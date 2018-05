Im Landkreis Verden wurde ein Siebenjähriger von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. (dpa)

Wie die Poilzei am Freitag mitteilte, war ein 18-jähriger Ford-Fahrer zu diesem Zeitpunkt unterwegs, als Zeugenangaben zufolge der Junge in Höhe einer Bushaltestelle unvermittelt auf die Fahrbahn trat, so dass er von dem Kleinwagen erfasst wurde.

Durch den Aufprall erlitt das Wahneberger Kind lebensgefährliche Verletzungen, woraufhin es vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Bremer Klinik geflogen wurde. Der Unfall passierte vor den Augen mehrerer Personen, darunter sowohl Erwachsene als auch Kinder, in Höhe der Bushaltestelle.

Ersten Aussagen zufolge war der Fahranfänger scheinbar nicht zu schnell unterwegs, auch konnte er einen Zusammenprall wohl nicht verhindern. (shm)