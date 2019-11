Freuen sich über den Fund und den dazugehörigen Aufsatz im neuen Jahrbuch: Florian Dirks (v. li.), Rainer Pöttker und Jutta Precht. (Focke Strangmann)

Bei einer Feldbegehung im Jahre 1982 entdeckte der Uphuser Hobbyarchäologe Rainer Pöttker mehrere Scherben am Rande eines Bierdener Ackers. „Mein Mann hatte schon immer ein besonderes Auge für so etwas“, erzählt seine Frau Erika. Dass es sich dabei nicht um zerbröselte Dachziegel handelte, war dem Mann mit dem geschulten Blick sofort klar. Weitere „Grabungen“ förderten Relikte eines zerdrückten Henkelgefäßes, einer Schale und sogar verbrannte Knochen zutage. Pöttker, Mitglied in der urgeschichtlichen Arbeitsgemeinschaft, vermutete damals, dass es sich bei dem Fund um eine Urne handeln müsste. Beim Gefäß, das lange Zeit bei ihm in der Stube stand, handelt es sich aber in Wirklichkeit um einen der wenigen Runenfunde in Niedersachsen.

Jahrzehnte zogen ins Land, bis die Verdener Kreisarchäologin Jutta Precht das Geheimnis lüften konnte. „Es war eine schwere Geburt“, gesteht sie. Weil zu Beginn der 1980er-Jahre lediglich eine ganz einfache Skizze von der vermeintlichen Urne mit Deckschale angefertigt worden war, gab Precht später noch einmal eine wissenschaftliche Zeichnung in Auftrag. Der Bremer Zeichnerin Andrea Boneff fielen neben dem Punktkreis und dem Schachbrettmuster sofort die Runenzeichen auf den Scherben auf. „Die liegende Sanduhr steht dabei für den Buchstaben D“, erläutert die Kreisarchäologin. Auch ein B, M und schwer zu entzifferndes X befinden sich auf den Scherben. Obwohl der Achimer Hobbyarchäologe Manfred Raba damals gleich die Runen in einer separaten Zeichnung verewigt hatte, gerieten sie irgendwie aus dem Blickfeld, und der Bierdener Fund wurde fortan im Verdener Domherrenhaus als Grabfund aus der älteren römischen Kaiserzeit präsentiert. Raba hatte ihn damals aus 50 Einzelteilen zusammengesetzt, die Fehlstellen mit Gips ausgebessert.

Doch woher stammte die Schale mit den geheimnisvollen Runenzeichen nun? Nachgrabungen in Bierden lieferten 2012 die Erkenntnis, dass es sich bei den Scherben um umgelagertes Material von einer anderen Fundstelle, vermutlich aus dem benachbarten Uphusen, handeln musste. Ein Bremer Tierknochenspezialist stellte letztlich fest, dass die verbrannten Knochen nicht von einer menschlichen Leiche, sondern vielmehr vom Kadaver eines Rindes stammen. Das Henkelgefäß entpuppte sich daraufhin also nicht als Urne, die angebliche Deckschale als gewöhnliche Schale und die verbrannten Knochen als Reste eines Sonntagsbratens, der mit dem Mist auf den Acker gelangt sein könnte. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass der Fund aus dem vierten oder fünften Jahrhundert stammt. „Tontöpfe wurden in aller Regel von der töpfernden Hausfrau für den Hausgebrauch hergestellt“, erläutert die Kreisarchäologin. Es sei also gar nicht so abwegig, dass es damals auch Runenmeisterinnen, sprich schriftkundige Frauen, gegeben haben könnte. Runenzeichen auf Tongefäßen – bislang gab es das nur in Schweden und Schleswig-Holstein, nun also auch in Achim. Der Kreisarchäologin zufolge sind in ganz Niedersachsen lediglich sechs Runeninschriften bekannt.

Das Tongefäß mit den Runenzeichen stammt vermutlich aus dem vierten oder fünften Jahrhundert. (Focke Strangmann)

Inschriften mit Namen der Besitzer oder der Gegenstände

„Die Runen sind wirklich der Knüller“, schwärmt Jutta Precht. Der Göttinger Archäologe und Runologe Sigmund Oehrl hat das Gefäß mithilfe einer speziellen Lichttechnik untersucht und so die geheimnisvollen Zeichen entziffert. „Ich musste das Gefäß dazu mit der Lampe aus verschiedenen Blickwinkeln ausleuchten“, sagt Precht. Runen gelten als die ältesten Schriftzeugnisse überhaupt. Auf den Inschriften waren die Namen der Besitzer oder der Gegenstände zu lesen. Dazu versahen die Runenmeister einst Möbel, Waffen oder Schmuck mit diesen spärlichen Zeichen.

Der Bierdener Fund, der bislang noch nie öffentlich gezeigt wurde, wird voraussichtlich künftig in der Eingangshalle des Verdener Domherrenhauses ausgestellt. In der dortigen Vitrine werden den Besuchern traditionell neue Funde präsentiert.

Wie ist der frühere Diplom-Ingenieur Rainer Pöttker eigentlich Mitglied in der urgeschichtlichen Arbeitsgemeinschaft geworden? Der lose Zusammenschluss von Hobbyarchäologen wurde bereits in den 1960er-Jahren vom ehrenamtlichen Denkmalpfleger Detlef Schünemann ins Leben gerufen. „Beim Bau unseres Kellers sind wir früher zufällig auf einen alten Holzbrunnen gestoßen“, erzählt der Uphuser, der also wie die Jungfrau zum Kind zur Hobbyarchäologie gekommen ist. Auch der Scherbenfund vor nunmehr 37 Jahren sei reiner Zufall gewesen. „Ich war eigentlich auf der Suche nach einem Vogelbeerbaum für unseren Garten.“

Den Runen aus Bierden haben Sigmund Oehrl und Jutta Precht einen wissenschaftlichen Aufsatz im jüngst erschienen Jahrbuch für den Landkreis Verden 2020 gewidmet. Es ist das erste, das unter der Federführung von Kreisarchivar Florian Dirks entstanden ist.