Alles nur virtuell: Die Teilnehmenden der diesjährigen "Joint Cooperation" nutzen für ihre Kommunikation Videokonferenzen, Telefon und E-Mail. (Baade/MN CIMIC Cmd)

Vor drei Jahren wurde der Dörverdener Rathausvorplatz von Bundeswehrfahrzeugen und -zelten gesäumt. Auch Bürgermeister Alexander von Seggern hat sich bereits als Rollenspieler versucht. Das Verdener Krankenhaus war ebenfalls schon Schauplatz für die internationale Großübung für zivilmilitärische Zusammenarbeit. Eigentlich sollte die zehnte „Joint Cooperation“ die größte und längste ihrer Art werden, über ein halbes Jahr Vorbereitungszeit haben die Organisatoren in die Fortsetzung der traditionellen Großübung im Raum Nienburg und den Nachbarlandkreisen investiert. Wegen Corona geht sie in diesem Herbst allerdings nur virtuell über die Bühne.

„Wir haben regelmäßig zivile und militärische Teilnehmende aus über 20 Nationen, die in direkten Kontakt mit der hiesigen Bevölkerung treten. Doch beim derzeitigen Stand der Corona-Pandemie können wir nicht davon ausgehen, dass dies bis zum geplanten Übungszeitraum im Frühherbst wieder möglich sein wird“, erklärt Oberstleutnant Jens Riede aus Nienburg. Ganz absagen wollte das Zentrum für zivilmilitärische Zusammenarbeitet die traditionelle Herbstübung dann aber doch nicht. Also wurde sie pandemiebedingt kurzerhand ins Internet verlagert. Die virtuelle Variante ist für den Zeitraum vom 5. bis zum 9. Oktober terminiert. „Wir setzen bewusst ein Zeichen, dass wir uns vom Virus nicht unterkriegen lassen“, betont der Kommandeur, Oberst Andreas Timm.

Bei der Joint Cooperation geht es darum, die Belange der Zivilbevölkerung in einem Einsatzland zu ermitteln und bei der militärischen Planung zu berücksichtigen. Es verwundert also nicht, dass die virtuelle Variante in diesem Herbst ganz im Zeichen der Pandemie steht. In diesem Rahmen soll eine umfassende, auf Videokonferenzen gestützte fachliche Weiterbildung mit virtueller Einbindung internationaler Organisationen, ziviler Stellen und Soldaten anderer Länder stattfinden. Den Kern bildet dabei nach Bundeswehrangaben ein internationaler Erfahrungsaustausch im Umgang mit Corona, und zwar aus Sicht von CIMIC-Kräften, also Spezialisten für zivilmilitärische Zusammenarbeit. Aus den bei der Übung gewonnenen Erkenntnissen sollen dann später Möglichkeiten abgeleitet werden, wie CIMIC in Pandemielagen unterstützen kann.

Nicht nur die Soldaten aus dem In- und Ausland, auch die über 200 zivilen Rollenspieler aus der Bevölkerung hatten sich auf die Fortsetzung der Übungsreihe in gewohnter Form und auf ein Wiedersehen beim traditionellen Abschlussabend in der Nienburger Kaserne gefreut. Den kann es natürlich aus gegebenem Anlass so nicht geben. „Wenn im nächsten Jahr hoffentlich wieder Normalität eingekehrt ist, sehen wir uns alle im gewohnten Rahmen wieder“, verspricht Oberstleutnant Jens Riede aus Nienburg.