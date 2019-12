Steckt hinter dem Fotoprojekt: Die Verdenerin Peggy Wentzek. (Björn Hake)

Selbstvertrauen, Lebensfreude und Kraft soll ein Projekt der Bremer Krebsgesellschaft Frauen schenken, denen manche dieser Attribute abhandengekommen sind. Bei einem Fotoshooting dürfen sie ihre Krankheit einmal vergessen, sich verwöhnen lassen und ganz neue Seiten an sich entdecken. Und so posieren die krebskranken Damen mit vollem Perückenhaar und strahlendem Lächeln oder präsentieren selbstbewusst und mit leuchtenden Augen ihre haarlosen Häupter.

Die Idee für das Projekt gab eine Verdenerin, die im Alter von 38 Jahren selbst an Krebs erkrankt war. „Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen“, erinnert sich Peggy Wentzek heute an die Diagnose. Ihre langen Haare fielen während der Chemotherapie in Strähnen aus. Schließlich rasierte sie sie ab. „Da konnten alle sehen, wie es um mich steht.“ Sie fühlte sich nicht mehr als vollwertige Frau. Erst als sie zur Halbzeit der Chemotherapie wieder begann, sich zu Schminken, fühlte sie sich in ihrer Haut wieder wohler. Freudvolle Momente fand sie in dieser Zeit, als sie begann, verschiedene Perücken aufzuprobieren. „Blond ging gar nicht“, lautet eine ihrer Erfahrungen. Das eigene Schicksal und das Buch „Nana – Der Tod trägt Pink“ haben sie schließlich zu einem eigenen Fotoprojekt inspiriert. In dem Buch schildert eine Mutter die letzten Lebensjahre ihrer Tochter, die mit 21 Jahre an einem Krebserkrankung starb.

Nana, so ihr Name, hatte ihr Leiden nicht still erduldet, sondern ist offensiv mit ihrer Erkrankung umgegangen, hat aus wiederholten Fotoshootings neue Energie gewonnen. „Sowas hätte mir damals auch geholfen“, ist Wentzek überzeugt. Sie wandte sich an die Bremer Krebsgesellschaft, bei der sie zuvor schon für den Umgang mit ihrer eigenen Erkrankung Hilfe gefunden hat, und stieß auf offene Ohren. Schnell waren die nötigen Kontakte geknüpft: Marie Rösler von der Krebsgesellschaft vermittelte den Kontakt zur Fotografin Claudia Cruz und zur Texterin Senta Bonneval, die dem Projekt auch schließlich den passenden Titel verlieh: „Schau mich an!“ Bald waren auch Menschen gefunden, die das Projekt finanziell und materiell unterstützten. Gabriele Strangemann aus dem Kuratorium der Krebsgesellschaft besaß zu dieser Zeit eine Parfümerie und holte kurzerhand ihre Visagisten mit ins Boot.

Lange Haare wichtig für Gefühl der Weiblichkeit

Frauen leiden besonders unter der Veränderung ihrer Körper, wenn sie eine Krebstherapie durchlaufen, weiß Wentzek aus eigener Erfahrung. Für viele haben ihre langen Haare eine große Bedeutung für ihr Gefühl der Weiblichkeit. Und so ist es für sie auch immer heilsam, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Viele von ihnen leiden auch darunter, dass Menschen, die ihnen auf der Straße begegnen, ihre Blicke abwenden. Die wiederum befürchten häufig, die Erkrankten könnten ihre Blicke als Starren empfinden, sagt die Verdenerin. Sie hofft, mit dem Fotoprojekt Hemmschwellen auf beiden Seiten abzubauen. „Krebs wird es immer mehr geben, die Menschen werden immer älter.“ Umso wichtiger sei es, dass Betroffene in der Mitte der Gesellschaft bleiben.

Einmal im Jahr stellen Peggy Wentzek und ihre Mitstreiter die Fotoshootings in verschiedenen Lokalitäten auf die Beine. Mit großem Erfolg, denn die Nachfrage reißt nicht ab. „Es ist immer ein Wohlfühltag für die Frauen, an dem sie alle sein können wie sie sind“, erzählt Wentzek. Bereits vor dem Shooting verbringen sie einen Tag miteinander, um sich kennenzulernen. Das Wiedersehen für die Fotos ist dann oft sehr emotional. „Sie tauschen sich aus, es wird geweint und gelacht“, beschreibt die Initiatorin die besondere Stimmung. Die Frauen kommen aus Bremen und dem Umland. Auch eine Dame aus dem Landkreis Verden habe sich schon einmal für das Projekt angemeldet, war allerdings am Tag des Shootings nicht in der Lage teilzunehmen. Am Ende bekommt jede Teilnehmerin ein Bild zur Erinnerung an diesen außergewöhnlichen Tag in einer sonst schweren Lebensphase.

Eine Auswahl von Motiven aus den vergangenen Jahren haben die Frauen in Zusammenarbeit mit der Krebsgesellschaft nun als Bildband herausgegeben. Jede Teilnehmerin kommt zudem mit einem Zitat zu Wort. In kleinen Texten stellen sie sich vor. Gegen Spenden ist das Werk noch bis Ende des Jahres in den Verdener Buchhandlungen Mahnke, Heine und Vielseitig erhältlich. Darüber hinaus können sie über die Bremer Krebsgesellschaft geordert werden. Gedruckt wurde das 120 Seiten starke Buch übrigens in Verden.