Simon Plumhoff hatte die Idee für das "Stickerstars-Album". Wenn im nächsten Jahr endlich das Jubiläum gefeiert werden kann, soll es ein Gewinnspiel rund um die Sammelalben geben. (Björn Hake)

Simon Plumhoff ist schon immer ein Vereinsmensch gewesen. Das ist auch der Grund, warum er sich als zweiter Vorsitzender und als Badminton-Trainer beim TSV Kirchlinteln engagiert. In diesem Jahr hat der Vize des Vereins sich einen ganz besonderen Coup überlegt: Die Stickerstars-Challenge zum 100-jährigen Bestehen des TSV. Der Verein hat ein persönliches und individuelles Klebesticker-Album auf die Beine gestellt, für das sich 307 der insgesamt 600 Mitglieder des Vereins haben ablichten lassen. Eine Aktion, die den Zusammenhalt innerhalb des TSV stärken und eigentlich analog statt digital ablaufen sollte.

Es waren bereits Tauschbörsen geplant, bei denen der Edeka Kirchlinteln gesunde Lebensmittel gestellt hätte. Und auch an den Trainingsabenden hätten die Sportler Sticker austauschen können. Doch die Zeiten der Corona-Pandemie verlangen eben Kreativität. „Stattdessen können unsere Mitglieder ihre doppelten Sticker bei Facebook anbieten und nach denjenigen suchen, die ihnen noch fehlen“, erklärt Plumhoff das neue Panini-Prinzip. Und klar, seien die einzelnen Trainingsgruppen zwar auch in den Whats-App-Gruppen verbunden, aber die Tauschbörse (unter „Stickerstars-Tauschbörse TSV Kirchlinteln“ bei Facebook zu finden) bringe eben alle im Verein zusammen.

Das ist auch das übergeordnete Ziel der Stickerstars-Aktion. „Ich möchte das Vereinsleben wieder stärken – und den Gemeinschaftsgedanken, der damit gefördert wird.“ Er selbst erinnert sich aus seiner Jugend noch daran, wie man damals nach dem Training in die Kneipe des Vertrauens gegangen ist. „Da war es egal, ob man drei Wochen nicht beim Training war. Aber wehe dir, du warst mal so lang nicht beim Kneipenabend dabei“, schwelgt der hauptberufliche Versicherungsvermittler in Erinnerungen. Doch mittlerweile sei die Jugend nicht mehr auf dem Dorfplatz, sondern im Internet unterwegs. „Also muss man sie auch auf diesem Weg ansprechen“, findet er. Und Simon Plumhoff weiß, wovon er redet. Schließlich hat er selbst einen 16-jährigen Sohn, der ebenfalls mit einem persönlichen Sticker im Album vertreten ist.

Eine ehemalige Kollegin brachte den Familienvater letztendlich auf die Idee ein individuelles Stickeralbum für seinen Verein ins Lebens zu rufen. „Der Verein ihres Sohnes hatte eine solche Aktion durchgezogen“, erzählt er. Beim Vorstand war das Vorhaben allerdings anfangs auf Skepsis gestoßen. Doch, als Plumhoff die Idee äußerste, die Stickerstars-Aktion mit dem 100-jährigen Jubiläum des Vereins zu verbinden und das Album als Alternative zu einer Festschrift zu nutzen, bekam er die Idee doch noch durch. „Zumal Matthias Nickchen vom Edeka Kirchlinteln als Partner schon zugesagt hatte.“

Das Startup-Unternehmen Stickerstars aus Berlin, das schon bei der bekannten Gründer-Show „Die Höhle des Löwen“ mit seiner Geschäftsidee war, half zudem bei der Konzeption. Ein großer Bundesligist wie der SC Paderborn 07 hat übrigens auch bei der Stickerstars-Aktion mitgemacht.

Doch nun muss die Jubiläumsfeier, die eigentlich am 5. Juli hatte stattfinden sollen, aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Da ist die Stickerstars-Aktion zumindest ein Trost, besonders auch, weil es bei der Nachhol-Jubiläumsfeier im kommenden Jahr ein Gewinnspiel rund um die Stickerstars-Alben geben soll. Das neue Datum für die Jubiläumsfeier werde auf der Homepage des TSV bekannt gegeben, ermutigt Simon Plumhoff alle Mitglieder. „Wir lassen uns nicht unterkriegen und feiern dann ordentlich nach.“

Bis dahin fordert er allerdings alle Sportler auf, geduldig zu bleiben. Die Sportstätten- und Sportplätze seien nun mal derzeit geschlossen. „Ich möchte alle bitten, sich daran zu halten.“ Es gibt immerhin Grund zur Hoffnung: Schließlich sprach sich Niedersachsens Sportminister Boris Pistorius am Montag für eine schrittweise Wiederaufnahme des Sportbetriebs ab Anfang Mai aus, sollte der Verlauf der Corona-Pandemie sich nicht verschlechtern. Trainingsbetrieb im Berufs- und Leistungssport ist übrigens bereits seit einigen Wochen in Niedersachsen möglich.

Anja Plagge, die im Verein Badminton spielt, hat Simon Plumhoff jedenfalls schon berichtet, dass sie durch die Stickerstars-Facebook-Tauschbörse Menschen aus dem Verein kennengelernt hat. Ziel erreicht also – unabhängig davon, ob ihr Stickerheft bereits voll ist oder nicht.