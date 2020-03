Birgit Asmuß, Leiterin der katholischen Lebensberatung, ist sich sicher: "Durch Zusammenhalt bewältigen wir die Krise." (Björn Hake)

Birgit Asmuß: Wir Menschen haben einen natürlich angelegten Selbsterhaltungstrieb. Wenn wir uns existenziell in Gefahr fühlen, gehen wir in höchste Alarmbereitschaft. Hunger, Krankheit, drohender Tod, Verlust, aber auch bedrohliche Situationen wie Unfallrisiken, Naturkatastrophen oder Krieg aktivieren unsere Überlebensinstinkte. Das ist in solchen Gefahrenlagen ja auch wirklich überlebenswichtig. Die Ausbreitung des Virus stellt für die meisten von uns solch eine Bedrohung für unser Sicherheitsgefühl dar. Wir haben damit keine Erfahrung. Es gibt auch zur Zeit keine beruhigenden Prognosen, kein Gegenmittel, das führt noch mehr zu Angst und dem Bedürfnis, sich selbst helfen zu müssen. Das kann an manchen Stellen wie Hysterie wirken.

Ich glaube, es ist eine von vielen Strategien, mit der Hilflosigkeit umzugehen. Man möchte nicht unvorbereitet sein und sich nicht unnütz fühlen. Mit dem Sammeln von Vorräten haben sich die Menschen schon immer auf „schlechte Zeiten“ einstellen wollen. Es hilft, sich noch handlungsfähig und verantwortlich fühlen zu können. Das Toilettenpapier ist für mich dabei ein Symbol für einen gewissen Hygienestandard. Solange der noch gesichert ist, geht es uns noch gut. Dafür bestimmte Vorräte zu Hause zu haben, mag dann beruhigen.

Die Kontaktsperre könnte sich unterschiedlich auswirken. Der Alltag konzentriert sich fast vollkommen auf das häusliche Familienleben. Eltern sind mit der Verantwortung für Betreuung, Versorgung und Förderung der Kinder wieder allein, das ist für viele eine ungewohnte, anstrengende Herausforderung. Familien, die in gutem Kontakt stehen, kreativ mit der geschenkten Zeit und positiv mit ihren Kindern umgehen, haben sicher weniger Probleme. Schwierig dürfte es sein, wenn finanzielle Sorgen, Ängste um die Familie, Unzufriedenheit über fehlende gewohnte Annehmlichkeiten oder Langeweile den Tag bestimmen und Auslöser für Aggression und Streit sind. Besonders schwer kann die Situation für getrennt lebende Familien sein, wenn Besuche nicht wie gewohnt stattfinden können. In gewisser Weise lehrt uns das Virus, geduldig und zuversichtlich zu werden. Statt die Verantwortung bei anderen zu suchen, hilft es jetzt mehr, Ruhe, Optimismus und Hoffnung auszustrahlen, auch wenn es schwer fällt. Man sollte das Beste aus der Situation machen, dann kann es auch neue und angenehme Erfahrungen geben. Paare freuen sich vielleicht über lange vermisste Zweisamkeit. Kinder entdecken vielleicht wieder längst vergessene Spielsachen, Jugendliche werden kreativ oder chatten mit den Großeltern. Als Familien kann man zusammen Rezepte ausprobieren oder sich gegenseitig vorlesen. Wer Entlastung bei häuslichen Problemen sucht, kann sich an eine der vielen Beratungsstellen in Niedersachsen und Bremen wenden.

