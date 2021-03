Mehrere Eltern warten in ihren Autos an der Grundschule am Sachsenhain auf die Kinder. Der Verkehr ist seit Jahren ein Problem. (Björn Hake)

Wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, dann ist das im Einzelfall sicher gut gemeint, wenn viele Eltern so handeln, wird es zum Problem. In Dauelsen, an der Grundschule am Sachsenhain, gibt es dieses Problem bereits seit etlichen Jahren. „Zurzeit fällt das wegen des Wechselunterrichts nicht ganz so auf, aber im Grunde hat sich nicht viel geändert“, sagt Schulleiterin Meike Wernwag. Das Kollegium mache sich große Sorgen um die Kinder, weil morgens durch den Bringdienst der Eltern zahlreiche Autos vor der Schule hielten und viele Eltern mit ihren Autos „rücksichtslos auf der Straße“ stehenbleiben und wieder losfahren würden. „Das sorgt für unübersichtliche Situationen, in denen schnell etwas geschehen kann“, führt die Schulleiterin fort.

Besonders vor dem Schulbeginn gegen 8.25 Uhr komme es immer wieder zu brenzligen Situationen, da dann für alle Kinder zeitgleich der Unterricht beginne. Entsprechend groß sei der Andrang der Eltern. Mittags sei die Lage etwas entspannter, da die Kinder unterschiedlich lange Unterricht hätten. „Es gibt zwar einen Parkplatz für kurzzeitiges Halten, es gibt auch Kurzzeitparkplätze, aber die werden oft gar nicht genutzt, weil es ja einfacher ist, einfach auf der Straße zu halten“, kritisiert Meike Wernwag.

Der Stadt Verden und dem Ortsrat Dauelsen sind die Probleme mit den Elterntaxis ebenfalls seit Jahren bekannt. 2019 reagierte die Stadt, indem am Bushalteplatz ein Parkplatz eingerichtet wurde, der allerdings von den Eltern nicht gut angenommen wird, wie die Schulleiterin beobachtet hat. Das bestätigt Rainer Kamermann, Fachbereichsleiter Straßen und Stadtgrün: Der Parkplatz habe leider nicht den erhofften Erfolg gebracht. „Das Problem ist, dass die Kinder von dort durch die Unterführung zur Schule laufen müssen, und das wollen offenbar manche Eltern ihren Kindern nicht zumuten. Manchmal fragt man sich, wofür die Kinder ihre Beine haben“, so Meike Wernwag.

In der Vergangenheit habe die Schule auch die Hilfe der Polizei und der Stadtverwaltung gesucht. Es gab Präventionsprojekte und Briefe an die Eltern - bisher alles vergeblich. „Es scheitert bisher an der Beratungsresistenz einiger Mütter und Väter, die sich uneinsichtig zeigen und offenbar nur an das eigene Kind denken“, erklärt Meike Wernwag. Auch Bemühungen der Lehrerinnen und Lehrer, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, hätten nicht gefruchtet. „Manchmal wird man auch beschimpft, in einem Fall hat eine Lehrkraft sogar Anzeige erstattet.“

Im Ortsrat Dauelsen war das Problem mit den Elterntaxis jüngst wieder mal Thema, eine Lösung dafür gab es jedoch nicht. Stattdessen hat Bärbel Rater (Grüne) im Namen des Ortsrats einen Antrag in den Stadtrat Verden eingebracht. Beantragt wird darin die „Schaffung einer ausgewiesenen Parkfläche, ausschließlich für Lehrkräfte, Erzieherinnen und weiterem Personal der Grundschule am Sachsenhain, von Hort, Kita und Krippe“. Für diese Parkfläche schlägt Rater die Zufahrt zwischen der Grundschule und der rückwärtigen Häuserreihe in Richtung der Sporthalle vor. In diesem Bereich solle die Möglichkeit der Ausweisung weiterer Parkplätze geprüft werden, um dem Bedarf an Parkplätzen für das pädagogische Personal im Umfang von etwa 50 Plätzen zu entsprechen. „Die Zufahrt sollte mit einer Schrankenlösung für diesen Personenkreis versehen werden.“ Dieser Antrag verstehe sich als ein erster gangbarer Schritt, dem ein umfangreiches verkehrliches Konzept zur Regelung der Verkehrs- und Parkplatzsituation an der Grundschule am Sachsenhain folgen müsse, „um die Sicherheit von Kindern, weiteren Verkehrsteilnehmern und den Anliegern gerecht zu werden“. Das hohe Verkehrsaufkommen an der Grundschule am Sachsenhain, Kita, Krippe und Hort sei seit vielen Jahren „durch den Hol- und Bringdienst der Eltern zu einer ernsthaften Gefährdung für Kinder und Anlieger geworden“, heißt es im Antrag weiter. „Die Grundschule ist gewachsen, aber die Infrastruktur nicht“, kritisierte Rater im Stadtrat. Die Grundschule werde fünfzügig, das Kollegium wachse und brauche genügende Parkflächen in der Nähe.

Von der Belastung durch den Verkehr sind allerdings nicht nur die Lehrer und Mitglieder des Ortsrats genervt, sondern auch die Anwohner. „Hier erlauben sich einige Eltern, vom Thingplatz oder Bärenkamp die Kinder mit dem Auto zur Schule zu fahren. Selbst wenn freie Plätze zur Verfügung stehen, werden diese von den Eltern oft nicht benutzt sondern es wird rücksichtslos auf den Straßenrändern geparkt, bis das Kind aus der Schule kommt. Dass hier noch nichts Schlimmes passiert ist, grenzt an ein Wunder. Die ganze Umweltbelastung möchte ich hier nicht zur Sprache bringen, es würde den Rahmen sprengen“, heißt es in einer Anwohner-Mail an den Ortsrat.

Wie es mit dem Problem im Sachsenhain weitergeht, ist zurzeit völlig offen. Schulleiterin Maike Wernwag sieht während der Pandemie wenigstens einen Vorteil: „Wenn die Kinder gebracht werden, sind die Schulbusse nicht so voll.“