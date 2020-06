Maren Schmidt-Okehkeh (v. l.), Birgit Gregorius und Katharina Ludwig sind die ersten Gewinnerinnen des Dauelser Kunstpreises. (Björn Hake)

Der erste Dauelser Kunstpreis kam mit Verspätung. Die Preisverleihung, für April geplant, musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Die öffentliche Abstimmung für die Preisgewinner fand ein abruptes Ende, als der Lockdown das öffentliche Leben ausbremste. Nun konnten die Stimmen im alten Schulhaus in Dauelsen endlich ausgezählt und die glücklichen Gewinner verkündet werden.

Bei strahlendem Sommerwetter konnte dies im Freien geschehen, so dass sich immer nur kleine Gruppen von Besuchern zum Rundgang durch die Ausstellung im Saal trafen. Der Rest wartete draußen gespannt auf das, was kommen sollte. Ausgezählt wurde buchstäblich bis zum letzten Augenblick: Genau 247 Stimmen waren in der knappen Zeit vom 16. Februar bis in die 3. Märzwoche abgegeben worden. Schnell noch die Urkunden ausfüllen, und dann wurde es ernst. Nachdem Herbert Ueltzen, Verdener Künstler und Initiator dieses Wettbewerbs, alle Anwesenden begrüßt und den Bewerbern und allen Helfern seinen Dank ausgesprochen hatte, durfte Karin Hanschmann als Vorsitzende des Vereins altes Schulhaus Dauelsen die Siegerinnen beglückwünschen.

Auf Platz eins schaffte es der Beitrag von Birgit Gregorius: ein zartes, sehr atmosphärisches Ölgemälde mit dem sprechenden Titel „Mohn im Mond“. Der zweite Platz ging an Katharina Ludwig, die einen zufrieden dreinblickenden Fuchs in Pastell porträtiert hatte. Den dritten Preis gewann Mareen Schmidt-Okehkehs „Kater Felix“, der sich so behaglich in sein Deckenlager kuschelt, dass man ihn beinahe schnurren hören kann.

Groß war die Freude der erfolgreichen Malerinnen über die Urkunden und die Geldprämien von 200 bis 50 Euro, viel größer noch der Stolz darauf, dass so viele Besucher der Ausstellung an ihren Werken besonderes Gefallen gefunden hatten.

Viele Favoriten

Bei Sekt und Orangensaft gab es danach ein geselliges Beisammensein, bei dem auch alle anderen Künstler noch viel Lob für ihre Beiträge erfuhren. Viele der Besucher hatten nämlich ihre eigenen Favoriten. Da gab es zwei lebensecht dargestellte Hennen von Martina Raulf, die sich wohl ebenfalls zu einem sonntäglichen Klönschnack getroffen hatten. Auch die farbensprühende Hofstelle von Ralf Kuthe löste Begeisterung aus, ebenso wie der rot leuchtende Fisch von Ulla Held, der, so missmutig er seinen Mundwinkel auch herabzog, dennoch gute Laune machte. Auch der majestätische Reiher von Gudrun Oetting in idyllischer Mondscheinszenerie fand in seiner filigranen Harmonie viele Anhänger.

So viele Aussteller, so viele Stile und Techniken. Da dürfte manch einem die Entscheidung schwer gefallen sein! „Alle Bilder haben Stimmen erhalten“, bestätigte Karin Hanschmann diesen Eindruck. „Die Ergebnisse lagen alle ziemlich dicht beieinander.“

In der Zeit vor der Schließung seien regelmäßig Besucher gekommen. Außerdem hätten alle Gruppen, die sich hier regelmäßig trafen, ihr Votum abgegeben. „Die Lebenshilfe kam mit der gesamten Gruppe vom 'Café mal anders' hier vorbei. Jeder von ihnen konnte erzählen, was ihm an seinem Favoriten gefiel.“

Ueltzen, Hanschmann und der Kreis der ehrenamtlichen Helfer hatten sich bei der Planung auf eine Teilnahmebeschränkung von 20 Exponaten geeinigt. Auch Ueltzen selbst hatte sich mit einem ausdrucksstarken Clown-Porträt beteiligt, das jedoch bei der Preisverleihung gar nicht mehr besichtigt werden konnte: Vom Fleck weg war es bereits zuvor verkauft worden.

Die Idee zur Ausstellung hatte den Künstler schon seit längerem bewegt, denn die örtliche Kunstszene zu unterstützen und zu fördern, ist ihm ein wichtiges Anliegen. Nur Teilnehmer aus Verden waren deshalb eingeladen. Sowohl Hobby- und Freizeitkünstler als auch Profis waren dem Aufruf gefolgt, unter ihnen bekannte Maler wie Belinda di Keck und Henning Holzhausen. Durch Corona wurde die Finissage zu einem der allerersten öffentlichen Kulturevents seit langer Zeit.

Die gesamte Aktion sei sehr gut angekommen, freute sich Ueltzen. „Das werden wir unbedingt noch mal machen“, versprach er. „Es hat so viel Spaß gemacht.“ Besonders begeistert haben ihn die vielen Begegnungen mit den Künstlern, unter denen er großartige Menschen kennengelernt habe. Auch Karin Hanschmann freut sich schon auf eine Neuauflage des Dauelser Kunstpreises im nächsten Jahr. Und manch einer der teilnehmenden Künstler steht vielleicht gerade schon wieder vor der Staffelei – denn nur die Reihenfolge der Einsendungen entscheidet auch im nächsten Jahr, wer mit seinem Kunstwerk dabei sein kann.