Stellen die neue Präventionsbroschüre vor: Sabine Clasen (Seniorenbüro), Joachim Lohmann (Polizei) und Bürgermeister Lutz Brockmann (v. li.). (Björn Hake)

In den vergangenen Wochen haben sich nach Angaben der Polizei Verden wieder Betrügereien an der Haustür oder am Telefon gehäuft. Jüngstes Opfer war ein 84-jähriger Mann, der von zwei vermeintlichen Handwerkern angesprochen und überredet wurde, seinen Hauseingang reparieren zu lassen. Allerdings verlangten die Männer über 2000 Euro in bar. Als der Senior das Geld übergab, verschwanden sie. Fälle wie dieser sind keine Seltenheit. Auch falsche Polizisten oder Bankangestellte sowie angebliche Enkel versuchen immer wieder, auf diesem Weg Geld oder andere Wertgegenstände zu erbeuten. Deshalb startet die Polizei Verden gemeinsam mit dem Präventionsrat und dem Seniorenbüro Verden eine Präventionskampagne. „In den nächsten Tagen werden wir per Postwurfsendung Flyer mit Warnhinweisen und Verhaltenstipps verteilen lassen“, kündigt Andreas Lohmann an, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Seniorenbeauftragte Sabine Clasen und Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann loben die Aktion. Wegen der Pandemie seien andere Arten der Prävention zurzeit nicht möglich.

Ergänzt wird der Flyer durch ein Video, das die Polizei in Verden produziert hat und im Internet unter dem Link youtu.be/5-nnqmxqsow heruntergeladen werden kann. Darin schildert eine Geschädigte, wie raffiniert die Täter am Telefon vorgehen. Sie sei, so die rüstige Seniorin, von einem Mann angerufen worden, der angegeben habe, Mitarbeiter ihrer Bank zu sein. An diesem Morgen seien drei größere Summen von ihrem Konto überwiesen worden. Das komme der Bank verdächtig vor, und sie als Kontoinhaberin müsse schnell handeln, um das Geld zurückzuholen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs gab die Geschädigte jedenfalls auf Drängen des Mannes wichtige Kontodaten preis. „Ich habe das schnell gemacht, das war ein großer Fehler“, sagt die Geschädigte.

Übereilte Handlungen

„Das ist eine verbreitete Technik, bei den Menschen Angst und Panik zu erzeugen und sie verbal unter Druck zu setzen“, erzählt Joachim Kopietz von der Polizei. Dadurch würden die Betroffenen zu übereilten Handlungen gedrängt. Nach Angaben der Beamten fallen vor allem Senioren auf die Tricks der Betrüger herein. „Oft sind diese Menschen alleinstehend und können sich auf die Schnelle mit niemand beraten. Wenn sie Zeit hätten, um sich zu sammeln und in Ruhe nachzudenken, würden die Täter nicht so häufig Beute machen“, ist Lohmann überzeugt. Deshalb rät die Polizei unter anderem, zur Sicherheit einfach aufzulegen oder – bei Betrugsversuchen an der Haustür – diese zu schließen. „Dann kann man immer noch bei der jeweiligen Stelle nachfragen, ob es Probleme gibt. Oder man verständigt die Polizei“, empfiehlt Lohmann. Entscheidend sei, sich erstmal aus der Situation zu befreien. Joachim Kopietz rät den Bürgerinnen und Bürger, die die Wohnungstür möglichst mit einem sogenannten Sperr-Riegel zu sichern und keinen Unbekannten in die Wohnung zu lassen. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass ein Täter die Bewohner ablenkt und sich der andere unter einem Vorwand im Haus umsieht und Wertgegenstände mitgehen lässt. „Stattdessen sollten die Betroffenen die Polizei oder Angehörige verständigen“, betont Kopietz. Darüber hinaus empfiehlt die Polizei, keine wertvollen Dinge an unbekannte Personen zu übergeben oder persönliche Daten weiterzugeben. Das Bankkonto sollte außerdem möglichst mit einer Kontovollmacht geschützt werden.

Obwohl die Täter in den meisten Fällen Bargeld erbeuten wollten, müsse das laut Polizei nicht immer so sein. „Auch Schmuck, Gold oder andere Wertgegenstände werden ausgehändigt“, erzählt Kopietz aus der Praxis. Beim Bargeld wechseln in der Regel mindestens fünfstellige Summen den Besitzer. „Für 500 Euro nimmt kein Täter das Risiko auf sich, von der Polizei erwischt zu werden.“ Nach oben gebe es fast keine Grenze, auch 100 000 oder 200 000 Euro seien schon übergeben worden. „Die Täter versuchen immer, im Gespräch zu erkunden, wie viel gerade Bargeld im Haus verfügbar ist oder schnell bei der Bank beschafft werden kann. Dazu sollten die Betroffenen grundsätzlich keine Angaben machen“, so Lohmann.

Oft sitzen die Hintermänner solcher Betrügereien im Ausland, wo sie so etwas wie ein Call-Center unterhalten, in dem sie ihre späteren Opfer anrufen. „Die suchen gezielt im Telefonbuch nach alten Vornamen. Das sind richtige Netzwerke mit Komplizen vor Ort, die keine andere Aufgabe haben als das Geld abzuholen“, sagt Lohmann.