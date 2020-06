Der Lesestoff liegt schon bereit: Cornelia Sommer von der Stadtbibliothek Verden präsentiert die Bücher des diesjährigen Julius-Clubs. (Björn Hake)

Vom 3. Juli bis zum 2. September wird in Verden wieder fleißig gelesen. Die Stadtbibliothek nimmt in diesem Jahr bereits zum 14. Mal an dem Leseförderprojekt Julius-Club (Jugend liest und schreibt) teil und möchte Kinder und Jugendliche zwischen elf und 14 Jahren zum Lesen animieren. Organisiert wird das Projekt seit 2007 von der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen. Anders als in den vergangenen Jahren, sehen sich die Veranstalter durch die Corona-Pandemie jedoch vor eine große Herausforderung gestellt.

„Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder an dem Projekt teilnehmen. Es bietet den Kindern und Jugendlichen eine fantastische Möglichkeit, mit ganz vielen tollen Büchern in Berührung zu kommen“, sagt Katrin Koball, stellvertretende Leiterin der Stadtbibliothek Verden. Im Vordergrund steht nach wie vor der Spaß an Bildung. So erhalten die Teilnehmer für Buchbewertungen und Zusammenfassungen, die sowohl Textverständnis als auch Ausdrucksfähigkeit fördern sollen, kleinere Auszeichnungen. Dabei können die interessierten Mädchen und Jungen im besagten Zeitraum aus 114 Julius-Titeln aus unterschiedlichen Genre frei wählen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. „Also eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“, ist Katrin Koball überzeugt.

„Mit der Zeit gehen“

Das Nutzen von Computerspielen, Apps sowie des Internets bestimmt aktuell verstärkt den Alltag vieler Jugendlicher. Angesichts dieses sehr schnell voranschreitenden Digitalisierungsprozesses sind Bücher in den Kinderzimmern nur noch selten anzutreffen. Daher versuchen die Julius-Club-Veranstalter neue Wege zu gehen und sich den Interessen der heutigen Generation anzupassen. So werden beispielsweise regelmäßig anschauliche Videos auf dem projekteigenen YouTube-Kanal hochgeladen und Online-Lesungen angeboten. Auch einen Escape Room wird es in diesem Jahr geben. „Ich glaube wir tun gut daran, mit der Zeit zu gehen. Die Interessen der Kinder haben sich in den vergangenen Jahren sehr geändert. Deswegen müssen wir uns ein Stück weit anpassen, um weiter konkurrenzfähig zu bleiben“, erklärt Katrin Koball.

Der Rahmenterminplan in Verden hält einige Höhepunkte bereit, etwa Autorenlesungen mit anschließenden Diskussionen. Noch ist allerdings unklar, wie diese in Zeiten der Corona-Pandemie stattfinden können. Daher befinden sich die Veranstalter in einem ständigen Austausch mit den Behörden. „Bei vielen Sachen sind uns einfach die Hände gebunden, da gilt es abzuwarten. Es ist durchaus möglich, dass vieles online stattfinden muss“, bedauert die stellvertretende Leiterin der Stadtbibliothek. Selbiges gilt für die Abschlussveranstaltung am 4. September.

Seit dem 1. Juni ist eine Anmeldung für den Sommerleseclub in der Stadtbibliothek Verden oder unter www.julius-club.de möglich. Der Besitz einer Bibliothekskarte ist hierfür nicht notwendig.