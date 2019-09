Die Landwirte im Kreis Verden müssen sich auf strengere Regeln für das Düngen ihrer Felder einstellen. Die niedersächsischen Ministerien für Landwirtschaft und Umwelt haben eine Karte vorgestellt, die zeigt, wo die Nitratbelastung des Grundwassers zu hoch ist. In diesen „roten Gebieten“ soll das Düngen der Felder stärker reguliert werden. Im Landkreis sind Betriebe nördlich und östlich von Verden betroffen, auch in Dörverden ist die Nitratbelastung zu hoch.

Doch die Landwirte wollen die von der Landesregierung definierten Gebiete nicht ohne Widerspruch akzeptieren. Der Kreisverband Rotenburg-Verden des Niedersächsischen Landvolks hat einen eigenen Gutachter damit beauftragt, die gemessene Nitratbelastung des Grundwassers auszuwerten. „Es geht für uns um sehr viel. Das können wir nicht so einfach abhaken und zur Tagesordnung übergehen“, sagt Kreislandwirt Jörn Ehlers. Er kritisiert ein viel zu grobes Raster der Landesregierung. Die Messstellen seien nicht repräsentativ verteilt. Zudem arbeite die Landesregierung mit pauschal großen Flächen. „Dieses ungerechtfertigte Vorgehen führt zu einer unnötig hohen Betroffenheit einzelner Landwirte. Daher sehen wir hier klaren Korrekturbedarf“, argumentiert Ehlers.

Doch das Landvolk steht unter Zeitdruck, mit dem eigenen Gutachten in Hannover noch eine Überarbeitung der Gebiete zu erreichen. Denn die Landesregierung hat den Verbänden lediglich drei Wochen Zeit eingeräumt, um Stellungnahmen zu dem Entwurf abzugeben. Mitte November will das Landeskabinett die Verordnung verabschieden. Das Gutachten des Landvolks Rotenburg-Verden ist aber erst zum Jahresende fertig. Ehlers bleibt jedoch zuversichtlich. „Sollte es Korrekturbedarf geben, gehen wir davon aus, dass die niedersächsische Landesregierung zu Gesprächen bereit sein wird.“

In den roten Gebieten sollen beim Düngen künftig folgende Regeln gelten: Der Nähstoffgehalt des Düngers muss vor dem Ausbringen auf den Feldern genau ermittelt werden. Das Einarbeiten der Gülle auf dem Acker muss innerhalb von einer Stunde erfolgen, bisher hatten die Landwirte dafür vier Stunden Zeit. Und die Gülle muss künftig bis zu sieben Monate gelagert werden können, bisher genügten sechs. Damit könnten die Landwirte im Landkreis Verden offenbar leben. Zumindest signalisiert dies das Landvolk. Bei den geforderten Maßnahmen habe das Ministerium Augenmaß walten lassen, dies wisse man „sehr zu schätzen“. Doch Landwirt Heinrich Zeyn begegnet den aktuell vorgesehenen Beschränkungen mit Skepsis. Sein Betrieb mit einer Größe von rund 200 Hektar liegt in Dörverden, direkt in dem „roten Gebiet“. „Die Vorgaben erhöhen die Produktionskosten. Gleichzeitig könnte aber auch der Ertrag und die Qualität der Ernte sinken“, kritisiert er. Als Beispiel nennt er die Vorgabe, den Stickstoffgehalt im Dünger um 20 Prozent zu senken. Dadurch könne im Getreide der Eiweißgehalt sinken, welcher für die Schweinezucht sehr wichtig sei. „Dann müssen wir dem Futtermittel andere Zutaten beimischen, wie Sojaschrot“, erklärt Zeyn. Neben Getreide baut der Landwirt auf seinen Flächen auch Zuckerrüben, Raps und Mais an. Dass er sich nun im „roten Gebiet“ wiederfindet, trifft ihn nicht aus heiterem Himmel. „Der gemessene Nitratwert im Grundwasser lag hier zuletzt bei 53 Milligramm pro Liter“, weiß Zeyn. Die kritische Grenze liegt bei 50.

Nach Ansicht des BUND müsse man aber auch die gesamte Ackerbaustrategie im Blick haben. „In der Landwirtschaft baut man zu viele Humusfresser wie etwa Mais an“, argumentiert Udo Paepke von der BUND-Kreisgruppe Verden. Diese Pflanzen zehrten von der fruchtbaren Erde, die Nährstoffe aus dem Dünger speichert. „Der Dünger gelangt dann immer schneller in die unteren Erdschichten“, erklärt Paepke. Er appelliert an Politik und Landwirtschaft, die Nitratbelastung im Grundwasser effektiv zu senken.

Ungewiss ist für die Landwirte indes, ob es bei den vom Bundesland Niedersachsen vorgesehenen Regeln bleibt. Denn die Bundesregierung verhandelt derzeit mit der EU-Kommission, wie rigide die Vorgaben für die Düngung sein müssen. Die EU hatte Deutschland aufgrund der zu hohen Nitratbelastung des Grundwassers verklagt.