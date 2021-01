Freut sich auf die nächste Spielzeit: der neue Vorsitzende Ralf Böse. (Björn Hake)

Ralf Böse benutzt gern ein Zitat seiner Vorgängerin Gabriele Müller. „Sie hat immer gesagt, dass die Domis wie eine Familie sind. Das kann ich nur bestätigen“, erzählt der Vorsitzende des Verdener Domfestspiel-Vereins. Gemeinsam mit dem Bremer Regisseur Hans König bildet der 51-Jährige aus Etelsen die neue Führungsspitze. Und weil die Domis (Domfestspieler) nun einmal eine Familie sind und sich als Team verstehen, verteilen sie das Erbe von Gabriele Müller gleich auf mehreren Schultern. Gewiss, die Fußstapfen sind groß, aber dennoch hoffen alle, dass sich der Verdener Domplatz 2022 wieder in ein „norddeutsches Oberammergau“ verwandelt.

Einen Termin gibt es auch schon. Ist Corona gnädig, gehen die Domfestspiele vom 29. Juli bis zum 13. August über die Freilicht-Bühne vor dem Gotteshaus. Das historische Stück ist schon geschrieben, der Inhalt bleibt aber natürlich noch geheim. Nur soviel: „Es passt wieder gut in die Kulisse“, lässt sich Böse nicht in die Karten schauen.

Während Kassenwartin Stefanie Wegener und Schriftführerin Janina Tessloff auch dem neuen Vorstand erhalten bleiben, gibt es mit Veranstaltungsmanager, Gestalter und Kommunikationsexperte Volker Schwennen einen Neuzugang innerhalb der Festspiel-Familie. Gemeinsam mit Hans König hat er die Produktionsleitung der Domfestspiele übernommen.

Mehrere Baustellen

Doch Corona ist nicht die einzige Baustelle für die Domis, auch die Suche nach einer neuen Probenhalle treibt sie um. Früher hat sich die Festspiel-Familie immer bei der Lebenshilfe auf ihren großen Auftritt im Hochsommer vorbereitet. Gemeinsam mit der Stadt Verden will der Verein nun nach einer Lösung suchen.

Ralf Böse ist glücklich, dass Wolfgang Reichelt wieder als Sponsoren-Betreuer gewonnen werden konnte. Nachdem die Kosten für die neue Produktion eruiert worden sind, beginnt dann die Zeit des „Klinkenputzens“. Die Finanzierung der Verdener Domfestspiele 2022 fußt auf insgesamt drei Säulen: den Eintritts- und Sponsorengeldern sowie der städtischen Beteiligung.

Läuft alles nach Plan, sprich, entspannt sich die Pandemielage, wird eine neue Probenhalle gefunden und fließen Sponsorengelder, kann dann im Herbst dieses Jahres mit den Castings begonnen werden. Wie immer nehmen die Domis auch gern neue Schauspieler in ihre Mitte auf, Bewerbungen sind also mehr als erwünscht. „Wir lechzen danach, endlich wieder auf der Bühne zu stehen“, gesteht Böse.

Nachdem er sich 2011 zum ersten Mal privat die Domfestspiele, damals das Stück „Der steinerne Mann“, angeschaut hatte, war es um ihn geschehen. „Da will ich auch mitspielen“, dachte sich Böse und gehörte schließlich zu den ersten Bewerbern für die neue Spielzeit. Und siehe da – seine Bewerbung hatte Erfolg und der Etelser stand 2014 („Das geheime Attentat“) bereits in einer Nebenrolle als Adeliger auf der Bühne. „Drei Jahre später habe ich dann einen Domherren gespielt“, erinnert sich Böse noch wie heute an die vergangenen Domfestspiele („Der brennende Mönch“).

Auch als Vorsitzender des Verdener Domfestspiel-Vereins will der 51-Jährige weiterhin oben auf der Bühne mitmischen. „Die Schauspielerei ist mein Hobby, dafür bin ich auch bereit, viel Zeit zu opfern“, erklärt er. Für Böse, der beruflich in der Versicherungswirtschaft tätig ist, sind die Domfestspiele eben wie eine „Parallelwelt“, in die er zum Ausgleich immer wieder gerne eintaucht.

Steht ihren "Domis" weiterhin mit Rat und Tat zur Seite: Gabriele Müller. (Björn Hake)

Corona, die fehlende Probenhalle, das liebe Geld – bis zu den nächsten Festspielen fließt also noch viel Wasser die Aller herunter. Der neue Vorstand um Ralf Böse ist jedoch froh, dass die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Gabriele Müller und Gabriele Benner versprochen haben, ihren Domis auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und die verstorbene Gunda Redeker wacht sowieso als guter Geist über allem – da ist sich die Festspiel-Familie aus Verden ganz sicher.