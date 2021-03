Im vergangenen Jahr ist Léa Knust auf ihrer ersten Auslandsmission für die Welthungerhilfe im Sudan gewesen. Im "Um Rakuba Camp" half die Ex-Verdenerin unter anderem bei der Verteilung von Hilfsgütern an Heiligabend. (Welthungerhilfe (WHH))

Fast 7000 Kilometer trennen Verden und das weit entfernte, in Mali gelegene Bamako. Für die in der Allerstadt aufgewachsene Léa Knust sind beide Orte Heimat auf Zeit. Denn seit Kurzem arbeitet sie in dem westafrikanischen Binnenstaat. Die sozial engagierte Ex-Verdenerin ist für die Welthungerhilfe (WHH) vor Ort, um den Menschen in der Region zu helfen. „Mein Vater und meine Großeltern sind sozusagen Ur-Verdener. Ich selber bin auch in Verden aufgewachsen und bis zur zehnten Klasse auf das Domgymnasium gegangen“, erzählt Léa Knust.

Die Arbeit bei der Welthungerhilfe sei sehr vielschichtig. „Es ist nicht nur Projektarbeit, sondern man lernt auch, wie die Organisation Spenden generiert“. Ihr Ziel sei auch, die Bevölkerung in Deutschland zu sensibilisieren. „Im Sudan habe ich gelernt, wie man ein Flüchtlingslager aufbaut“. Zu Beginn hätten die Menschen kein Trinkwasser und keine Zelte gehabt.

Nachdem sie im Januar dieses Jahres aus dem Sudan zurück nach Deutschland kam, hat sie vor Kurzem ihren zweiten Auslandseinsatz begonnen. „Seit dem 1. Februar bin ich in Mali. Der Einsatz dauert rund ein Jahr“. Grund des Einsatzes der WHH in Mali sei unter anderem: Im westafrikanischen Binnenstaat gab es 2012 einen Putsch, der die sozio-ökonomische Dynamik des Landes verändert hat.

Dieser habe die Situation verschärft. „In Mali arbeiten wir mit Landwirten zusammen, um deren Ernteerträge zu maximieren“. Zusätzlich kooperiere man mit einem vom Auswärtigen Amt finanzierten Projekt, „bei dem wir Binnenvertriebene und ihre Gastfamilien unterstützen“. Beispielsweise mit lebensnotwendigen Gütern. „Das Ziel der Organisation heißt Zero Hunger 2030“, sagt die ehemalige Verdenerin.

Sicherheitstraining

Im Vergleich zu Deutschland weiche der Altersdurchschnitt des Landes immens ab. „Das Durchschnittsalter in Mali beträgt 16,8 Jahre“, erzählt sie. Aus diesem Grund lege die WHH viel Wert darauf, dass die junge Generation Malis ausgebildet werde.

Während ihrer Arbeit wird die Junior Expertin auch mit den verschiedenen Schicksalen der Menschen vor Ort konfrontiert. „Einige Geschichten gehen unter die Haut“, erklärt Léa Knust. Sie selber versuche, das Ganze nicht allzu sehr an sich ranzulassen. „Das klappt natürlich nicht immer“, gibt sie zu. Um die Erlebnisse im Ausland besser verarbeiten zu können und darauf vorbereitet zu sein, haben die Helferinnen und Helfer der Organisation die Möglichkeit, psychologische Hilfe bei Bedarf in Anspruch zu nehmen. „Auch Sicherheitstrainings haben wir“, erklärt sie weiter, „jeder von uns, der schon einmal im Ausland gewesen ist, hat mindestens eine brenzlige Situation erlebt“. Dementsprechend gehe sie niemals leichtsinnig raus.

Nichtsdestotrotz mache ihr die Arbeit großen Spaß. „Man lernt ständig etwas Neues – auch unbewusst“. Sie selber sei offen für neue Kulturen, die sie in ihren Auslandseinsätzen kennenlerne. „Offenheit spielt hierbei eine ganz große Rolle“, findet sie. Auch das Verständnis für andere Kulturen sei bei der Arbeit sehr wichtig. „Der Mensch steht stets im Vordergrund, nicht dessen Herkunft“, betont die Junior Expertin.

Für die Zukunft habe sie sich noch keine expliziten beruflichen Ziele gesetzt. „Weiter nach oben will man schon“, sagt sie. Jedoch könne sie den beruflichen Werdegang derzeit noch nicht abschätzen. „Aber ich denke, dass ich die nächsten Jahre im Ausland sein werde“, sagt Knust, die eine von insgesamt drei Junior Experten aus dem jetzigen Jahrgang der Welthungerhilfe ist.

