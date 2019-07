Knapp eine Woche sind Ben-Luca de Vries (vorne v. l.), Milena Garbes und Paula Göttling wieder zu Hause. (Björn Hake)

Französisch ist nicht gleich Französisch. Das ist eine der Erkenntnisse, die 15 Schüler von ihrem Praktikum im Nachbarland mitgebracht haben. Sie sind der zweite Jahrgang, der dafür in Verdens Partnerstadt Saumur reiste. Dass die Kommunikation auch für jene nicht so leicht war, die bereits seit sieben Jahren die romanische Sprache büffeln, zeigte sich vor Ort. Denn das Französisch der Einheimischen klingt teils so ganz anders als das im Klassenzimmer.

Die Schüler haben sich trotzdem bestens geschlagen, geizt ihre Lehrerin Silke Garms nicht mit Lob. „Sie haben sich alle ausgezeichnet benommen, waren pünktlich und super freundlich.“ So lautete auch das Resümee jener Firmen, die den Jugendlichen einen Praktikumsplatz angeboten hatten. Doch das Wichtigste: Auch die Schüler hatten Spaß – trotz anfänglicher Anlaufschwierigkeiten.

Paula hat ihr Praktikum zum Teil zu Wasser verbracht. Mit einem Ausflugsschiff schipperte die Elftklässlerin die Loire herauf und herunter und versorgte dabei die Passagiere. „Am Anfang war es natürlich eine Überwindung“, räumt die Schülerin des Fachgymnasiums mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik ein. Waren die ersten Worte jedoch gesprochen, fiel die Anspannung schnell ab.

Diese Erfahrung machte auch Milena. Sie hat ihr Abitur schon in der Tasche und absolviert nun eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangstellten. Während ihr heimischer Arbeitsplatz vor allem Büroaufgaben für sie bereithält, sah es beim Praktikum ein wenig anders aus. Im Saumurer Schloss, das inzwischen ein Museum ist, verkaufte sie Eintrittskarten, wies Touristen den Weg und begleitete Führungen durch die alten Gemäuer. Auch beim Verhältnis der französischen Kollegen miteinander hat die Praktikantin Unterschiede zu Deutschland festgestellt. Denn Franzosen verbringen auch außerhalb des Büros viel Zeit miteinander. So bekamen sie Freikarten für ein andere Museum, das sie an einem freien Tag gemeinsam besuchen wollten. „Sie sind sehr locker im Umgang miteinander“, fasst Milena zusammen

Da das Schloss auch am Wochenende geöffnet ist, hatte sie montags frei. Auch andere Schüler hatten ungewohnte Arbeitszeiten. An seinen 14 Arbeitstagen in Saumur hatte Ben-Luca nur einen einzigen Tag zur freien Verfügung, bemängelt der Gymnasiast. Er hatte sich für ein Praktikum in der Hotellerie entschieden und lernte dort verschiedenste Bereiche kennen. Mal half er, den Pool zu reinigen, mal trug er Koffer, ein anderes Mal schnupperte er in die Gastronomie hinein. Im Umgang mit den Gästen – viele Amerikaner und Engländer – konnte er dann auch seine Englischkenntnisse ein wenig aufpolieren. „Es war wirklich sehr anstrengend“, resümiert er. Besonders die Hitze hatte den Jugendlichen zugesetzt. Ganz schön müde seien viele von ihnen beim gemeinsamen Abendessen gewesen, erzählt Garms, die das Projekt zum Leben erweckt hat. „Jetzt sehen sie, was für einen Luxus sie in der Schule haben“, sagt sie.

Nach einer über 16-stündigen Rückreise bei 35 Grad waren die Schüler froh, wieder zu Hause zu sein. „Vor allem das deutsche Essen hat gefehlt“, sind sie sich trotz der guten Zeit einig. Auf Baguette haben sie alle vorerst keinen Appetit mehr, denn das gab es gefühlt zu jeder Mahlzeit.

Im Herbst sollen zehn Franzosen zum Gegenbesuch kommen und in Verden ein Praktikum absolvieren. Da sie jedoch kein Deutsch sprechen, gestaltet sich die Suche nach Arbeitgebern schwierig, erklärt Garms. Zwei Plätze fehlen noch. Firmen, die aushelfen wollen, können sich per E-Mail an silkegarms@web.de wenden.