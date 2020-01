Die Fahrbahn durch die Baustelle wird noch im Januar auf die andere Seite verlegt. Aus Richtung Rotenburg wird der Verkehr großräumig umgeleitet. (FOCKE STRANGMANN)

Die Umgestaltung der Bundesstraße 215 in Walle ist bislang ohne Staus und größere Behinderungen für den Verkehr über die Bühne gegangen. Die Autofahrer müssen aber noch ein paar Wochen länger mit den Einschränkungen leben. Denn das schlechte Wetter und Leitungsprobleme führen dazu, dass sich der Abschluss des Großprojekts verzögert. „Wir rechnen mit einer Fertigstellung Mitte bis Ende Mai“, sagt Niclas Rippe, der das Gemeinschaftsprojekt mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für die Stadt Verden betreut.

Ursprünglich sollte die Ortsdurchfahrt in den Osterferien fertig werden. Voraussichtlich am Montag, 20. Januar, wird der Einbahnstraßenverkehr aus Richtung Verden durch die Baustelle auf die rechte Seite verlegt. „Diese Seite kann befahren werden, deshalb werden die Bauarbeiten auf die linke Seite verlegt“, erklärt Rippe das weitere Verfahren. Die Einbahnstraßenregelung bleibe bis zur Fertigstellung bestehen. Die Deckschicht wird in den Osterferien auf beiden Seiten in einem Rutsch während der Osterferien aufgebracht. Dazu wird die Ortsdurchfahrt Walle während der Arbeiten voll gesperrt, voraussichtlich für mehrere Wochen.

Während die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für den Aus- und Umbau der Fahrbahn zuständig ist, fallen die Straßenbeleuchtung, die Parkbuchten sowie die Geh- und Radwege in den Organisationsbereich der Stadt. „Die Lichtmasten auf der rechten Seite sind gesetzt, die Geh- und Radwege zur Hälfte fertig“, beschreibt Rippe die Baufortschritte. Die Gesamtkosten für das rund vier Millionen Euro teure Großprojekt seien bislang im geplanten Budget geblieben.

Großräumig umgeleitet

Der Verkehr in Richtung Verden wird großräumig umgeleitet. Aus Richtung Rotenburg wird der Verkehr kurz hinter Heidkrug über die Kreisstraße 31 nach Völkersen und weiter über die Landesstraßen 155 und 158 nach Verden-Dauelsen umgeleitet. Aus Holtum (Geest) kommend wird der Verkehr über die Kreisstraße 21 nach Kirchlinteln und weiter über die Landesstraße 171 nach Verden umgeleitet. Radfahrer und Fußgänger werden während der gesamten Baumaßnahme innerörtlich umgeleitet. Die Fahrbeziehung Kreisstraße 11 Holtumer Straße zur Bundesstraße 215 Waller Heerstraße in Richtung Rotenburg bleibt in beiden Fahrtrichtungen befahrbar.

Die Bauarbeiten haben am 9. September begonnen. Seit dem 20. November wird die eigentliche Fahrbahn umgebaut und erneuert. Hintergrund für die Neugestaltung ist zum einen, dass der Ortsrat bereits seit vielen Jahren eine Verkehrsberuhigung in Walle fordert, um die Geschwindigkeit der Autofahrer und damit auch die Lärmbelästigung wirksam zu reduzieren. Flüsterasphalt wird es auf der Waller Heerstraße jedoch nicht geben, da bei einem Tempolimit von 50 km/h der Motorenlärm lauter ist als die Abrollgeräusche.

Eine niedrigere Geschwindigkeit der Autofahrer soll sich durch eine Verengung der Fahrbahnbreite der Bundesstraße 215 von etwa acht auf 7,30 Meter ergeben. Da die Route zum Militärstraßengrundnetz gehört, darf diese Mindestbreite nicht unterschritten werden. Der Mehrzweckstreifen auf der östlichen Seite wird zwischen dem südlichen Beginn der Bebauung und dem Friedhof durch einen Geh- und Radweg ersetzt. Der wird beidseitig der Fahrbahn durch eine Barriere von der Fahrbahn abgetrennt. Parkstreifen sollen im Wechsel auf beiden Seiten der Waller Heerstraße entstehen. Außerdem sind Grünstreifen und Baumpflanzungen geplant. Erhalten bleiben die Parkplätze am Friedhof. Eine Mittelinsel ist im Ort bereits vorhanden, zwei weitere werden gebaut, je eine in Höhe der Bäckerei und am Friedhof. Auch die Fußgängerampel in Höhe des alten Schulhauses wird nach den Planungen erhalten bleiben. Die Straßenbeleuchtung wird komplett erneuert, auf moderne LED umgestellt.