Der virtuelle Hammer fiel im spannenden Verkaufsfinale nach dem 57. Gebot für die begehrte Dressurstute Danony. Mit der Zuschlagssumme von 39 500 Euro sollte die vierjährige Staatsprämienanwärterin zur Preisspitze der hannoverschen November-Auktion avancieren. Der Nettoumsatz belief sich auf 1,056 Millionen Euro. Für 65 Reitpferde mussten im Schnitt genau 16 254 Euro gezahlt werden, fast so viel wie vor zwölf Monaten. Damals hätte sich allerdings noch niemand so recht vorstellen können, dass die künftigen Pferdeversteigerungen nicht nur beim größten deutschen Zuchtverband fast durchweg online ablaufen würden.

„Es war ein sehr schwieriges, aber auch spannendes Auktionsjahr“, zog Geschäftsführer Wilken Treu ein erstes Fazit. Man habe es „mit der Hilfe und dem Vertrauen“ der Züchter, Aussteller und Kunden „gemeistert“. Dies sieht er so auch aus Sicht seiner zusätzlichen, „übergangsweisen“ Funktion als Auktionsleiter. Diesen Posten hatte seit 2011 und bis vor einem Jahr Jörg-Wilhelm Wegener bekleidet; nach der Verdener November-Veranstaltung in der Niedersachsenhalle war Wegener verabschiedet worden.

Gleiches Niveau wie 2019

Die aktuelle Kollektion war deutlich kleiner als die des Vorjahres mit 100 Kandidaten. Der Durchschnittspreis erreichte aber dennoch dasselbe Niveau und lag nur um etwa 250 Euro unter dem Ergebnis von 2019. 35 Verkäufe waren vor Jahresfrist auf die breitgefächerte internationale Kundschaft entfallen. Diesmal waren es 31 und damit fast die Hälfte des Sortiments zum Saisonausklang. Kommentar von Wilken Treu: „Der Anteil der Auslandsverkäufe ist unter den aktuellen Bedingungen positiv zu sehen."

Züchter und Aussteller der Preisspitze ist Jochen Meyer (Allwörden, Freiburg/Elbe); vom alteingesessenen Zuchthof Meyer im Kreis Stade stammt übrigens auch kein Geringerer als der legendäre hannoversche „Stempelhengst“ Weltmeyer (1984 – 2011).

In der Preisstatistik folgte mit 30 000 Euro Dr. Who v. Don Frederico (Rolf Trute, Cremlingen) vor einem stolzen Hannoveraner, dessen Name schon auf die Herkunft schließen ließ: Herr Hofrat v. Hotline, ausgestellt von Evelyn Fiedler (Wien). Einem deutschen Kunden war der sechsjährige Österreicher 26 500 Euro wert. Unterm Strich erzielten fünf Pferde einen Preis von 25 000 Euro und mehr. Knapp darunter lag mit 23 500 Euro das teuerste Tier mit ausgewiesenem Springtalent: Seppl v. Stakkato, gezogen und offeriert von Thomas Vauth (Bückeburg), ist nach Expertenmeinung „mit bester Leistungseinstellung prädestiniert für eine erfolgreiche Karriere im Parcours“.

Kunden aus 15 Staaten

Wie sich diese Karriere gestalten wird, bleibt abzuwarten, und zwar im fernen Mexiko. Neben Seppl soll auch die ebenfalls springstarke Stute Florida v. Flic Flac irgendwann die Reise dorthin antreten. Kunden aus insgesamt 15 Staaten investierten 489 500 Euro in 31 Reitpferde. Allein sieben Ankäufe entfielen auf Hannoveraner-Fans in Finnland. Die weitere weltweite Verteilung: Frankreich (sechs), Spanien (vier), Schweiz (zwei), Großbritannien, Irland, Kanada, Niederlande, Norwegen, Rumänien, Schweden, Slowenien, USA und Ungarn (je eins).

Mit dem Pferdeverkauf soll es für dieses Jahr noch nicht ganz vorbei sein. Als „kleine Überraschung“ kündigte Wilken Treu an, dass am 11./12. Dezember noch eine „kleine, exquisite Gruppe“ von zweieinhalbjährigen Hengsten angeboten wird. Dabei handele es sich um Junghengste, die zwar zur Körung im Oktober zugelassen gewesen seien, aber ausgefallen waren.