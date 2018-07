Die Feuerwehr hat das Verdener Kreishaus abgeriegelt. (Christian Butt)

In der Poststelle des Verdener Kreishauses ist am Freitagmorgen ein verdächtiger Brief geöffnet worden. Nachdem Pulver aus dem Umschlag rieselte, wurde die Feuerwehr verständigt. Diese riegelte den Bereich des Kreishauses weiträumig ab. Die Mitarbeiter dürfen ihre Büros aktuell nicht verlassen. Der Rettungsdienst hat die Mitarbeiterin, die den Brief geöffnet hat, vorsorglich behandelt.

Kurz darauf tauchte auch ein Brief mit verdächtigem Pulver bei der Kreissparkasse an der Ostertorstraße auf. Auch die Straße ist weiträumig abgesperrt.

Die Feuerwehr Verden ist mit einem Großaufgebot vor Ort, darunter auch Einsatzkräfte in speziellen Vollschutzanzügen. Spezialisten des LKA Hannover wurden angefordert, um das Pulver mit einem mobilen Labor zu untersuchen. Das Hauptgebäude des Landkreises sowie die Kreissparkasse sind aufgrund des Vorfalls vorerst geschlossen.