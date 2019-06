Wünschen Regina Probst eine glückliche Hand bei der Buchauswahl: Samuel (v.l.), Tabea, Bürgermeister Alexander von Seggern und Vorgängerin Jutta Koch. (Björn Hake)

Der fünfjährige Samuel und seine kleine Schwester Tabea (3) haben es sich in der neuen Kinderecke in der Barmer Bücherei gemütlich gemacht und schmökern genüsslich in einem der vielen Bilderbücher. Ziel der neuen ehrenamtlichen Betreuungskraft Regina Probst ist es, den Nachwuchs wieder an das Lesen heranzuführen. Wie gelinge dies schließlich besser als über viele Bilder-, Kinder- und Jugendbücher. Zum 1. Juni hat die Dörverdenerin die Barmer Bücherei von ihrer Vorgängerin, Jutta Koch, übernommen. Neben der Kinderecke hat sie auch schon dem neu gestalteten Eingangsbereich ihren persönlichen Stempel aufgedrückt.

Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern (parteilos) ist jedenfalls froh, dass nun ohne Vakanz eine Nachfolgerin für den Barmer Lesesaal gefunden werden konnte. Nicht auszudenken, wenn die Institution im Weserdorf geschlossen oder durch einen öffentlichen Bücherschrank ersetzt worden wäre. Der Bürgermeister ist glücklich darüber, dass die Zukunft des „Barmer Kleinods“ gesichert ist.

Die Gemeindebücherei Barme besteht seit Mitte der 1960er-Jahre. Sie befindet sich im früheren Barmer Rathaus an der gleichnamigen Rathausstraße 1. Ende des Jahres 1981 hat Jutta Koch die Bücherei von einer ehemaligen Barmer Lehrerin übernommen und seitdem jahrzehntelang ihre Geschicke gelenkt. Von Seggern zollt ihr für ihre langjährige Tätigkeit großen Respekt.

„Das Leseverhalten der Nutzer hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert“, blickt Jutta Koch zurück. Nach der Schließung des Bundeswehrstandortes Barme, also der Niedersachsenkaserne, sei natürlich ein Großteil der Leserschaft weggebrochen. Weil Mädchen und Jungen wie Samuel und Tabea nun einmal die Leser von morgen sind, versucht die neue Büchereikraft Regina Probst nun eben genau diese Zielgruppe zurückzugewinnen. In diesem Kontext sind natürlich auch Führungen für die Barmer Kindergartenkinder oder Grundschüler vorgesehen.

Gemeinsam mit ihrem Mann ist Regina Probst aus dem Flecken Langwedel, genauer gesagt aus Etelsen, in die Nähe ihrer Tochter gezogen. Die ehrenamtliche Arbeit in der Bücherei ist für die passionierte Leseratte natürlich eine gute Möglichkeit, noch weitere Wurzeln in der Gemeinde Dörverden zu schlagen. Regina Probst ist nach eigenen Worten schon immer ein richtiger Bücherwurm gewesen, verschlingt jeden Schmöker, der ihr in die Finger kommt. Nachdem sie die Bestände, in der Barmer Gemeindebücherei gibt es rund 3500 Medien, gesichtet hat, will sich die neue ehrenamtliche Betreuungskraft erst einmal um die „Buchordnung“ kümmern. Ausgeliehen wird im Weserdorf im Süden von Dörverden übrigens noch ganz klassisch per Leihkarte und Stempel. Vielleicht ist es genau das, was dem Lesesaal einen besonderen Charme verleiht. Ein Hauch von Nostalgie ist für viele Leser in der schnelllebigen digitalen Welt schließlich auch immer ein Stück weit Entschleunigung. Keine Sorge, Regina Probst steht in engem Austausch mit ihrer Dörverdener Kollegin Friederike Wessel. Sollte einmal ein Roman in Barme gerade nicht vorrätig sein, kann sie ihn binnen einer Woche aus der größeren Gemeindebücherei in Dörverden besorgen.

Das frühere Barmer Rathaus, in dem die Bücherei untergebracht ist, befindet sich im Besitz der Gemeinde Dörverden. Die Räumlichkeiten werden auch für Bürgersprechstunden oder Jahreshauptversammlungen genutzt. Bei der Barmer Bücherei handelt es sich demnach um einen Multifunktionsraum.

„Das Schöne ist, dass die Leser in Barme gebührenfrei ihre Bücher ausleihen können“, betont der Bürgermeister noch einmal den Stellenwert dieser „freiwillige Leistung“ für den kommunalen Träger. Für die gemeindlichen Büchereien in Dörverden und Barme wird jährlich Geld in den Haushalt eingestellt. Neben diesen beiden Lesesälen gibt es darüber hinaus am Dörverdener Rathaus auch noch einen öffentlichen Bücherschrank. Übrigens: Die Privatbibliothek von Familie Probst umfasst circa 5000 Bücher und ist damit weitaus größer als die Barmer Gemeindebücherei.



Die Bücherei Barme, Rathausstraße 1, hat mittwochs in der Zeit von 17.30 bis 18.30 – auch in den Ferien – geöffnet.