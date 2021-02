Symbolischer erster Spatenstich auf der Baustelle: Auch Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann und Landrat Peter Bohlmann (3. u. 4. von li.) griffen zur Schaufel. (Björn Hake)

Eine dichte Schneedecke liegt auf der Baustelle der Kreisbau an der Ecke Süd- und Cluventalstraße. Ein riesiges Loch klafft bereits dort, wo später einmal eine Tiefgarage mit acht Stellplätzen und diverse Technikräume entstehen sollen. Trotz der glatten Straßen an diesem Dienstagmorgen trafen sich ein paar Offizielle für den ersten symbolischen Spatenstich. Bis Frühjahr 2022 wird hier ein Wohnhaus mit 27 modernen Wohnungen für Mieter mit überschaubarem Platzbedarf gebaut. Dafür musste ein Altbau mit teilweise riesigen Wohnungen weichen, der in den vergangenen Monaten abgerissen wurde.

„Der Mietwohnungsbau im Kreis Verden hat Fahrt aufgenommen“, sagte Landrat Peter Bohlmann (SPD). Bezahlbare Wohnungen zu schaffen, sei keine „Ad-hoc-Politik“, sondern eine langfristige Aufgabe, der sich die Kreisbau stelle. In den vergangenen zehn Jahren habe die kommunale Gesellschaft in der Verdener Zollstraße 45 Wohnungen geschaffen, im Lönsweg 30 Wohnungen sowie in Achim 23 Wohnungen. Dazu kämen die 27 Wohnungen durch das aktuelle Projekt. „Das bedeutet, dass in zehn Jahren durch die Kreisbau insgesamt 125 Wohnungen entstanden sind“, betonte Bohlmann. Dabei sei nicht nur die Quantität entscheidend, sondern auch, dass mit 18 Einzimmer- und neun Zweizimmer-Wohnungen genau der aktuelle Bedarf bedient werde.

Trend zu kleinen Einheiten

In dem neuen Wohngebäude sind insgesamt 27 Wohnungen auf drei Stockwerken geplant – wegen des Trends zu kleineren Einheiten haben die 18 Einraumwohnungen eine Größe von etwa 40 Quadratmetern, die neun Zweiraumwohnungen bieten etwa 60 Quadratmeter Wohnfläche. Insgesamt entstehen für fünf Millionen Euro 1380 Quadratmeter Wohnfläche, inklusive Abriss des Altbaus. „Für die Kreisbau ist das eine große Investition und auf den Quadratmeter gerechnet unser teuerstes Vorhaben bisher“, sagte Kreisbau-Geschäftsführer Olaf Heitkamp bei der Vorstellung des Projekts.

Bei dem neuen Haus setzt die Kreisbau auf ein paar Besonderheiten, um die Nebenkosten im Rahmen zu halten und weniger fossile Energieträger zu verbrauchen. So ist für alle Wohnungen eine Fußbodenheizung geplant, die durch eine Wärmepumpe gespeist wird. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach soll Strom für den internen Verbrauch produzieren. Zudem ist in allen Wohnungen eine Lüftungsanlage mit eigener Wärmepumpe geplant. Die erzeugte Abwärme wird der Warmwasserbereitung zugute kommen. „Der Vorteil sind kurze Leitungswege und keine Zusatzkosten für Ablesefirmen. Außerdem hat jeder Mieter selbst in der Hand, wie viel Warmwasser verbraucht wird“, erklärte Heitkamp die Vorteile. Regenerative Technik werde künftig in allen Neubauten umgesetzt, kündigte der Geschäftsführer an. Zumal sich die zusätzlichen Investitionen im Rahmen hielten. „Im Vergleich zu einer herkömmlichen Gasheizung sind es etwa 15.000 Euro mehr. Bezogen auf die ganze Fläche ist das nicht viel.“

Laut Olaf Heitkamp sind die Arbeiten beim Abriss des Altbaus plangemäß abgelaufen. „Der große Kran mit 40-Meter-Ausleger und einem Gewicht von 25 Tonnen sollte für den Rohbau eigentlich am 9. Februar aufgestellt werden. Das mussten wir wegen des Wetters auf den 24. verschieben“, sagte Johannes Krahl von der Baufirma Oelkers aus Verden. „Das ist eine kleine Verzögerung, die aber nicht schlimm ist“, so Heitkamp. Ihm sei ein kleiner Zeitverlust zu Beginn der Arbeiten lieber als mittendrin. Für den Rohbau rechnet er sieben Monate. „Im nächsten Winter ist der Bau dicht, dann fehlt nur noch der Innenausbau. Wir sind dann aber nicht abhängig vom Wetter.“ Geplant ist, das neue Wohnhaus der Kreisbau zum 22. April 2022 fertigzustellen – dann feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen. „Das ist unser Ziel. Ob wir das tatsächlich einhalten können, müssen wir abwarten“, gibt sich Heitkamp entspannt. Eine kleine Änderung gibt es jedenfalls schon jetzt. Da zahlreiche Telekom-Leitungen auf dem Grundstück im Untergrund verlaufen, muss der Neubau 60 Zentimeter weiter als geplant nach innen rücken.