Die Bundesstraße 215 wird im Zuge der Arbeiten auch im Bereich der Hönisch-Kreuzung erneuert. Los geht es aber im Verdener Stadtgebiet. (Björn Hake)

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der maroden Fahrbahnen der Bundesstraße 215 beginnen an diesem Montag, 7. Mai, in Verden im Bereich des Bürgerparks und zwischen Hönisch und der Kreisstraße 14 (Einmündung in Fahrtrichtung Wahnebergen). Außerdem werden im Verlauf der Landesstraße 203 zwischen Hönisch und Oiste die Fahrbahnen erneuert. Die Arbeiten erfolgen in mehreren aufeinander folgenden Bauabschnitten bis voraussichtlich zum 14. Juli. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.

Das Großprojekt unterteilt sich in drei Streckenabschnitte, die in insgesamt acht Bauabschnitte unterteilt sind. Der erste Bauabschnitt betrifft die B215 zwischen der Werrastraße und der Memelstraße in Verden. In diesem ersten Abschnitt wird von diesem Montag, 7. Mai, bis zum 19. Mai die Entwässerungsrinne in Fahrtrichtung Nienburg erneuert. Der Verkehr wird zweistreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Im Bereich des Fahrbahnteilers wird der Verkehr mit einer Baustellenampel einspurig vorbeigeführt. Die Fahrbahn in diesem Streckenabschnitt wird zwischen dem 6. und 14. Juli unter halbseitiger Sperrung saniert. Für die Verkehrsregelung wird ebenfalls eine Baustellenampel aufgestellt.

B215 streckenweise voll gesperrt

Der zweite Bauabschnitt betrifft die B215 zwischen der Kreisstraße 14 und dem Heckenweg in Hönisch. Hier wird von diesem Montag, 7. Mai, bis Freitag, 11. Mai, die Fahrbahn der B215 zwischen der Einmündung der K14 und der Einmündung Heckenweg in Hönisch erneuert. Während dieser Arbeiten wird der Streckenabschnitt voll gesperrt. Während der Bauarbeiten kann der Verkehr von Dörverden in Richtung Wahnebergen und umgekehrt fahren.

Im dritten Bauabschnitt wird vom 11. bis 13. Mai die Kreuzung B215/L203/Klusdamm unter Vollsperrung erneuert. Der Verkehr von der nördlichen Allerbrücke in Fahrtrichtung Blender und umgekehrt wird während dieser Arbeiten durch eine Baustellenampel an der Baustelle vorbeigeführt. Radfahrer und Fußgänger sind von der Vollsperrung nicht betroffen, die Landesbehörde bittet aber darum, sich im Baubereich mit erhöhter Aufmerksamkeit zu bewegen. Während der Vollsperrung der B215 wird der Verkehr weiträumig umgeleitet.

Umleitung über L200

Die Umleitungsstrecke in Fahrtrichtung Verden führt den Verkehr in Eystrup über die Landesstraße 200 über Rethem (Aller) und die B209 auf die L159. Auf der L59 wird der Verkehr über Otersen auf die L160 nach Verden geführt. Dem überregionalen Verkehr in Fahrtrichtung Rotenburg (Wümme) wird empfohlen, ab Rethem (Aller) weiter auf der B209 auf die A27 in Richtung Bremen und über die Anschlussstelle Verden Nord zurück auf die B215 zu fahren.

Die Umleitungsstrecke in Fahrtrichtung Nienburg führt den Verkehr in Hönisch über die L203 über Oiste und die L201 nach Hoya und über die L351 bei Hassel zurück auf die B215. Die Anlieger mit Zufahrt nur über die B215 können ihre Grundstücke grundsätzlich weiterhin erreichen. Sie müssen jedoch damit rechnen, während des Asphalteinbaus, zeitweise ihre Grundstücke nicht mit dem Fahrzeug erreichen zu können, und werden dann gebeten, außerhalb der Baustelle zu parken. Witterungsbedingte Verzögerungen und Terminverschiebungen sind jederzeit möglich. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie auf den Umleitungsstrecken.

Informationen finden sich auch im Internet unter der Adresse www.strassenbau.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen.