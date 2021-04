Gerade Zimmerleute haben unter den deutlich gestiegenen Holzpreisen zu leiden. (Kai Remmers/dpa)

Die Auftragsbücher sind voll, insofern sind die regionalen Handwerksbetriebe vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Allerdings machen „erhebliche Preissprünge“ bei manchen Rohstoffen den Firmen zu schaffen, wie Ante Tobias Brekenfeld, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser mit Sitz in Verden, bestätigt. „Das beobachten wir vor allem im Holzbereich. Binnen weniger Wochen sind die Preise explodiert und haben sich mehr als verdoppelt.“ So sei der Preis für den Raummeter Holz von etwa 320 Euro auf bis zu 700 Euro angestiegen.

Das größte Problem für die Betriebe sei der plötzliche Anstieg. „Gerade bei den öffentlichen Aufträgen, bei denen der günstigste Anbieter genommen werden muss, besteht die Gefahr, dass die Firmen auf den gestiegenen Kosten sitzenbleiben“, befürchtet Brekenfeld. Eine ähnliche Situation habe 2007 bis 2009 bestanden, als es erhebliche Preissteigerungen im Metallbereich gegeben habe. „Damals hat die Politik aber reagiert und zugelassen, dass die Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen ihre Angebote nachjustieren konnten.“ Das sei aber bislang in der momentanen Situation nicht der Fall.

Betroffen von der Entwicklung ist vor allem das Baugewerbe. „Schreiner und Zimmerleute verbrauchen meist einfach mehr Material als Tischler oder Instrumentenbauer“, sagt Brekenfeld. Die Ursachen für den Preisanstieg führt der Geschäftsführer nicht nur auf die Corona-Pandemie zurück, sondern in erster Linie auf die Globalisierung und steigende Preise auf dem Weltmarkt. „Speziell in den USA springt die Wirtschaft wieder an, es werden dort mehr Holzhäuser gebaut, und die Preise steigen. Auf der anderen Seite haben die Hersteller in der Pandemie gedrosselt.“ Er hoffe, dass auch die Produktion in den nächsten Monaten wieder anziehe. „Die Baupreise werden sicher wieder nachgeben, aber auf einem höheren Niveau als sonst bleiben, weil die Unternehmen im Baubereich sowieso höhere Kosten haben, etwa durch die Hygieneauflagen“, sagt Brekenfeld. Die Entwicklung sei aber auch abhängig von der allgemeinen Konjunktur.

Nach Erkenntnissen der Kreishandwerkerschaft sind die Preise nicht nur beim Holz, sondern auch bei Metallen und Farben angestiegen. „Bei Farben ist ein Plus von drei Prozent jährlich normal, im vergangenen Jahr hatten wir etwa 30 Prozent“, erzählt der Experte. Dies sei wohl auf den Kunststoffanteil in den Produkten zurückzuführen. Denn Plastik sei kaum noch zu bekommen, weshalb sich im Tiefbau Verschiebungen ergeben hätten. „Weil Kunststoffrohre kaum noch zu bekommen sind, weichen die Unternehmen auf Metallrohre aus. Mit dem Effekt, dass die Preise dafür ebenfalls gestiegen sind, und es zeitweise bei den Herstellern zu Lieferengpässen kommt“, erklärt Brekenfeld die Hintergründe. Speziell bei Kupferleitungen führe auch die steigende Produktion von E-Autos zu höheren Preisen auf dem Rohstoffmarkt.

Im Baubereich und damit verbundenen Branchen führen diese Entwicklungen zu „erheblichen Preissteigerungen“. Das sei nicht nur in den Landkreisen Verden, Rotenburg, Cuxhaven und Osterholz ein Problem, wo die Kreishandwerkerschaft zuständig ist, sondern auch landesweit, betont Brekenfeld. Trotz der Preisentwicklung sei die wirtschaftliche Lage für die Handwerksbetriebe mehr als zufriedenstellend. „Der Auftragshöchststand aus der Zeit vor der Pandemie ist zwar leicht zurückgegangen, aber die Firmen sind nahezu alle ausgebucht“, sagt der Geschäftsführer. Negative Auswirkungen habe die Pandemie nur anfangs gehabt. Seit ein Hygienekonzept, unter anderem mit getrennten Kohorten, gebildet worden sei, gehe die Arbeit nahezu normal weiter. „Insgesamt gab es nur eine kleine Delle“, betont Brekenfeld. Auf der anderen Seite habe das Homeoffice zu verstärkten Investitionen im häuslichen Bereich geführt. „So viele Carports wie im vergangenen Jahr haben die Firmen wohl noch nie gebaut.“

Das führt nach Informationen der Handwerkerschaft zu einem deutlichen Umsatzplus. So erwirtschafteten etwa 1500 Betriebe im Landkreis Verden im vergangenen Jahr einen Bruttoumsatz von 1,16 Milliarden Euro (2015: 949 Millionen Euro). Etwa 9630 Beschäftigte waren 2020 im Handwerk tätig. Die Ausbildungsquote lag bei 8,1 Prozent. „Das ist ein guter Wert, aber das Problem ist, dass viele Betriebe noch Auszubildende suchen, und das Handwerk seit Jahren mit Fachkräftemangel zu kämpfen hat“, erklärt Brekenfeld. Die jungen Leute seien wegen Corona verunsichert, und wegen des Doppeljahrgangs aufgrund von G9 an den Gymnasien seien die Bewerberzahlen sowieso niedriger als sonst. Die kommende Online-Berufsmesse im Mai sei als Startpunkt zu verstehen, sich für den Herbst noch um eine Stelle zu bemühen. „Viele Branchen suchen noch, und gerade im Baubereich kann jeder noch eine Lehrstelle finden“, betont er. Gerade jetzt, in der Pandemie, zeige sich die Krisensicherheit des Handwerks, das auch jetzt noch genug Arbeit habe. Das sei gerade für Berufsanfänger ein Vorteil. „Wer sich jetzt noch bemüht, hat gute Chancen“, macht Brekenfeld Bewerbern Mut.