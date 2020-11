Die Kita St. Nikolai hat seit 2013 ein eigenes Gebäude, im kommenden Jahr soll nun die Außenfläche kindgerecht gestaltet werden. (Björn Hake)

Als die Kita St. Nikolai 2013 ihren Neubau beziehen konnte, war kein Geld da, um auch noch die Außenanlagen anzulegen. An diesem Zustand hat sich seither nicht viel geändert, wie Leiterin Alice Dombek sagt. „Wir haben mit Spenden ein bisschen was gemacht, aber richtig angelegt ist das Außengelände noch nicht.“ Das soll sich ändern. Nach einem Workshop Anfang 2020 gibt es ein Gestaltungskonzept, das aktuell 48 000 Euro kosten soll. Die Stadt Verden beteiligt sich voraussichtlich zu 80 Prozent an den Kosten.

Bereits 2019 hatte es einen Entwurf für die Neugestaltung gegeben, die etwa 18 000 Euro kosten sollte. Davon hatte die Stadt 15 000 Euro bewilligt. Nach dem Workshop gibt es nun eine neue Planung, die mit 48000 Euro deutlich teurer ist. Auf dieser Grundlage hatte die Kita zusätzlich 23 600 Euro beantragt, die der Fachausschuss für Jugend, Soziales und Sport in jüngster Sitzung einstimmig bewilligt hat. Das letzte Wort dazu hat der Verwaltungsausschuss. Das Geld wird in den städtischen Haushalt 2021 eingestellt. „Die Bodenbeschaffenheit ist sehr schwierig, im Grunde ist das eine hügelige Sandfläche mit ein paar Spielgeräten“, sagt Christiane Morré, zuständig für den Bereich Kinderbetreuung bei der Stadt Verden. Diese Situation entspreche nicht dem allgemeinen Standard der anderen Kindertagesstätten in der Stadt Verden. Insofern sei die Umgestaltung der Fläche dringend und „sollte fachgerecht ausgeführt und abgeschlossen“ werden.

Im Laufe der Jahre sei die oberste Erdschicht durch die spielenden Kinder abgetragen worden. Der übrige Boden staube heftig bei trockenem Wetter. „Der Boden muss großflächig abgetragen und ausgetauscht werden“, so Morré. Die Neugestaltung der Bodenflächen (Spielflächen, Fallschutz und Wege) sei daher ebenfalls aufwendiger als gedacht. Auch deshalb seien die Kosten gestiegen. Neben neuen Bodenflächen seien unter anderem Findlinge und neue Spielgeräte geplant.

„Eigentlich sollten die Arbeiten schon starten, aber in diesem Jahr wird das nichts mehr“, sagt Alice Dombek. Die Kita-Leiterin geht davon aus, dass die Umgestaltung des Außengeländes voraussichtlich im kommenden März beginnen könnte – bei mildem Wetter auch schon früher. Aktuell besuchen 80 Kinder die Kita St. Nikolai, darunter sind zwei Krippengruppen für Mädchen und Jungen bis drei Jahre. Die Kita wurde in den 1970er-Jahren eröffnet. „Damals wurden die Kinder im Gemeindehaus untergebracht, zum Spielen wurden die öffentlichen Spielplätze in der Umgebung genutzt“, erzählt Alice Dombek. 2013 zog die Einrichtung dann in den Kita-Neubau um. „Damit sind wir auch sehr zufrieden“, betont die Leiterin.

Überwiegend einstimmig empfohlen hat der Fachausschuss auch die Produktvorlagen für das kommende Haushaltsjahr. Wobei es schwierig sei, im sozialen Bereich die Sparvorgaben der Kämmerei für die langfristige Konsolidierung des Haushalts einzuhalten. Laut Christiane Morré soll das Budget für Soziales und Kultur um möglichst 51 000 Euro schrumpfen. „Der Ausschuss hat Sparvorschläge bei der Sportförderung in Höhe von 18 000 Euro empfohlen“, sagt Morré.

Vor allem der Kitabereich expandiere in Verden, in der Elisabeth-Selber-Straße werde aktuell eine weitere Einrichtung zur Kinderbetreuung gebaut. „Da sind Einsparungen schwierig. Das geht nur über eine Erhöhung der Kitagebühren, das ist aber auch nicht gewollt“, sagt Christiane Morré. Um die Kosten und laufenden Ausgaben im Rahmen zu halten, bemühe sich die Stadt, Förderungen von Land und Bund in Anspruch zu nehmen. Auch in anderen sozialen Bereichen, in denen die Stadt freiwillige Leistungen übernommen habe, sei es nicht einfach, das Budget zu verkleinern. Vielfach sei Verden langfristige Verpflichtungen eingegangen.