Der Julius-Club startet bald wieder in Verden: Janina Jordis (Stadtbibliothek) und Horst Braakmann (VGH-Stiftung) schmökern schonmal. (Björn Hake)

Das Lesemenü in den Sommerferien ist angerichtet, ab dem 21. Juni können Jugendliche zwischen elf und 14 Jahren wieder am Julius-Club in der Stadtbibliothek Verden teilnehmen. Bereits zum 13. Mal beteiligt sich die Bibliothek am Holzmarkt an der Veranstaltung, die in 49 öffentlichen Bibliotheken Niedersachsens stattfindet. Ziel der Aktion ist, die jungen Leute für Bücher und das Lesen zu begeistern. Dafür stehen in diesem Sommer 100 verschiedene Titel bereit.

Janina Jordis, stellvertretende Leiterin der Stadtbibliothek, zieht eine positive Bilanz. „Im vergangenen Jahr haben 189 Jugendliche teilgenommen“, sagt sie. Besonders beliebt ist der Julius-Club bei den Elf- und Zwölfjährigen, zwei Drittel sind Mädchen. Auch die Veranstaltungen seien im Vorjahr gut besucht gewesen. „Gemeinsames Essen kommt immer gut an, auch die Kreativveranstaltung, die wir 2018 erstmals angeboten hatten, war ein Erfolg“, erzählt Janina Jordis zufrieden. In diesem Jahr steht unter anderem ein gemeinsames Eisessen auf dem Plan. Auch alkoholfreie Cocktails soll es geben. Auf besonderen Wunsch wird es am Donnerstag, 8. August, einen Ausflug zur Schwarzlicht-Minigolfanlage nach Bremen geben. Dort wird auf leuchtend bunten Bahnen Minigolf gespielt. Anmeldungen in der Stadtbibliothek.

Mindestens zwei Bücher

Im Mittelpunkt des Julius-Clubs wird aber wie in den vergangenen Jahren die Literatur für junge Leute stehen. Wer in zwei Monaten mindestens zwei Bücher aus der Leseliste schafft, bekommt ein Julius-Diplom. Es muss aber nicht bei zwei Büchern bleiben. Richtige Leseratten schaffen bedeutend mehr Bücher, wie Janina Jordis weiß: „Spitzenreiter lesen 50 Bücher in zwei Monaten, mehrere Teilnehmer haben auch 30 Bücher geschafft“, erzählt die stellvertretende Leiterin. Und das soll belohnt werden. Wer mindestens fünf Bücher schafft, bekommt das Vielleser-Diplom verliehen. Um zu überprüfen, ob die Jugendlichen die Bücher auch tatsächlich gelesen haben, bekommt jeder Ausleiher einen Bewertungsbogen mit, auf dem die Inhalte, Hauptpersonen und Handlungsorte abgefragt werden. Außerdem können die jungen Leute die Bücher bewerten. „Es reicht jedenfalls nicht, nur den Klappentext zu lesen, weil wir Stichproben machen und teilweise auch zusätzliche Handlungselemente abfragen“, erklärt Jordis. Insofern sollten die Mitglieder des Julius-Clubs es sich nicht zu einfach machen.

Zu den Werken, die für den Julius-Club zur Verfügung stehen, gehören ausschließlich Bücher, die 2018 oder bereits im laufenden Jahr erschienen sind. Die Auswahl haben die Büchereizentrale Niedersachsen und einige ehemalige Teilnehmer am Julius-Club getroffen. Finanziell unterstützt wird die Aktion von der VGH-Stiftung, die Stadtbibliothek Verden erhält insgesamt 2000 Euro, von denen 1500 Euro für Bücher vorgesehen sind. Damit übernimmt die VGH-Stiftung etwa drei Viertel der tatsächlichen Kosten.

Von den 100 Club-Titeln, die teilweise auch mehrfach vorhanden sind, bleibt nach dem Ende der Aktion ein Exemplar im Bestand der Bibliothek. Der Rest wird auf die Verdener Schulbibliotheken verteilt. Anfangs können die Teilnehmer am Julius-Club übrigens zwei Bücher pro Person ausleihen. „Falls Bücher übrig sind, später auch mehr“,sagt Janina Jordis. Die Ausleihzeit beträgt zwei Wochen, mit einer Woche Verlängerung.

Eröffnet wird der Julius-Club am Freitag, 21. Juni, 17 bis 18 Uhr. Dann werden auch einige Buchtitel vorgestellt.