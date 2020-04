Die Menschen, denen er eine Stütze ist, geben ihm den Halt im Leben: Oliver Wolf. Sein Verein und er sammeln beharrlich weiter Spenden für benachteiligte Kinder. (Jonas Kako)

Als der kleine Zyan eines Tages in seinem Gehwagen die Straße entlang gelaufen ist, strömten die Nachbarn weinend aus ihren Häusern und feuerten ihn an. Ein Wunder war geschehen. Ermöglicht haben ihm die kostspielige Petö-Therapie die Hafensänger und Puffmusiker. Vorsitzender des heute rund 900 Mitglieder zählenden Vereins ist der gebürtige Hülsener Oliver Wolf. Unzählige Projekte haben die Hafensänger in den vergangenen Jahren schon gestemmt, dabei vielen benachteiligten Kindern aus den Landkreisen Verden, Nienburg und Diepholz geholfen. Andere reden von Charity, Oliver Wolf und seine Mitstreiter leben Charity, werben unermüdlich Spenden ein. Bis heute alleine schon 430 000 Euro. Wenn es an allen Ecken und Enden fehlt, wenn öffentliche Hilfen nicht greifen oder erschöpft sind, dann sind sie da.

Doch was treibt jemanden wie Oliver Wolf immer wieder dazu an, Gutes zu tun. Als Sohn der legendären „Hosen-Oma“ Irmgard Wolf hat der dreifache Familienvater (geboren 1971) mit seinem Jeans-Geschäft doch eigentlich schon genug zu tun? Der Grund dafür liegt in seiner eigenen Geschichte. Vor 13 Jahren wurde bei ihm eine bipolare Störung diagnostiziert. In der manischen Phase bekommt er Höhenflüge, ist hyperaktiv, findet keinen Schlaf. Anders in der depressiven Phase, die von Antriebslosigkeit und gedrückter Stimmung geprägt ist.

Mit T-Shirts fing es an

Weil er damals krankheitsbedingt nur so vor Energie und Kreativität sprühte, sicherte er sich die Domain www.hafengesang-und-puffmusik.de. „Nach fünf Tagen und Nächten ohne Schlaf wurde ich ins Landeskrankenhaus Wunstorf eingeliefert“, blickt Wolf zurück. Nach schwerer Depression bedruckte er im folgenden Jahr schließlich T-Shirts mit dem Schriftzug „Hafengesang und Puffmusik“. Aus dem Erlös der mittlerweile beim Patentamt eingetragenen Marke wird bis heute anteilig Geld für Kinder gespendet. „Ich hatte den Traum, dass es allen Kindern so gut gehen solle wie meinen eigenen Söhnen“, erläutert der gebürtige Hülsener seine Motivation.

Aber warum gerade dieser provokative und doch etwas frivole Markenname? „In meiner Jugend haben meine Kumpels und ich uns spaßig als ,Du Hafensänger' und ,Du Puffmusiker' bezeichnet. Damals war mir klar: aus diesen beiden Begriffen muss sich doch etwas machen lassen“, erinnert sich Wolf. Mit einem Startkapital in Höhe von gerade einmal 1700 Euro, dem Erlös aus den T-Shirt-Verkäufen, hob er vor nunmehr zehn Jahren den gleichnamigen Verein aus der Taufe. Ein guter Freund von ihm habe ihn damals dazu ermutigt. Eigentlich sollte Mitte Juni das zehnte Benefiz-Fußballturnier der Hafensänger und Puffmusiker stattfinden, aber vermutlich macht Corona auch diesem Event wieder einen Strich durch die Rechnung. Als Schirmherr in Form einer Videobotschaft war eigentlich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil vorgesehen. Botschafter für den Verein sind unter anderem auch der Bremer Moderator Andree Pfitzner sowie Comedian Kay Ray.

Hohenflüge und tiefe Täler

So schön der Einsatz für kranke Kinder auf der einen Seite auch ist, so weh tut er manchmal auf der anderen Seite auch. Wie geht Oliver Wolf mit dem ganzen Leid um, das ihn umgibt? „Ich bin ein gläubiger Mensch und glaube an ein Leben nach dem Tod. Als Atheist hätte ich es bestimmt schwerer“, mutmaßt er. Und so lebt er sein von Höhenflügen und tiefen Tälern geprägtes Leben, getreu dem Motto „Tue Gutes und es tut Dir selber gut.“ Leuchtende Kinderaugen wie bei der Schulranzen-Aktion oder am Weihnachts-Wünschebaum sind für ihn einfach der schönste Lohn für seine ehrenamtliche Tätigkeit.

Oliver Wolf sieht sich nicht als Opfer seiner Krankheit, er macht einfach das Beste draus und gesteht, dass der Tod der Mutter ein schwerer Schlag für ihn gewesen sei. Sie lächelt noch heute von ihrem Konterfei, das im Bekleidungsgeschäft am Hülsener Hespenweg steht. Oliver Wolf weiß, wie stolz sie auf ihn wäre, dass er seinen Weg, den Einsatz für Kinder, konsequent weiter geht – von der Anschaffung eines Therapiehundes bis zur Finanzierung einer Ferienfreizeit

Im Leben an seiner Seite – die drei Jungs und seine Frau Birte. „Wir sind von Anfang an offen mit der Krankheit umgegangen“, erzählt sie, rät dies auch anderen Betroffenen. Sei ihr Mann in der manischen Phase, lebe er auf der Überholspur, verliere die Bodenhaftung. Nach dem Höhenflug folge dann oft der tiefe Fall ins Tal der Tränen. Ist es eigentlich leicht an seiner Seite, der ständige Ritt auf der Rasierklinge? Diese Frage stellt sich für Birte Wolf erst gar nicht, „ich liebe diesen Kerl einfach“.