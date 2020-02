Grüßt kokett mit Hut und Zigarre von der Wand: Al Capone. Was es mit der Steinmauer auf sich hat, verrät Zepp in Dörverden. (Björn Hake)

Für die Persönlichkeitsreihe Blauer Donnerstag im Verdener Domherrenhaus hat sich Rolf Zepp schon mit den verschiedensten Charakteren beschäftigt: Graf von Zeppelin, Frank Sinatra und bald auch Elvis Presley. Einer hat ihn jedoch besonders gefesselt – und zwar der amerikanische Gangsterboss Al Capone. Der hatte nach Auffassung von Zepp nämlich durchaus auch seine guten Seiten. Grund genug für den Verdener, diese schillernde Figur auch dem Publikum im Dörverdener Kulturgut Ehmken Hoff näherzubringen. Bei freiem Eintritt geht Zepp dort an diesem Sonnabend, 22. Februar, ab 20 Uhr auf Verbrecherjagd. Zum Ende der Lesung kreist der für Al Capone doch so typische Havanna-Hut zugunsten der H.F. Wiebe-Stiftung.

Das Datum so kurz nach dem diesjährigen Valentinstag haben Veranstaltungsmanagerin Susanne Schukat und Rolf Zepp bewusst gewählt. Bis heute weiß niemand wirklich, wer eigentlich hinter dem blutigen Valentinstags-Massaker von Chicago steckt (1929, sieben Tote). Nachgewiesen werden konnte dem 1899 geborenen Italo-Amerikaner in seiner Karriere als Gangsterboss gerade einmal ein Mord. Weil Zepp wie kein anderer in das Wesen der von ihm vorgestellten Menschen eintaucht, bereitet er sich jeweils akribisch auf seine großen Auftritte vor. So verwundert es nicht, dass er im Vorfeld eigens mit Capones Großnichte Deirdre Marie Capone ein Telefongespräch geführt hat. Am anderen Ende der Strippe schwärmte ihm die betagte Lady von ihrem liebenswürdigen Onkel Al vor.

Zepp nimmt die Besucher im Dörverdener Dielen-Ambiente also auf eine Reise in die Goldenen Zwanziger mit und entwirft dabei ein Sittengemälde von einem Amerika, das in diesem Zeitraum von der organisierten Kriminalität regelrecht aus den Angeln gehoben wurde. Die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hätten Capone damals den Nährboden für Prostitution, Glücksspiel und Schutzgelderpressung bereitet, ist Zepp überzeugt. Selbst in Behörden prangte einst das Konterfei des größten Verbrechers seiner Zeit – das Bildnis eines Mannes, der die Polizeiarbeit maßgeblich gesteuert hat. „Wenn er mit dem Guten nicht weiterkam, hat er sich eben dem Bösen zugewendet“, erzählt Zepp. Nach dem großen Börsen-Crash, dem Schwarzen Freitag, war es schließlich Al Capone, der öffentlichkeitswirksam eine Suppenküche eröffnete. Er instrumentalisierte die Presse für seine Zwecke und muss ein genialer Selbstdarsteller gewesen sein. Auch einen O-Ton vom Gangsterboss hält Zepp für das Publikum bereit: „Mit seiner krächzenden Stimme hat er das Klischee eines Ganoven vollkommen bedient.“

Er habe sich dieser Figur mit der größten Distanz genähert und sei ihr doch im Endeffekt am Nächsten gekommen, wundert sich Rolf Zepp manchmal selbst darüber. Dabei schlüpft er jedoch keineswegs in den anderen Charakter, sondern versteht sich immer nur als Medium, als Mittler, der dem Publikum die Figur näherbringt. In Zeiten der Prohibition, des Alkoholverbots, habe er den Leuten doch lediglich Bier verkauft, soll der Spitzenganove einmal gesagt haben. Bis heute ist sein Name eng mit der Bezeichnung Geldwäsche verbunden, da Capone als Erster illegale Einnahmen in Waschsalons investierte und mit dieser Verschleierungsmethode Kultstatus unter den Betrügern genoss. Wer der geheimnisvolle Überraschungsgast ist, den Zepp nach seiner Lesung im Kulturgut erwartet, wird natürlich noch nicht verraten. Nur soviel: Es ist jemand, der sich bestens mit schweren Jungs wie Alfonso Capone auskennt.