. Der „Todeseintritt“, den der Angeklagte billigend in Kauf genommen habe, sei nur durch eine Notoperation verhindert worden.

Der wieder genesene 20-Jährige hat vor der Jugendkammer schon geschildert, was er von der gewaltsamen Auseinandersetzung zweier Gruppen am Abend des 23. November 2017 noch in Erinnerung hat – oder haben will. Der Zeuge hätte von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch machen können, weil er, wie etliche andere Beteiligte, zunächst als Beschuldigter geführt wurde. Auch der 22-Jährige, dessen Vernehmung gestern fortgesetzt wurde, hätte nicht aussagen müssen, berichtete aber sehr ausführlich, was er von dem Geschehen auf und zwischen den Bahnsteigen mitbekommen hat.

Um sich ein möglichst schlüssiges Bild von den Abläufen und auch der Vorgeschichte zu machen, muss auch noch der zweite junge Mann gehört werden, der Messerstiche erlitten hatte. Der jüngste Angeklagte soll ihm zwei Stichverletzungen im rechten Oberschenkel zugefügt haben, die genäht werden mussten. Das Opfer könnte nach bisheriger Darstellung einiger Zeugen der Dreh- und Angelpunkt in der gesamten Auseinandersetzung gewesen sein.

Die Aussagen weisen aber zum Teil deutliche Widersprüche in den einzelnen Handlungsabläufen und Personenzuschreibungen auf. Umso gespannter erwarten die Verfahrensbeteiligten die schon zweimal verschobene Vernehmung des Mannes. Auch ihm stünde allerdings das Recht zu, keine Angaben zu machen.