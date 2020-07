Für Cineasten ein Trauerspiel: Das Verdener Kino bleibt weiterhin geschlossen. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer. (Focke Strangmann)

Die Sehnsucht nach dem Blick auf eine große Leinwand und dem gemeinsamen Filmgenuss konnten Cineasten in den vergangenen Wochen zumindest bedingt im Verdener Autokino stillen. Das Cine City blieb hingegen über Monate geschlossen. Theoretisch dürfen Kinos in Niedersachsen seit dem 22. Juni wieder ihre Türen öffnen. Dass das Lichtspielhaus in Verden dennoch geschlossen blieb, hat vor allem einen Grund: Es fehlt an zugkräftigen Filmen.

Auch wenn es sich viele wünschen: Das Kino kann nicht einfach wieder wie gewohnt öffnen – zumindest nicht, wenn das Kinobetreiberpaar Kim und Christian Müscher damit auch Geld verdienen soll. „Wir haben keine Filme“, sagt Christian Müscher, zumindest keinen der für das Kino dringend erforderlichen Publikumsmagneten. In diesem Jahr hatten Müschers unter anderem auf den neuen „James Bond“, die Realverfilmung von „Mulan“ und den Action-Film „Tenet“ gesetzt. Doch die Starts aller drei Filme wurden wiederholt verschoben. Für die Streifen, die kurz vor der Schließung anliefen, gebe es drei Monate später kaum noch Interessenten, erklären Müschers. Andere Produktionen landeten statt auf der Leinwand gleich im Heimkino der Streaming-Anbieter. Doch für eine Handvoll Besucher, an denen das Online-Angebot vorüber gegangen ist, lohne es sich kaum, das Kino zu öffnen, macht Christian Müscher deutlich.

Der Kinomarkt ist ein Weltmarkt und abhängig von dem Geschehen in den USA und in China. Da in den Staaten erneut einige Kinos schließen, lohnt es sich für Filmemacher kaum, ihre Streifen herauszubringen. Das wiederum wirkt sich auch auf die europäischen Verleiher aus und sorgt für ein aktuell sehr dünnes Angebot auf dem Filmmarkt.

Doch die Vorführung von nur kleineren Streifen lohnt sich für viele Kinos nicht. Denn von jedem Ticket geht die Hälfte des Preises an den Verleiher. Ist der Vorführsaal zu knapp besetzt kann es im schlimmsten Fall passieren, dass das Kino mit der Öffnung nichts verdient oder gar Verluste macht. Denn auch Strom und Personal kosten Geld. Gerade an Tagen mit viel Sonnenschein lohnt es sich für die Betreiber kaum, zu öffnen. Denn dann läuft zwar die Klimaanlage auf Hochtouren und dennoch verbringen die meisten Menschen Abend und Nachmittag lieber in der Sonne. „Bei Bombenwetter lohnt es sich einfach nicht, zu öffnen“, sagt Christian Müscher.

Das erforderliche Hygienekonzept steht trotzdem und wird immer wieder modifiziert, wenn die Vorschriften sich ändern. „Wir haben Kanister voll Desinfektionsmittel“, erklärt Kim Müscher. Die Abstände einzuhalten, sei im Cine City ebenfalls kein Problem. Inzwischen sind die Hygienevorschriften so weit gelockert, dass eine gute Auslastung möglich sei. Die Gäste müssen zudem nur noch bis zu ihrem Sitzplatz eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen. Während der Vorführung können die Kinogänger tatsächlich für einige Zeit Corona gänzlich vergessen und beim Film wie gewohnt Popcorn naschen – zumindest in der Theorie.

Immer wieder haben die Kinobetreiber gehofft, das Cine City öffnen zu können. Immer wieder machten ihnen kurzfristig die Verleiher einen Strich durch die Rechnung und kündigten verschobene Filmstarts an. So laufen einige Streifen, die für dieses Jahr angekündigt waren, erst 2021 an. Zuletzt stellte das Cine City eine Öffnung Mitte oder Ende Juli in Aussicht. Doch auch dieser Termin ist inzwischen überholt. Denn nachdem weitere Blockbuster wegfielen, hat das Kino momentan nur einen Film in petto: „Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau“, ein Zeichentrickfilm für Kinder. Für die Ferienzeit sei das natürlich ein guter Film, erklärt Kim Müscher. Doch mehr als zwei Wochen könne er dennoch nicht laufen. Außerdem rechne es sich nicht, für nur einen Film das ganze Kino zu öffnen.

„Wenn wir wieder öffnen, dann mit einem filmischen Feuerwerk“, kündigt Kim Müscher an. Sie und ihr Mann stehen in engem Austausch mit anderen Kinobetreibern. Einige Bekannte aus der Branche hatten ihnen schon dazu geraten, erst später zu öffnen. In Nordrhein-Westfalen hatten lokale Corona-Ausbrüche dazu geführt, dass einige Lichtspielhäuser wieder schließen mussten. Andere Kinobetreiber fühlen sich laut Müscher mit ihrer Öffnung nicht wohl und fürchten eine zweite Welle.

Um die Existenz ihres Kinos müssen sich die Verdener allerdings nicht sorgen. „Langfristig sind wir voller Hoffnung“, sagt Christian Müscher. Und auch Kim Müscher ist optimistisch: „Die Frage ist nicht, ob wir überleben, sondern wie teuer es wird.“ Zuspruch erhalte sie von ihrem Vater, der bereits seit Jahrzehnten in der Kino-Branche tätig ist. Er halte es wie die Kanzlerin und sei überzeugt: „Wir schaffen das!“ Bis dahin ist in Verden erstmal Kopfkino angesagt.