Alles entspringt wahrscheinlich dem Bedürfnis, die Gefahr zu verbannen, sich zu „verbarrikadieren“, das heißt zu schützen. Vermeintlich fühlt man sich dort sicherer, wo man „unter sich“ ist, wo alles vertraut und bekannt ist. Fremdes, Unbekanntes hingegen macht eher Angst und Unbehagen, deshalb kann der Rückzug zum Bekannten eine Strategie sein, um das eigene Sicherheitsgefühl wiederzufinden. In dem Maß der Abgrenzung, zum Beispiel radikales Verhalten, lässt sich vielleicht auch das Maß an Verunsicherung erkennen. Und wenn es eine ganze Gruppe mit dieser Einstellung gibt, vermittelt das noch zusätzlich Bestätigung. Das gleiche trifft übrigens auch zu, wo Menschengruppen vor dem Kontaktverbot scheinbar sorglos noch Partys feierten oder über die Vorsicht der anderen lachten. Dies ist nur eine andere Strategie, mit den Ängsten umzugehen.

Das hat man in der Resilienzforschung inzwischen eingehend untersucht. Resilienz ist die Fähigkeit, sich einer Herausforderung zu stellen in der Gewissheit, dazu die nötigen Möglichkeiten zu haben und es bewältigen zu können. Das braucht viel Vertrauen in sich und die Situation. Wer seinen Fähigkeiten nicht traut, Angst vor Entscheidungen hat und sich schnell entmutigen lässt, ist davon abhängig, dass jemand anderes oder etwas von außen ihm hilft. Das fördert einen Zustand von Ängstlichkeit. Der Mensch braucht aber Aufgaben und Herausforderungen, um lernen zu können. In jeder Aufgabe steckt eigentlich eine Chance zur Entwicklung.

Zuerst nehme ich die Ängste der Menschen sehr ernst. Niemand ist freiwillig ängstlich oder panisch. Jede und jeder hat seine eigenen Strategien, mit der Unsicherheit fertig zu werden. Das verdient Anerkennung. Der gesunde Egoismus hat aber eben auch Grenzen, nämlich da, wo der Nächste im Supermarkt kein Mehl mehr bekommt. Die Nerven liegen überall blank. Vielleicht kann es schon helfen, wenn man die Gefühle ausspricht, die zu dem auffälligen Verhalten führen. „Wenn man die leeren Regale sieht, kann man schon fürchten, dass morgen nichts mehr da ist. Wie wäre es für Sie, wenn Sie morgen nichts mehr kaufen könnten?“, „Man möchte sich so gern sicher fühlen können?“ „Es fällt im Moment schwer, der Regierung, den Verantwortlichen, den Ladenbesitzern zu vertrauen“. Letztlich ist es wohl das Wichtigste, die Menschen in ihrem Vertrauen und Sicherheitsgefühl zu stärken und jeder drohenden aggressiven Eskalation entgegenzuwirken. Wer sein Reaktionsmuster in Krisen kennt, kann es auch wirksam einsetzen. Der Kreative erfindet ein Hausrufsystem über Telefon mit den Nachbarn. Die Hobbybäckerin stellt den Nachbarn Kuchen vor die Tür. Der Schüler geht mit dem Hund der alten Dame spazieren. Die IT-Spezialistin stellt für Familien Spielideen ins Netz. Die Einzelhandelskauffrau nimmt in der Nachbarschaft Bestellungen auf, der Taxifahrer fährt sie aus. Dies sind Beispiele aus verschiedenen Städten, wie man sich sinnvoll und hilfreich für unsere Gesellschaft engagieren kann. Handlungsfähigkeit und Zufriedenheit senken das Angstrisiko und steigern die Zuversicht, dass wir es gemeinsam schaffen werden.

Zur Person

Birgit Asmuß

leitet die Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Bistums Hildesheim in Verden. Sie studierte Sozialpädagogik. An ihrer Arbeit fasziniert sie die Vielfalt der Biografien ihrer Ratsuchenden.

Weitere Informationen

Die Katholischen Beratungsstellen im Bistum Hildesheim stehen weiterhin telefonisch und online für Ratsuchende zur Verfügung. Die Beratungsstelle Verden ist unter 04231/84222 zu erreichen, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter werden beantwortet. Die Beratung steht Menschen aller Konfessionen zur Seite.