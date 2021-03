Richtiger "Holzwurm": Frank Westermann hat die Bauteile des Schafstalls gelagert und vergleicht sie mit der Zeichnung. (Björn Hake)

Das historische Gebäude-Ensemble Ehmken Hoff im Herzen von Dörverden bekommt im Laufe des Jahres Zuwachs. Ein alter Schafstall aus Rohrsen (Kreis Nienburg) soll die rechte Seite mit Kochs Hof und Wagenschuur künftig abrunden. Abgetragen und restauriert wurde der um 1750 errichtete Stall von der Firma Fach und Werk aus Wechold. Dieter Sprei vom Vorstand der H.F. Wiebe-Stiftung geht davon aus, dass der rund hundert Quadratmeter große alte Schafstall ab Herbst als Abstellfläche für die Gerätschaften der verschiedenen Aktionsgruppen innerhalb des Ehmken Hoff-Vereins genutzt werden kann.

Nachdem der Stifter das Gebäude vor den Toren Nienburgs entdeckt hatte, musste der Landkreis den alten Schafstall erst einmal aus dem Denkmalschutz herausnehmen. „Bevor die Pfannen abgedeckt werden konnten, mussten unsere vielen ehrenamtlichen Helfer ordentlich entrümpeln. Das Stroh durfte sich schließlich nicht mit dem Mörtel vermischen“, erläutert Sprei. Außerdem habe die Aktionsgruppe Haus und Hof um Helmut Gerbes die Steine (Ausfachung) zwischen den Eichenbalken herausgeklopft und noch brauchbares Baumaterial nach Dörverden gekarrt.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Die Spezialisten für die Restaurierung von alten Fachwerkhäusern haben anschließend jeden einzelnen Balken abgetragen und durchnummeriert. Aber zuerst mussten sie natürlich die vielen Holznägel herausschlagen und an Stellen, wo dies nicht möglich war, mit dem Holzbohrer anrücken. Frank Westermann und sein Team, allen voran Geselle Thorsten Bartsch und Auszubildender Bent Warnke, kennen sich eben mit Gefachen aus. In der Firmenhalle haben sie den maroden Balken später neue „Schuhe“ angezogen. „Anschuhen ist der Fachbegriff dafür“, erzählt Westermann und zeigt auf die beseitigten Witterungsschäden und wieder auf die ursprüngliche Länge gebrachten Balkenenden. „De Booherr, de een Fachwarkhus hebben möch, kriggt von us een Hus na Maat, dat sick harmonisch in de Landschaft inpasst un veele reizvolle Eenzelheiten to bee'en hett“, verspricht Westermann, der auf Regionalität in seinem Internetauftritt setzt und ihn bewusst zweisprachig, auf Hoch- und Plattdeutsch, hält.

„Nun müssen wir erst einmal den Bauantrag einreichen“, erläutert Dieter Sprei den weiteren Fahrplan. Nach der Fertigstellung des Fundaments errichten die Wecholder darauf später das Fachwerk samt dem neuen Dachstuhl aus Lärchenholz. Mit dem wieder errichteten Stall erinnert die Stiftung an die Zeit, als die Schafhaltung noch eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Landbevölkerung hatte. Stichwort Schafe: Das Schafstallviertel im Allerdorf Hülsen gilt als „Kleinod bäuerlicher Baukultur“. Nirgendwo sonst gibt es ein gleichartiges unter Denkmalschutz stehendes Ensemble historischer Schafställe auf so engem Raum.

Weil wegen Corona im vergangenen Jahr kaum etwas in die Kasse des Dörverdener Kulturguts gespült wurde, musste der Stiftungsvorstand die geplante dendrochronologische Untersuchung (Holzdatierung) nach hinten schieben. Übrigens: Die rüstige Rentnerband um Helmut Gerbes sucht stets nach weiteren, gerne auch jüngeren Mitstreitern. Wer also über handwerkliches Geschick verfügt und sich im Team ehrenamtlich engagieren möchte, ist jederzeit willkommen.