Dass ihr Berufsfeld innerhalb der Bevölkerung gar nicht sonderlich bekannt sei, habe sie auch im Freundeskreis sowie innerhalb der Familie gemerkt. „Die kannten es vorher auch nicht“. Im Mai werde sie ihre Zelte in Mali vorübergehend abbrechen. „Wir müssen alle drei Monate wegen einer psychologischen Pause ausreisen“. Die drei Wochen Urlaub werde sie voraussichtlich in Bonn und in der Heimat — in Verden — verbringen. Ihr Ziel sei es, weiter junge Menschen für den Beruf zu motivieren. Denn neben Spenden benötige die Organisation auch tatkräftige Hilfe.

Léa Knust lebte bis zum 16. Lebensjahr in Verden – um genau zu sein, im beschaulichen Groß Hutbergen. Daraufhin verbrachte sie ein Jahr in den USA und zog anschließend nach Wildeshausen, wo sie 2013 ihr Abitur machte. Nach dem Abitur begann sie, Erziehungswissenschaften und Anglistik in Vechta zu studieren. „Mein erstes Auslandsemester hatte ich in Kolumbien. Dort habe ich neben dem Studium in einem Kindergarten für Binnenvertriebene gearbeitet“, erzählt die 27-Jährige. Während ihres Auslandaufenthalts sei ihr schnell klar geworden, dass sie künftig beruflich statt Entwicklungszusammenarbeit lieber Humanitäre Hilfe machen wollte.

Aufbauhilfe in Nepal

Erste Erfahrungen sammelte Léa Knust im Jahre 2017, als sie circa fünf Monate lang in Nepal war, um beim Wiederaufbau der Schulen zu helfen. Zwei Jahre zuvor hatte ein Erdbeben viele der Gebäude komplett zerstört. Im Anschluss absolvierte die 27-Jährige den Masterstudiengang Internationale Humanitäre Hilfe. „Diesen Studiengang kann man an insgesamt acht Universitäten in Europa studieren“, erklärt sie. Verpflichtend sei es, an mindestens zwei Universitäten zu studieren und Kurse zu belegen. Aus diesem Grund habe sie Bochum sowie Marseille als Studienorte gewählt, sagt Knust, die inzwischen Bonn ihr Zuhause nennt.

Durch Zufall sei sie zur humanitären Hilfe gekommen. Knust: „Zur Nothilfe zählen auch vergessene Langzeitkrisen. Zum Beispiel in Syrien, Mali oder die Demokratische Republik Kongo“. In diesen Ländern herrsche immer noch große Not. Nachdem sie sich nach ihrem Master bei der WHH beworben hatte, trat sie vergangenes Jahr ihre Stelle als „Junior Expert“ an.

„Dies ist ein zweijähriges Programm, wovon man das erste Jahr in der Zentrale der Organisation in Bonn arbeitet. Das zweite Jahr ist man dann im Feld, sprich im Ausland“, erklärt sie den Ablauf. Ihren ersten offiziellen Einsatz mit der Welthungerhilfe hatte sie im vergangenen Dezember. „Ich war knapp sieben Wochen im Sudan. Dort haben wir Nothilfe für Menschen geleistet, die aus Äthiopien in den Sudan geflohen sind“, sagt sie.

Teambesprechung im Flüchtlingslager Hamdayet. Dieses befindet sich am Grenzübergang im Sudan und ist Registrierungsort für Flüchtlinge aus Äthiopien. (Welthungerhilfe (WHH))

Die 27-jährige Léa Knust arbeitet derzeit für die Welthungerhilfe in Mali. Insgesamt ist sie ein Jahr lang in dem westafrikanischen Binnenstaat, um den Menschen vor Ort zu helfen. (Léa Knust)

Weitere Informationen gibt es auf www.welthungerhilfe.de.

Zur Sache

Die Welthungerhilfe (WHH) ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland. Sie kämpft für „Zero Hunger bis 2030". Nach Angaben der WHH hat diese seit der Gründung im Jahr 1962 mehr als 9.830 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit 3,95 Milliarden Euro gefördert. Bereits seit den 1960er Jahren ist die Organisation in Mali aktiv. Im Norden des Landes versuchen immer wieder islamistische Milizen die Kontrolle zu übernehmen, sodass bereits über 500.000 Menschen geflüchtet sind, teilt die WHH mit. Obwohl bislang 200.000 Geflüchtete wieder in ihre Heimat hätten zurückkehren können, habe sich die Lage in den vergangenen drei Jahren drastisch verschlechtert.