Zeigt im ehemaligen Fisch Bremer ihre Bilder: Künstlerin Ingrid Prill. (Björn Hake)

Das Konzept der Pop-Up-Stores in Verden scheint zu fruchten. Trotz der Corona-bedingt schwierigen Situation ist es einer ersten Projektteilnehmerin gelungen, eine dauerhafte Bleibe für ihre Geschäftsidee zu finden. Katja Priebe, die im vergangenen Oktober einen gemeinsamen Pop-Up-Store mit Beate Hillwig im ehemaligen Fisch Bremer eröffnet hat, hat nun eigene kleine Räumlichkeiten an der Windmühlenstraße 30 gefunden. Auf eine feste Adresse für eine Kunst-Galerie hofft nun auch Ingrid Prill. Vor drei Wochen hat sie die Räume an der Großen Straße 70 bezogen. Bis Mitte Juni können Interessierte der Künstlerin vor Ort bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, ihre Werke betrachten und Bilder sowie Postkarten käuflich erwerben.

Schon lange hatte Prill gehofft, in der Verdener Innenstadt eine geeignete Immobilie zu finden, um ihre Kunst zu präsentieren. Doch das habe sich zu ihrer eigenen Überraschung als schwierig erwiesen, erzählt sie. Dabei gebe es doch bei weitem genug ungenutzte Räume entlang der Fußgängerzone. Dass sie nun durch das Pop-up-Store-Projekt zumindest für drei Monate den Zuschlag bekommen hat, freut sie sehr.

Auch wenn es momentan nur vereinzelt Interessierte in die Galerie verschlägt - nach aktuellen Bestimmungen dürfen es ohnehin maximal zwei zusammengehörende Besucher sein - ist Prill glücklich. Denn viele Passanten verweilen gerne vor ihrem Schaufenster und sprechen miteinander über die Werke. Das deren Erschafferin direkt hinter den Bildern in der Galerie sitzt und arbeitet, falle den meisten gar nicht auf. „Ich kriege hier alles mit“, erzählt sie. Von ihrem Arbeitstisch aus verfolgt sie oft die Gespräche auf der anderen Seite des Schaufensters und freut sich über das Interesse.

Ohnehin sei schon allein das große Schaufenster für sie eine große Freude. Alle zwei Wochen stellt sie für die Passanten eine neue Auswahl von Bildern zusammen. Prill arbeitet gerne mit Ölfarben, aber auch mit Pastellkreiden. Ihre Bilder sind vielfältig, zeigen Natur, Motive, die Lust auf Urlaub machen, aber auch Tiere. Sie nimmt auch Aufträge von Kunden entgegen. Viele Menschen, so ihr Eindruck, hätten Berührungsängste und würden sich daher nicht in die Galerie trauen. Etwaige Sorgen möchte Prill ihnen gerne nehmen. „Keiner, der hier reinkommt, muss etwas kaufen“, erklärt sie. Und auch darum, sie bei ihrer Arbeit zu stören, solle sich niemand sorgen. Schon allein die Tatsache, dass sich Menschen an ihren Bildern erfreuen, sei für sie „Balsam für die Seele“.

Mit weißem Stoff sind die teils dunklen Holzwände verhängt, damit der Raum ein wenig heller und freundlicher wirkt. „Ich sitze hier wirklich urgemütlich“, sagt sie mit Blick auf ihren Arbeitsplatz direkt hinter den Bildern im Schaufenster. Ihre anfängliche Sorge, dort wie auf dem Präsentierteller zu sitzen, habe sich nicht bestätigt. Dienstags bis freitags ist sie zwischen 10 und 18 Uhr vor Ort. Am Sonnabend treffen Interessierte sie zwischen 10 und 13 Uhr an. Wer sich nicht auf den Weg in die Innenstadt machen möchte, findet unter www.atelier-prill.jimdo.com weitere Informationen über ihre Arbeit. Auf ihrem Youtube-Kanal haben Interessierte die Möglichkeit, ihr beim Malen zuzuschauen, auf Instagram zeigt sie zudem eine große Auswahl ihrer Bilder. „Ich male wirklich leidenschaftlich gerne“, sagt Prill. Aktuell arbeitet sie an einem Buch, das seine Leserinnen und Leser bei eigenen künstlerischen Projekten mit Pastellkreiden anleiten soll. „Ich möchte auch andere dazu animieren, zu malen.“

Sobald es möglich ist, möchte Prill auch wieder die Kunstkurse in ihrem Atelier am Holzmarkt aufnehmen. Obwohl die Treffen sei Monaten ausfallen, hätten sich wiederholt Interessierte auf die Warteliste setzen lassen. „Die Menschen sind ausgehungert“, stellt sie fest. Die Sehnsucht nach Leichtigkeit und all jenen Dingen, die vor etwas über einem Jahr noch als normal galten, sei groß.

Während Prill vorerst bis Mitte Juni in ihrem Pop-up-Store bleibt, werde sich bereits in den kommenden Tagen klären, wie es mit den anderen beiden Stores an der Großen Straße, dem Bekleidungsgeschäft (Hausnummer 70) und dem Unternehmen Mapdid (Nummer 10), weitergeht, sagt der Projektverantwortliche Fabian Fortmann von der Stadt Verden. Er habe noch ein bis zwei Interessenten in der Hinterhand, die mit ihren Ideen allerdings lieber an den Markt gehen wollen, wenn sich die Corona-Lage wieder deutlich verbessert hat. Interessierte, die ihre kreativen Ideen in einem Pop-up-Store in der Verdener Innenstadt umsetzen wollen, können sich weiterhin bewerben. Informationen zum Verfahren gibt es unter www.verden.de/probierstadt.