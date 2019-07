Zusammenstoß zweier Autos

Auto schleudert gegen Supermarkt in Kirchlinteln

Christian Butt

In Kirchlinteln sind am Samstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Ein Fahrzeug geriet ins Schleudern und landete schließlich an den Fenstern eines Supermarkts.