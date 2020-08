Keyboarder Hartmut Bothmer (rechts) steht seit neun Jahren mit der Bremer Partyband Flying Soul Toasters auf der Bühne. (Sylvia Bothmer)

Die Flying Soul Toasters sind zu normalen Zeiten den ganzen Sommer über im Großraum Bremen unterwegs. Haben Sie in diesem Jahr bereits einen Auftritt gehabt?

Hartmut Bothmer: Nein, unser Auftritt in Verden wird tatsächlich der erste sein. Wir sind ja eine ziemlich große Band mit drei Bläsern und drei Sängern – das ist in Corona-Zeiten nicht ganz leicht zu organisieren.

Ja, den ganzen Sommer lang. Unser traditioneller Saison-Auftakt ist jedes Jahr ein Konzert Mitte März im Meisenfrei in Bremen, und dann sind wir immer mindestens zwischen zehn und 15 Auftritten gebucht. In diesem Jahr wurde das Meisenfrei-Konzert erst auf den Mai verschoben und dann abgesagt. Ein spannender Auftritt unter Corona-Bedingungen im „Autolustspiel Überseestadt“ wurde auch abgesagt – das Konzept des Veranstalters war finanziell nicht aufgegangen. So sind nicht nur alle verabredeten Konzerte abgesagt, sondern für dieses Jahr gibt es auch bisher kaum Anfragen.

Das stimmt schon, aber man muss sagen, dass wir noch in einer glücklichen Lage sind. Wir müssen unser Geld nicht mit der Musik verdienen. Es gibt viele Kollegen, die das beruflich machen. Dann sind die Einnahmen Null! Ich kenne Kollegen, die jetzt Taxi fahren und auch welche, die auf Hartz IV sind. Das ist wirklich bitter und das nicht nur für Musiker, sondern auch für die Veranstaltungstechniker und die gesamte Musikbranche.

Das war schon ein toller Kick, um wieder in die Gänge zu kommen. Wir haben ja erst Mitte Juni die Anfrage bekommen und mussten uns spontan entscheiden. Natürlich haben wir uns riesig gefreut, aber diese Situation ist völlig ungewohnt. Wir sind eine Partyband, bei den Konzerten ist immer eine Riesen-Stimmung. Und nun dürfen wir die Leute nicht mal auffordern, aufzustehen. Das wird eine echte Herausforderung – nicht nur für uns, sondern auch fürs Publikum.

Wir haben im Mai angefangen, aber nicht die gesamte Band. Die Sänger sind in den Proben in einem Plexiglas-Käfig, und die Bläser sind bisher gar nicht dabei. Sie haben separat in einem eigenen Raum geprobt. Wir werden nur eine einzige gemeinsame Probe direkt vor dem Konzert haben – aber wir sind ja alle routinierte Musiker, und natürlich steht unsere Set-Liste schon fest.

Mein Lieblingsgenre ist Funk; ich liebe zum Beispiel die Band „Tower of Power“. Aber ich bin absolut offen für alle Musikstile – Hauptsache, die Musik ist gut gemacht.

Ja, ganz sicher. Sie haben von klein auf Musik gemacht, und ich war sozusagen ihr Betreuer und „Mutmacher“, wie sie es nennen. Früher haben wir auch viel zusammen gespielt – aber das passt heute nicht mehr so gut.

Ganz einfach: Sie sind inzwischen viel, viel besser als ich!

Die Band ist ja schon 1994 gegründet worden und hatte 1996 ihren ersten Auftritt. Der damalige Drummer besaß einen Apple Macintosh, und der Bildschirmschoner war ein fliegender Toaster. Das hat ihn und die damalige Band wohl so inspiriert, dass es bei dem Namen geblieben ist. Ich selbst bin erst seit 2011 dabei und finde, dass der Name immer noch passt.

Zur Person

Hartmut Bothmer

ist Keyboarder und Sänger der Flying Soul Toasters, die am Sonnabend, 29. August, beim Allerkultur-Festival auf dem Verdener Domplatz spielen. Bothmer ist auch in anderen Musikprojekten aktiv und Mitorganisator der „Kultur im Küsterhaus“ in Daverden. In Verden wird die Band das erste Mal seit langem wieder vor Publikum spielen. Karten gibt es in den Geschäftsstellen der VERDENER NACHRICHTEN und des WESER-KURIER.

Weitere Informationen

Die "Flying Soul Toasters" spielen Soul, Funk, Rhythm & Blues und Disco aus fünf Jahrzehnten von Aretha Franklin, Wilson Pickett, Otis Redding, Dusty Springfield und den Blues Brothers über Tina Turner, Janis Joplin, Stevie Wonder und Joe Cocker bis zu neueren Nummern von Amy Winehouse, Beyoncé, Adele oder Jan Delay. Die Band besteht aus Anthony Carney und Sandra van Detten (Vocals), Michael Körbs und Björn Christiansen (Saxophon), Mattis Meyer (Trompete), Kai Stührenberg (Gitarre), Ronald Sadowski (Bass), Martin Blum (Drums) und Hartmut Bothmer (Keyboard/Vocals).