Blick auf den Dörverdener Hafen: Künstler Pablo Hirndorf hat den riesigen Bilderrahmen entworfen. (Björn Hake)

Goldene Bilderrahmen sind nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch ein beliebtes Fotomotiv bei Feierlichkeiten. Wie viele Jubelpaare haben nicht schon durch einen gelugt? Das weiß auch der Warper Künstler Pablo Hirndorf. Gemeinsam mit Metalldesigner Jürgen Stegmann aus Ubbendorf hat er den Panorama-Blick auf die Dörverdener Schokoladenseite nun noch vergoldet. Ihr gemeinsames Kunstwerk „Weser-Blick“ ist binnen vier Wochen im Zuge des neu angelegten Skulpturenpfades in der Gemeinde Hilgermissen entstanden und setzt den Dörverdener Weserhafen vor allem bei Sonnenschein ins rechte Licht. Die Steganlage des Dörverdener Wassersportvereines (WSV) ist bei Freizeitkapitänen eigentlich nur unter dem Namen „Palm Beach“ bekannt. Besonders Gäste aus den benachbarten Niederlanden schätzen die urige Atmosphäre im schwimmenden Vereinsheim.

„Das Objekt hat Aufforderungscharakter und lädt zu Fotospielchen ein“, weiß auch Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern, der selbst gern einmal auf den Auslöser drückt. So verwundert es also nicht, das Hanne und Henning Reimler aus Blender am Tag ihrer Silberhochzeit extra eine Radtour zum Dörverdener Weserwehr gemacht und dort für ihr privates Fotoalbum durch den überdimensional großen güldenen Bilderrahmen gelugt haben.

Hirndorf, der bereits Initiator des Warper Skulturenweges war, leidet wie jeder andere Kreative auch unter der Corona-Krise. Aber er hadert nicht mit der Situation, sondern macht einfach das Beste daraus. „Viele Projekte befinden sich momentan in der Warteschleife“, erzählt er. Die Umgestaltung der Bücker Friedhofskapelle sei eines davon.

Genau genommen befindet sich der goldene Bilderrahmen ja schon auf dem gegenüberliegenden Ufer, sprich auf Kreisnienburger Seite. Die Skulpturen am Weser-Radweg in der Gemeinde Hilgermissen wurden im Zuge der Dorferneuerung durch die Europäische Union (EU) gefördert.

Die Passage über das Dörverdener Weserwehr können Fußgänger und Radfahrer traditionell bis Mitte Oktober antreten. „Als verbindendes Element beider Weserufer erfährt es durch dieses Projekt eine weitere Aufwertung und bereichert damit auch die kulturelle Landschaft“, freut sich von Seggern. Dass sich Kultur unter freiem Himmel gerade in Zeiten der Pandemie einer überaus großen Beliebtheit erfreut, weiß natürlich auch der Künstler aus Warpe.

Die Gemeinde Dörverden und die Samtgemeinde Grafschaft Hoya – das sind zwei Mittelweser-Anrainer, die sich zwar direkt gegenüber liegen, aber wie die Königskinder lange Zeit nicht zueinander gefunden haben. Doch das gehört glücklicherweise seit Jahren der Vergangenheit an – seit es die offizielle Querung über das Dörverdener Weserwehr auf die andere Seite des Flusses gibt. Was viele gar nicht mehr wissen: Früher gehörte Wienbergen sogar noch zum Kirchspiel Dörverden.

Über den Treppenaufstieg mit Fahrradspur führt die Alternativroute des Weser-Radweges und schließt in Wienbergen und Verden wieder an die Hauptroute an. Laut Radreise-Analyse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ist der Weser-Radweg der zweitbeliebteste Radfernweg der Republik. In den vergangenen beiden Jahren lag der Weser-Radweg jeweils sogar auf Platz eins. „Der Weser-Radweg wurde trotz Corona im vergangenen Jahr von vielen Radlern genutzt. Allein im Landkreis Nienburg waren es 10.000 Radler mehr als in 2019", sagt Martin Fahrland, Geschäftsführer der in Nienburg ansässigen Mittelweser-Touristik. Die Beschilderung gilt nach wie vor als beliebteste Orientierungshilfe. Obwohl die Weser-Radweg-App bereits über 70.000 Mal heruntergeladen wurde, hält Fahrland die Zukunft der guten alten Radwanderkarte weiterhin für gesichert. „Ich persönlich habe immer noch gerne ein Stück Papier in der Hand“, sagt er.

Der Weser-Radweg ist rund 520 Kilometer lang, er verläuft zwischen Hannoversch Münden und Cuxhaven. 2020 wurde er erneut als 4-Sterne-Qualitätsradroute zertifiziert. Um die Gemeinde Dörverden künftig noch attraktiver für Radtouristen zu machen, hat die Kommune gerade gemeinsam mit der Mittelweser-Touristik einen Ortsrundgang zu den Sehenswürdigkeiten des Weserdorfes entwickelt. Die entsprechende Gästeinformation ist frisch aus dem Druck.

Der Blick durch den Bilderrahmen im Stil der Weser-Renaissance offenbart also einen Ausblick der Flusslandschaft. Zum neu angelegten Skulpturenpfad zählte ursprünglich auch ein von Hand geschnitzter Hecht. Der ebenfalls vor dem Treppenaufgang zum Dörverdener Weserwehr installierte lebensgroße Fisch ist jedoch Langfingern ins Netz gegangen. Wer ihn irgendwo in den Weltmeeren erblickt, kann mit einer Belohnung rechnen. Hinweise zur Wiederbeschaffung nehmen sowohl die Gemeinde Hilgermissen (Telefon 0 42 51/81 50) als auch die Polizei in Hoya (Telefon 0 42 51/93 46 40) entgegen.