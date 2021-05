Leuchtturmprojekt: Im Gewerbe- und Industriepark Barme sollen sich Betriebe ansiedeln. (Björn Hake)

Zahlen sind meistens dröge und dementsprechend weniger sexy. Es sei „unerotisch“ gewesen, das Loch im Dörverdener Gemeindesäckel in den vergangenen Jahren ständig durch Änderungsanträge zu dezimieren, erinnerte sich CDU-Fraktionschef Adrian Mohr bei der Ratssitzung am Donnerstagabend in der Kurt-Poppe-Halle. Umso mehr freute er sich über den aktuellen Etat, der sogar ein Plus in Höhe von rund 152.000 Euro im Ergebnishaushalt aufweist. Das Budget für das Jahr 2021 wurde einstimmig von den Ratsmitgliedern beschlossen. In den Haushaltsreden der Politiker zeigte sich, wer wen nach der Kommunalwahl im September gerne auf dem Chefsessel im Rathaus sitzen hätte.

So lobten sowohl Mohr als auch sein Pendant von den Grünen, Walter Franzmeier, den amtierenden Verwaltungschef Alexander von Seggern mehr als sonst für seine Arbeit. Dass es gelungen sei, die Ortschaften Westen und Hülsen in das Dorfentwicklungsprogramm Aller-Wölpe aufzunehmen, sei vor allem der Verdienst des Bürgermeisters gewesen, der die entsprechenden Förderanträge gestellt habe.

Dank sprudelnden Einnahmen aus der Gewerbesteuer ist der Dörverdener Etat nicht nur ausgeglichen, sondern sogar leicht im Plus. Von Seggern sprach von einem „Ausnahmehaushalt“, von einer „erfreulichen Momentaufnahme“. „Dörverden ist faktisch schuldenfrei, aber nicht sorgenfrei“, mahnte er auch weiterhin einen „verantwortungsvollen Umgang“ mit den finanziellen Ressourcen an.

„Wir investieren 1,7 Millionen Euro in die Zukunft der Gemeinde“, rechnete Franzmeier, Sprecher der Ratsgruppe Grüne und Linke, vor. Die Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren seien ein Beweis dafür, dass die Gemeinde noch nicht all das umsetzten konnte, was sie sich vorgenommen habe. So seien in den vergangenen Jahren der Gewerbe- und Industriepark Barme sowie das gemeinsame Feuerwehrgerätehaus für Dörverden und Stedorf auf den Weg gebracht worden, der Umbau des Rathauses zu einem „modernen Dienstleistungszentrum“ stehe hingegen noch aus. Mit dem Hallenbad, wo derzeit das Dach saniert werde, halte die Gemeinde ein im Umkreis einmaliges Angebot vor. Franzmeier sprach von einer „soliden Basis“, wehrte sich davor, die Gemeinde schlecht zu reden.

Auch Adrian Mohr sparte nicht an Superlativen, sprach vom „besten Haushalt seit Jahrzehnten“ und lobte die konstruktiven Haushaltsberatungen, die auch im zweiten Jahr der Pandemie fernab der Fachausschüsse stattgefunden hätten. Der CDU-Politiker zitierte aus einer Studie der Industrie- und Handelskammer, die dem Aller-Weser-Dreieck niedrige Steuersätze und eine gute Breitbandversorgung attestiere. Einziger Wermutstropfen sei die Beschäftigungsbilanz. Vor dem Hintergrund steigender Einwohnerzahlen betonte er die Wichtigkeit, neue Baugebiete innerhalb der Gemeinde auszuweisen.

SPD-Fraktionschef Jens Künzler legte in seiner Haushaltsrede hingegen den Fokus auf die Jugendarbeit und den Klimaschutz. Da die kommunalen Friedhöfe nach Ansicht der Roten nicht mehr den heutigen Bedarfen entsprechen und darüber hinaus sehr pflegeintensiv sind, sollen sie mittelfristig - unter Berücksichtigung der biologischen Vielfalt - umgestaltet werden, auch vor dem Hintergrund, den Bauhof zu entlasten. Für die entsprechende Konzepterstellung wurden 5000 Euro in das Budget eingestellt.

Der zweite Dörverdener „Pandemie-Haushalt“ trägt die Handschrift jeder Partei. Während sich die Grünen für die Kulturförderung stark gemacht hatten, konnte sich die CDU mit ihrem Wunsch, mobile Raumluftfilter anzuschaffen sowie das Wander- und Radwegenetz in Absprache mit der Mittelweser-Touristik besser auszuschildern, durchsetzen. Für ihren Änderungsantrag, die Planungen für anstehende Bauvorhaben im Bereich Feuerwehr in Wahnebergen und Barme vorzuziehen, erhielten die Schwarzen indes keine Mehrheit.