Schauplatz der gewalttätigen Auseinandersetzung, die jetzt vor dem Verdener Amtsgericht endete. Gegen den Angeklagten wird auch noch wegen anderer Delikte verhandelt. (Björn Hake)

„Eine körperliche Auseinandersetzung war weit fern meiner Absicht“, beteuerte der Angeklagte, der die Beteiligung an einer solchen vor dem Amtsgericht gerade eingeräumt hatte. Nach der Schlägerei im Februar 2019 vor einer Verdener Gaststätte, die inzwischen geschlossen und verkauft ist, hatte der heute 29-Jährige mit Angaben gegeizt. Aus triftigem Grund, wie er glaubte: „Ich gehörte damals noch zu einer Rockerclub-Gruppe und wollte nicht mit der Polizei sprechen“. Im Gericht klappte die Kommunikation nun umso besser, und weil der Mann sich einsichtig und zugänglich zeigte, kam er mit acht Monaten auf Bewährung davon.

Die aus zwei Einzelstrafen gebildete Gesamtstrafe wegen gemeinschaftlicher gefährlicher sowie vorsätzlicher Körperverletzung sprach Amtsrichter Jan-Hendrik Simon am Montag nach nur rund einstündiger Verhandlungsdauer aus. Vorausgegangen war allerdings vor zwei Wochen ein wesentlich längerer Prozessauftakt mit zahlreichen Zeugenvernehmungen und auch einem zweiten Angeklagten, der bei der Fortsetzung aber passen musste. Der 28-Jährige aus Bad Fallingbostel befindet sich derzeit in Corona-Quarantäne. Das Verfahren gegen ihn wurde kurzfristig abgetrennt.

Von häuslicher Quarantäne kann in seinem Fall übrigens nicht die Rede sein, denn er sitzt in der Justizvollzugsanstalt Bremervörde in Untersuchungshaft. Nicht wegen der Keilerei vor der Kneipe am Anita-Augspurg-Platz, sondern wegen weit umfangreicherer Vorwürfe. Der Mann gehört zu den fünf Angeklagten aus dem Heidekreis, mutmaßlich Mitglieder einer „Motorradgang“, die sich seit Ende November vor der 2. großen Strafkammer des Landgerichts wegen fast 20 Fällen des schweren Raubes und des Einbruchsdiebstahls verantworten müssen. Bei ihm geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er bei elf Taten aktiv dabei war.

Wie es um seine Aktivitäten am frühen Februarmorgen vergangenen Jahres nahe dem Verdener Dom bestellt war, wurde jetzt vor dem Amtsgericht – noch – nicht näher beleuchtet. Im Fokus stand der verbliebene Angeklagte, gebürtiger Achimer, der zur Tatzeit nach eigener Aussage in einer ebenfalls nicht mehr existenten Verdener Altstadt-Gaststätte als „Mädchen für alles“ fungierte – „Geschäftsführer, Türsteher, Barmann“.

Tempi passati. Auch mit der Gastronomie habe er nichts mehr am Hut, erklärte der vierfache Vater, dem es sowohl an einem Schulabschluss als auch einer Berufsausbildung fehlt – und momentan auch an einem Job, der es ihm ermöglichen würde, mehr als das im Zuge eines Vergleichs vereinbarten Schmerzensgeld von 1500 Euro an einen Geschädigten zahlen. Er darf den Betrag in monatlichen Raten von 25 Euro abstottern. „Hätte ich mehr, würde ich mehr geben“, versicherte der geständige, nicht vorbestrafte und reumütige Mann.

Während der gewalttätigen Auseinandersetzung versetzte er einem 27-Jährigen, der anfangs am wenigsten mit dem Streit zu tun hatte, einen Faustschlag ins Gesicht. Die schmerzhaften Folgen für den Nebenkläger: mehrfacher Nasenbeinbruch und eine Fraktur des Knochens unter dem Auge, die eine Operation erforderte. Zuvor hatte der Angeklagte im Zusammenwirken mit anderen, wohl auch dem Inhaftierten, einem weiteren Mann (31) mindestens einen heftigen Schlag versetzt. Dies wurde in Plädoyers und Urteilsbegründung nicht genauer thematisiert.

Aus Sicht des 29-Jährigen hatte sich die leidige Sache seinerzeit am eindeutig provokanten Verhalten eben jenes späteren Opfers entzündet. Diesem Mann habe sein vorheriger Versuch missfallen, eine „Rangelei“ auf der Tanzfläche zu beenden. Ein schlichtendes Eingreifen sei ihm aber leider etwas schwer gefallen, so der Angeklagte, „da die Parteien Damen waren“. Die alkoholisierten Frauen sollen sich buchstäblich in Haare gekriegt und gegenseitig zu Boden gebracht haben. Er selbst habe „ein paar Kratzer“ abbekommen, „halb so wild“. Schlimmer waren dann die verbalen Attacken des Begleiters der „Damen“. Der habe ihn übel beschimpft und nach draußen beordert. Da hätten dann „vier Mann“ gestanden, alle gleich groß. Ein klärendes Gespräch sei nicht möglich gewesen. Wer ihn selbst bei der unvermeidbaren Schlägerei unterstützt hatte, wollte er nicht sagen. Es sei viel Alkohol im Spiel gewesen.