Aufbau mit schwerem Gerät: Große Fahrgeschäfte und Buden nutzen einen Kran, um schwere Teile zu bewegen. (Fotos: Björn Hake)

Kaum ist die Bürgermeisterwahl in Verden beendet, starten schon die Vorbereitungen für das nächste Großereignis. Die 1034. Domweih wird bereits ab kommenden Dienstagnachmittag, 28. Mai, aufgebaut. Doch zunächst werden, wie gewohnt, die Straßen für den Verkehr gesperrt.

Vor allem in der Innenstadt von Verden werden nach Informationen von Marktmeister Rüdiger Nodorp am Dienstag ab 12.30 Uhr verschiedene Straßen gesperrt. Betroffen sind der Johanniswall, die Lindhooper Straße zwischen Johanniswall und Zollstraße, die Große Straße, der Norderstädtische Markt und der Blumenwisch. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Im Zuge dieser Umleitungsstrecken wird die Straße „Hohe Leuchte“ zwischen Ludwigstraße und Bundesstraße 215 wieder zur Einbahnstraße Richtung B 215. Im Gegenzug wird die Zollstraße für den Verkehr Richtung Lindhooper Straße geöffnet. Auch der Blumenwisch ist während der Domweih komplett gesperrt. Der Wochenmarkt am Dienstagvormittag, 28. Mai, findet allerdings noch wie gewohnt am Rathaus statt.

Mehr zum Thema Programm fast komplett Viele Bewerbungen für die Domweih in Verden Das Programm für die 1034. Domweih in Verden steht fast vollständig. Eröffnung des Großereignisses ... mehr »

Die Vorbereitungen für den Aufbau der Buden und Fahrgeschäfte starten am Dienstag direkt nach der Sperrung. "Die Mitarbeiter des Bauhofs müssen die Verkehrszeichen und vor allem die große Ampel an der Kreuzung Johanniswall/Lindhooper Straße" abbauen, ohne dass sie Schaden nehmen. Aber bislang haben die Kollegen das immer geschafft", sagt Rüdiger Nodorp. Für ihn selbst wird der Aufbau auch am Dienstag beginnen. Dann wird er den Platz und die einzelnen Stellflächen ausmessen und markieren. 149 Plätze werden in diesem Jahr an die Schausteller vergeben, keine Kleinigkeit. Die Größe reicht von einem Meter für eine Bude mit Zuckerwatte bis zu 34 Meter Breite für den Autoscooter. Die ersten Schausteller werden bereits am Dienstagnachmittag mit dem Aufbau starten, das Gros erst am Mittwoch.

Nachfolger ist dabei

Und eine Aufgabe, die viel Erfahrung erfordert. Deshalb ist Patrick Düsselbach immer dabei und sieht dem Marktmeister über die Schulter. Denn Nodorp geht nach der Domweih 2020 in den Ruhestand, und Düsselbach wird ihn als Abteilungsleiter für Marktwesen, wie der Posten offiziell heißt, beerben. „Die Domweih zu organisieren, ist eine besondere Aufgabe, bei der man viel wissen muss, was nicht in den Akten steht“, erklärt Nodorp. Und selbst bei ihm klappt nicht immer alles. Die wochenlange Hängepartie wegen eines großen Fahrgeschäfts, das seine mündliche Zusage nicht eingehalten hatte, ist nicht wie gewünscht ausgegangen. „Das Fahrgeschäft hat schließlich abgesagt, und Ersatz zu bekommen, war nicht einfach, weil die meisten Schausteller keine Termine mehr frei hatten“, erzählt der Marktmeister. Schließlich konnte Nodorp einen Polypen engagieren mit 22 Metern Durchmesser. „Der sieht ähnlich aus wie eine Krake und wirbelt die Mitfahrer mehrfach verdreht durch die Luft“, beschreibt er die Attraktion.

Eröffnet wird das Volksfest wie gewohnt nach dem festlichen Umzug durch die Innenstadt. Der Zug setzt sich um 13.30 Uhr in Bewegung. Anschließend eröffnet Bürgermeister Lutz Brockmann um 15 Uhr auf der Kreuzung Ostertor das Volksfest mit einem lauten „Prost Domweih“ und einem Schluck aus dem offiziellen Humpen. Anschließend ertönen drei Böllerschüsse, und der Humpen kreist.

Mehr zum Thema Geschäftsbericht Neuer Versuch mit Oktoberfest Oktoberfest auf dem Warwickplatz - das ist der neueste Veranstaltungscoup des Verdeners Sven ... mehr »

Weniger gerne gibt Marktmeister Rüdiger Nodorp über das Sicherheitskonzept für die Domweih Auskunft, das mittlerweile etwa 60 Seiten umfasst. Sichtbare Zeichen sind während der Domweih sechs Meter lange Betonwände auf Höhe Nordertorkreisel und Nikolaiwall (Kreissparkasse). „Die Einsatzkräfte können sich mit ihren Fahrzeugen durchschlängeln, aber das Tempo wird massiv herausgenommen“, sagt Nodorp. Ein Sicherheitskonzept müsse heutzutage sein, es gebe aber keinen Anlass zur Besorgnis. Auch die Polizei sei regelmäßig auf der Festmeile unterwegs. Nachts, nach dem Ende der Domweih, patroulliere ein Sicherheitsdienst.