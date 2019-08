Bald bringt Eugenia Henze (Mitte) bei Chefärztin Astrid Brunnbauer (l.) und Hebamme Irene Kill ihren Nachwuchs zur Welt. (Jonas Kako)

Für Eugenia Henze ist klar, wo sie ihr zweites Kind auf die Welt bringt – in der Verdener Aller-Weser-Klinik (AWK). Nach den guten Erfahrungen, die sie dort beim ersten Mal gemacht hat, wird sie nun also in einigen Wochen zur „Wiederholungstäterin“. Wie ihr geht es vielen Frauen aus dem Landkreis Verden und den Nachbarkreisen. Das Team der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ist bekannt dafür, dass es sich viel Zeit für die Geburt nimmt und die neuen Erdenbürger möglichst ohne Kaiserschnitt ins Leben bringt. Die steigenden Geburtenzahlen sprechen für sich.

Beim kostenlosen Info-Abend an diesem Mittwochabend, 21. August, um 19 Uhr, können sich werdende Mütter und Väter wieder ein Bild von der ganzheitlichen und familienorientierten Arbeitsweise der Kreißsaalärzte und Hebammen machen. Nach dem Gespräch mit Ärzten und Hebammen in der Cafeteria des Krankenhauses steht später auch wieder eine Kreißsaalführung sowie ein Besuch der Wöchnerinnen-Station auf dem Programm. Eine Voranmeldung ist für die turnusgemäß an jedem zweiten und dritten Mittwoch im Monat stattfindende Veranstaltung nicht erforderlich.

„Manch einer denkt immer noch, dass ein Kreißsaal rund wie ein Kreis aussehen muss“, erzählt die erfahrene Hebamme Irene Kill lachend. Das ist er natürlich nicht, sondern vielmehr eckig wie jedes andere Zimmer in der Verdener Klinik auch. Gedämmtes Deckenlicht und eine Salzkristallampe sorgen dafür, dass die neuen Erdenbürger beim Eintritt ins Leben nicht gleich geblendet werden. Obwohl es auf der Station auch eine Geburtswanne gibt, wird diese Entbindungsform nicht allzu stark nachgefragt. „Die meisten Frauen bringen ihr Kind auf dem Kreißbett zur Welt“, erläutert Irene Kill. In welcher Position auch immer – liegend, hockend oder gar stehend. „Im Fernsehen werden komischerweise nur Frauen in der sogenannten Steinschnittlage gezeigt“, wundert sich die Hebamme und spielt dabei auf die medizinische Liegeposition mit erhobenen Beinen an. Seit zwei Jahrzehnten holt sie nun schon Babys auf die Welt – beziehungsweise fängt sie auf, wie sie schmunzelnd erzählt – allerdings hat Irene Kill dabei erst einen ohnmächtigen Vater erlebt. Komisch, dass er kein Blut sehen konnte, war er ihren Schilderungen zufolge doch eigentlich Metzger von Beruf.

Astrid Brunnbauer, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, freut sich jedenfalls über die positive Entwicklung der Geburtenzahlen in Verden. „Im Jahr 2009 haben insgesamt 374 Kinder das Licht der Welt hier bei uns in Verden erblickt, 2018 waren es schon 665“, blickt die promovierte Medizinerin in die Statistik. Allein in diesem Jahr gab es bis Mitte August bereits 407 Geburten in Verden, vor zehn Jahren waren es bis zu diesem Stichtag lediglich 226. Doch woran liegt dieser sprunghafte Geburtenanstieg in Verden? Liegt es an der ohnehin höheren Geburtenrate oder der Schließung weiterer Entbindungsstationen im Umland? Astrid Brunnbauer sieht als einen der Hauptgründe den guten Ruf an, den die Klinik für Geburtshilfe ihrer Auffassung nach genießt. „Wir nehmen uns einfach viel Zeit für die werdenden Mütter“, betont sie. Irene Kill ergänzt: „Unser Wunsch ist es, jeder Frau eine natürliche Geburt zu vermöglichen.“ Gut, in manchen Fällen sei ein Kaiserschnitt einfach unumgänglich. Der Blick in die Statistik beweist jedoch, dass die Kaiserschnittrate im Verdener Krankenhaus deutlich unter dem Bundesschnitt liegt. „Von den bisherigen 407 Geburten in diesem Jahr waren gerade einmal 24 Prozent Kaiserschnitte. Deutschlandweit beträgt die Kaiserschnittrate 30 Prozent“, rechnet Astrid Brunnbauer vor.

Neben dem Kreißbett gehört auch ein modernes CTG-Gerät, das die Herztöne des ungeborenen Kindes und die Wehentätigkeit bei der Mutter aufzeichnet, zur Grundausstattung im Kreißsaal. Daneben natürlich noch Wärmelampen und eine Wickeleinheit. Etwas im Hintergrund befindet sich hingegen die Notfallversorgung mit dem Absaugegerät und der Sauerstoffzufuhr.

Die Betreuung im Verdener Kreißsaal erfolgt zumeist 2:1 beziehungsweise 2:2: Eine Kreißsaalärztin und eine Hebamme versorgen dort Mutter und Kind. „Meine Hauptaufgabe ist es, Zuversicht auszustrahlen“, erzählt Irene Kill. Im Gegensatz zu ihren freiberuflich tätigen Kolleginnen braucht sich eine angestellte Hebamme wie sie zwar keine Sorgen über die hohen Beiträge zur Haftpflichtversicherung machen, aber Irene Kill weiß natürlich trotzdem um die großen Belastungen, die dieser Beruf mit sich bringt.

„99 Prozent der Väter sind mittlerweile bei der Geburt dabei“, sagt die Hebamme. So verwundert es auch nicht, dass die meisten frisch gebackenen Eltern die erste Zeit mit ihrem Nachwuchs am liebsten im Familienzimmer verbringen. Auch Zwillingsgeburten sind inzwischen keine Seltenheit mehr in der AWK. „Die Rate beträgt 1:80“, weiß Astrid Brunnbauer. Gerade vor dem Hintergrund der künstlichen Befruchtung sei die Anzahl der Zwillingsgeburten in den vergangenen Jahren angestiegen. Außerdem hat die Medizinerin beobachtet, dass die Anzahl der Teenager-Geburten im Verdener Krankenhaus stark rückläufig ist und das Entbindungsalter beim ersten Kind mittlerweile auch in Verden im Schnitt bei 30 Jahren liegt.

Ganz besonders freut sich Chefärztin Astrid Brunnbauer immer, wenn ihr Patientinnen erzählen, dass sie bereits vor 80 Jahren oder mehr das Licht der Welt im Verdener Krankenhaus erblickt haben. Vielleicht sagen das die Kinder von Eugenia Henze später ja auch einmal.