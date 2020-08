(fotos: Björn Hake)

Im Langwedeler Maislabyrinth wächst einem der Mais mit rund drei Metern Höhe buchstäblich über den Kopf. Dabei gilt es, die Orientierung zu behalten und den richtigen Weg einzuschlagen. Selbst für Schöpferin Frauke Stegemann ist das manchmal gar nicht so leicht. Das Projekt befindet sich nun schon im vierten Sommer. In diesem Jahr gilt es zwischen Problemen wie der anhaltenden Hitze und der Corona-Pandemie Kreativität zu beweisen.

In der Straße Am Kanal 9 direkt am Deich, wo in Langwedel der Weserradweg seine Spuren zieht, lädt ein farbenfrohes Schild Interessierte und Touristen zu einem Rundgang durch das insgesamt knapp 3500 Quadratmeter messende Maislabyrinth ein. „Da steckt sehr viel Liebe und Arbeit drin“, sagt Stegemann, die sich vor knapp drei Jahren den Wunsch nach einem eigenen Maislabyrinth erfüllt hat.

Das ehrgeizige Projekt, das jährlich gemeinsam mit einem regionalen Landwirt entsteht, war anfangs eigentlich nur für Freunde und Bekannte angedacht. Kurze Zeit später entschied sich die Langwedelerin aber, es auch für die Öffentlichkeit freizugeben. „Genutzt werden kann es jedoch nur auf eigene Gefahr“, fügt sie hinzu.

Die grüne Idylle wurde als eine Art Ökoprojekt ins Leben gerufen. „Der Mais wird heutzutage oft nur noch in Monokulturen angebaut. Das finde ich nicht in Ordnung. Es schadet der ökologischen Vielfalt und damit besonders der Insekten- und Vogelwelt“, sagt die studierte Wirtschaftsinformatikerin. Angebaut wird neben Futtermais und Zuckermais beispielsweise auch Buntmais oder der blaue Hopi. Die kunterbunten Maissorten lassen des Öfteren den einen oder anderen Besucher erstaunen. „Viele denken, dass es nur gelben Mais gibt. Das ist aber nicht so“, erklärt Stegemann, die die farbenfrohen Körner im Internet entdeckt hatte und nun selbst anpflanzt.

Zum Ende des Sommers wird der Mais aber nicht komplett geerntet werden. Rund ein Viertel der Fläche soll stehen bleiben und den Wildtieren als Schutz und Futterquelle dienen. „Es ist mein kleiner Beitrag für die Natur“, sagt die Maislabyrinth-Besitzerin.

Was als kleine Skizze am heimischen Küchentisch entstand, ist mit der Zeit zu einer der Attraktionen im Landkreis geworden. Dankbar ist Stegemann besonders für die Hilfe, die sie in der Anfangszeit aus Ganderkesee erfuhr: „Ich habe die Betreiber des Maislabyrinths in Ganderkesee angerufen. Sie waren auskunftsfreudig und konnten mir gute Tipps geben, worauf man so achten muss.“ Seitdem macht sich die Langwedelerin jährlich mit einer Heckenschere ans Werk, um erste Wege für das Labyrinth entstehen zu lassen.

Anders als bei den professionell beworbenen Irrgärten sind die Wege bewusst nicht breit ausgebaut. „Es gibt nur schmale Pfade, damit ein gewisser Dschungelcharakter entsteht und man mit den Pflanzen hautnah auf Tuchfühlung gehen kann“, sagt Stegemann. „Wir wollten den Aufwand auch möglichst gering halten und haben aus diesem Grund auf Quiz- oder Stempelstationen verzichtet.“ Ein kleines und kostenloses Sommervergnügen im Freien zu schaffen, das sei ihr erklärtes Ziel gewesen. Getränke und Snacks müssen die Besucher allerdings selbst mitbringen.

Durch die anhaltende Hitze, kombiniert mit den coronabedingten Hygienemaßnahmen, musste Frauke Stegemann inmitten der Sommerferien Kreativität beweisen: „Wir bekommen regelmäßig Anfragen für Kindergeburtstage. Bei dem schönen Wetter machen auch viele Familien Ausflüge und entdecken dabei das Maislabyrinth.“ Um die Infektionswahrscheinlichkeit zu senken, wurden die Gänge teilweise breiter geschnitten. Eine Maskenpflicht besteht jedoch nicht. „Das muss jeder für sich selbst entscheiden“, sagt Stegemann.

Das Maislabyrinth kann so lange besucht werden, wie der Mais noch nicht einknickt. Dies ist laut Frauke Stegemann bis etwa Ende September/Mitte Oktober der Fall. Ob das Maislabyrinth auch in den nächsten Jahren bestehen bleiben kann, ist allerdings noch ungewiss. „Dies ist eine Frage der Bodenqualität. Da werde ich mich mit dem Landwirt zusammensetzen und dann wird man sehen, wie es weitergeht.“