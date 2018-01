Der mysteriöse Brief hatte am Dienstag zu einem Großaufgebot der Verdener Feuerwehr am Amtsgericht geführt. (Björn Hake)

Die Aufregung am Dienstagmorgen war groß, aber das Pulver, das ein bislang unbekannter Absender an das Amtsgericht Verden geschickt hatte, hat sich als harmlos herausgestellt. Eine Überprüfung des Landeskriminalamts hat ergeben, dass es sich um eine harmlose Substanz handelte, sagte Polizeisprecher Jürgen Menzel am Mittwoch.

Das weißlich kristalline Pulver, das sich zusammen mit einem bedrohlich klingenden Text in dem Umschlag befunden hat, war den Ergebnissen zufolge in keiner Weise gesundheitsgefährdend. Das haben die Untersuchungen des Landeskriminalamtes ergeben.

Dennoch gehen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft in diesem Fall weiter. Hinsichtlich des Absenders gebe es nach wie vor noch keine neuen Erkenntnisse. Worum es sich bei dem Pulver genau gehandelt hat, gibt die Polizei nicht preis. „Zum einen wollen wir niemanden dazu anregen, zum anderen würden die Ermittlungen dadurch erschwert“, erklärte Menzel.

Dass verdächtige Substanzen an die Justizbehörden und andere Institutionen geschickt würden, komme durchaus vor, aber nicht allzu häufig. „Es gibt immer wieder Verurteilte, die auf solche Art ihren Unmut mit der Entscheidung des Gerichts kundtun wollen“, sagte der Polizeisprecher.

Ein gefährlicher Stoff sei auch bei allen anderen Vorfällen bisher nicht dabei gewesen. Diesmal war es laut Menzel ein brauner Din-A5-Umschlag, der allgemein ans Amtsgericht adressiert gewesen und von einem Richter geöffnet worden sei.

Darin habe sich ein Drohbrief und eine kleine Menge der unbekannten Substanz befunden. „Da wir nicht wissen, um welchen Stoff es sich handelt, aber aus Sicherheitsgründen von der schlimmsten Möglichkeit ausgehen müssen, läuft immer das gleiche Prozedere ab“, sagt Menzel. Dazu gehöre, dass die Feuerwehr mit ihrem Gefahrenzug anrücke.

Mit dabei sei in der Regel ein Chemiker, der gleich vor Ort eine erste Einschätzung abgeben könne. „Außerdem werden diejenigen Mitarbeiter medizinisch untersucht, die bereits mit der Substanz Kontakt hatten. Bis jetzt haben wir keine Verletzten zu beklagen, auch gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Irritationen gab es nicht“, betont Menzel.

Die Einsatzkräfte seien mit Schutzanzügen vor Ort gewesen, der betroffene Bereich wurde evakuiert. Die Substanz wurde, wie berichtet, nach Hannover zum Landeskriminalamt gebracht, um dort chemisch untersucht zu werden. Teile des Amtsgerichtes waren während des rund zweistündigen Einsatzes von Polizei und Rettungsdienst evakuiert worden.