Die Kinder bewegen sich bei Wind und Wetter an der frischen Luft. (Björn Hake)

Nein, so schleimig fühlen die sich gar nicht an, eher weich wie Samt. Der fünfjährige Julian hat jedenfalls keine Berührungsängste mit Schnecken. Mit der Lupe in der Hand untersucht er akribisch die Anatomie der Kriechtiere. „Julian ist unser Schneckenexperte“, erzählen die beiden Erzieherinnen Dorit Nörmann und Claudia Goralczyk. Anfang August, also zu Beginn des neuen Kindergartenjahres, haben sie mit ihrem Diensthoper Rudel den neuen Waldkindergarten an der Heidhüser Straße bezogen. Die Einrichtung im Diensthoper Forst erweitert somit die Betreuungslandschaft in der Gemeinde Dörverden. Einen Waldkindergarten gab es nämlich zuvor noch nicht im Aller-Weser-Dreieck. Getragen wird er vom Verein Natur-Erlebnis-Wald Dörverden.

Elf Kinder, darunter drei Mädels und acht Jungs, lernen und leben seit mehreren Wochen in der Natur. Was ist eigentlich das Besondere an der Pädagogik im Freien? Neben dem Draußensein versteht sich. „Ein Waldkindergarten bietet viele Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder. Sie suchen sich hier draußen ihre eigenen Schwierigkeitsgrade. Das, was vielleicht im ersten Jahr noch nicht ganz so gut klappt, funktioniert dann im zweiten umso besser“, sagt Claudia Goralczyk. Innerhalb ihrer Ausbildung hat sie ein Praktikum in einem Waldkindergarten absolviert und ist seitdem der Faszination erlegen, die von der Arbeit in der Natur ausgeht.

Kindergartenleiterin Dorit Nörmann arbeitet schon seit vier Jahrzehnten als Erzieherin und hat zu Hause selbst vier Kids großgezogen. Seit sie früher den Naturkindergarten St. Gangolf in Wietzen mit aus der Taufe gehoben hat, gehört sie quasi zu den Pionierinnen der Waldpädagogik. Nach Stationen in anderen Einrichtungen war es die Sehnsucht nach dem Wald, die sie letztlich wieder raus in die Natur getrieben hat. „Draußen lässt es sich einfach am besten arbeiten“, ist sie überzeugt. Sowohl das Team als auch die Kids würden unter hohen Wipfeln geerdet. „Die Kinder beschäftigen sich unter freiem Himmel mit ganz anderen Themen als beispielsweise in einem Stadtkindergarten und bringen auch einmal eine Sache zu Ende. Das ist ganz wichtig. Die Kinder von heute sind ja sonst eher sprunghaft“, betont Dorit Nörmann. So wie Julian, der die Fühler der Schnecke seelenruhig mit dem Vergrößerungsglas inspiziert. Dorit Nörmann liebt es einfach, mit den Mädchen und Jungen minutenlang über Gott und die Welt zu philosophieren, ohne jemals von einem klingelnden oder piependen Telefon abgelenkt zu werden. „Im Wald hat jedes Kind eine Chance“.

Morgens um Acht werden die Kids von ihren Eltern bis zum Treffpunkt an der Schranke gebracht. Von dort zieht die Gruppe dann gemeinsam mit dem mit Wasserkanistern beladenen Bollerwagen in den Wald. Der schmucke Bauwagen wurde von einem örtlichen Garten- und Landschaftsbauer gefertigt. Statt auf Stühlen sitzen die Waldkindergartenkinder natürlich auf abgesägten Baumstämmen. Wenn Julian und seine Freunde vom Diensthoper Rudel einmal für kleine Wölfe müssen, benutzen sie die benachbarte Kompost-Toilette. Um 13 Uhr werden sie dann wieder von ihren Eltern an der Heidhüser Straße abgeholt.

Für 15 Kinder, vorrangig aus der Gemeinde Dörverden, ist der Waldkindergarten maximal ausgelegt. „Wir nehmen im laufenden Kindergartenjahr aber niemanden mehr auf“, erläutert Jens Gliessmann vom Vorstand des Elternvereins.

Die Erweiterung des Betreuungsangebots ist für die Gemeinde Dörverden relativ kostengünstig, zumal der Vereinsvorstand ehrenamtlich die Verwaltungsarbeit erledigt und notwendige Arbeiten in Eigenregie von der Elternschaft verrichtet werden. Die Gehälter für die Erzieher werden gemäß Kindergartenfinanzierung jeweils ungefähr zur Hälfte von Land und Kommune bezahlt. Die einmaligen Investitionskosten, unter anderem für den Bauwagen, die Toilette und das Spielmaterial, hat die Gemeinde Dörverden übernommen. Sie ist darüber hinaus auch für den Defizitausgleich zuständig. In den anderen Südkreis-Kommunen, Verden und Kirchlinteln, haben sich Waldkindergärten bereits längst etabliert.

Bislang hat sich das Wetter gut gehalten. Lediglich ein Mal musste das Diensthoper Rudel die Notunterkunft im Gasthaus Zur Mühle an der Hauptstraße in Westen aufsuchen. Hand aufs Herz, wird es im Diensthoper Forst nicht ein wenig frisch, wenn sich die Spätsommersonne so langsam verzieht? Schon, aber das ficht das Rudel nicht an, wozu gibt es schließlich Schneeanzüge. „Lange halten es die Kinder erfahrungsgemäß jedenfalls nicht im Bauwagen aus. Das wird bestimmt auch im Winter so sein“, mutmaßen die Erzieherinnen. Und wenn es dann doch einmal wieder etwas kälter werden sollte, gibt es ja immer noch die Gasheizung im Bauwagen.

Als die Schnecke dann doch noch etwas Schleim absondert, weiß Julian auch sofort warum. Damit schützt sich das Kriechtier nämlich vor Krankheiten.