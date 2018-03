Der Wohnungsmarkt in der Stadt Verden ist ziemlich abgegrast, in der Hanna-Zuscheid-Straße entstehen zumindest neue Eigentumswohnungen. (Björn Hake)

Nicht nur bei Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern sind die Preise in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, dieser Trend findet sich auch bei den Eigentumswohnungen. Das zeigt der Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Sulingen-Verden, der jetzt für das Jahr 2017 erschienen ist. Wie berichtet, wertet der Gutachterausschuss die Kaufverträge des betreffenden Jahres sowie andere Faktoren aus und berechnet daraus die Wert- und Preisentwicklung von Immobilien und Grundstücken.

Danach wurden im vergangenen Jahr 330 Eigentumswohnungen mit einem Gesamtumsatz von 49 Millionen Euro verkauft. Hier sei der Umsatz von 2016 von 56 Millionen Euro nicht wieder erreicht worden, bilanziert Gerd Ruzyzka-Schwob vom Gutachterausschuss die Lage auf dem Wohnungsmarkt. Gebrauchte Wohnungen aus den Baujahren ab 1991 kosten im Schnitt 1800 Euro pro Quadratmeter oder im Mittel 134.000 Euro. Altbauten aus den Nachkriegsjahren kosten hingegen 1100 Euro je Quadratmeter oder 80.000 Euro. Auch bei gebrauchten Wohnungen seien die Wohnflächenpreise gegenüber dem Jahr davor "sehr deutlich um 27 Prozent gestiegen", berichtet Ruzyzka-Schwob, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses. Neue Eigentumswohnungen haben im Kreisdurchschnitt 2700 Euro pro Quadratmeter gekostet, nach Berechnung der Experten eine Steigerung um neun Prozent.

Auch in früheren "Problemquartieren" wie im Magdeburger Viertel in Achim sowie in Verden-Ost hätten sich die Preise wieder erholt, so Ruzyzka-Schwob. Pro Jahr sei seit etwa 2010 im Schnitt eine Preissteigerung von sechs bis sieben Prozent bemerkbar. "Das ist eine solide Rendite".

Mehr zum Thema Gefragte Grundstücke: Preisanstieg im Bremer Umland Der neue Grundstücksmarktbericht für das Jahr 2017 ist erschienen. Die Stadt Achim macht den ... mehr »

Eine vollständige und lückenlose Übersicht über den Mietwohnungsmarkt könne der Gutachterausschuss nicht liefern, schränkt er ein. Denn die erforderlichen Daten seien zwangsläufig nur im Zuge von Stichproben erhoben worden, da die Höhe der Mieten nicht zentral gemeldet werden müsse. In jedem Fall seien das Baujahr und die Lage für die Miethöhe entscheidende Faktoren. Auch bei der Miete gebe es eine Steigerung, im Mittel um fünf Prozent. "Wenn die Preise für Immobilien steigen, klettern auch die Mieten", sagt Ruzyzka-Schwob. Das sei auf die Dauer problematisch für Mieter, die über ein durchschnittliches Einkommen verfügten. "Wenn die Mieten um fünf Prozent steigen, klingt das erst einmal nicht dramatisch. Aber die Steigerung ist höher als die der Löhne, also haben diese Mieter effektiv weniger im Portemonnaie, und auch die nächste Lohnerhöhung wird davon aufgefressen", so der Experte. Insgesamt gebe es gerade bei der Miethöhe eine große Spannbreite.

Weniger Leerstand

Die niedrigen Zinsen hätten dazu geführt, dass viele Kapitalanleger ihr Geld in Häuser und Wohnungen investiert hätten. Als Folge sei die Zahl der leer stehenden Wohnungen zurückgegangen. "Heutzutage sind leerstehende Wohnungen eine große Ausnahme. Es sind definitiv mehr Menschen auf der Suche nach Wohnraum", hat Ruzyzka-Schwob erkannt. Vor allem kleine Singlewohnungen seien gefragt, die wegen der höheren Fluktuation und der im Verhältnis höheren Baukosten meist höher auf dem Wohnungsmarkt gehandelt würden.

Bei den Büro- und Ladenmieten ist ein Teil der Verdener Fußgängerzone, zwischen Brückstraße und Rathausplatz, am teuersten. Dort werden im Mittel 18 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Die Spanne reicht aber bis 33 Euro. Ansonsten liegt der Quadratmeterpreis bei 11,30 Euro in der City, in Achim bei 7,20 Euro.