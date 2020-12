Besonders stolz sind Hesna (v. l.), Heifa und Hividar Silo auf das frische Baklava. (Björn Hake)

Baklava, Ayran, Feta, Hülsenfrüchte, Malvenblätter, orientalische Gewürze sowie allerlei andere internationale Spezialitäten reihen sich in den Regalen eines neuen Supermarktes in Verden aneinander. Hinter der Idee steht die Familie Silo. Relativ spontan setzte sie ihren Wunsch nach einem eigenen Geschäft um, als sie den Leerstand im ehemaligen Leder-Meyer an der Stifthofstraße gegenüber der Volksbank entdeckte. Danach ging alles recht schnell, erzählt Heifa Silo, die unter anderem für die Buchhaltung zuständig ist. Ihr Bruder Hividar leitet das Geschäft, Mutter Hesna unterstützt das Familienprojekt ebenfalls.

Neben vielen kurdischen Produkten gibt es allerdings auch polnische, russische und einige Artikel aus dem asiatischen Raum. „Wir sind ein Mini-Multikulti-Markt“, fasst Heifa Silo das Geschäftsmodell zusammen. Offiziell heißt der Markt allerdings Alton. Besonders stolz ist die Familie auf das frische Baklava, das sie in einer Theke neben der Kasse anbietet. Es wird in einer Patisserie in Hamburg hergestellt. Neben der sehr saftigen türkischen Variante gebe es auch eine syrische, die ein wenig trockener sei, erklärt Silo. Besonders begehrt sei außerdem das traditionelle kurdische Fladenbrot, das ihre Oma für den Verkauf backe. Generell liefen Brote besonders gut. 500 Stück wandern alleine an einem Tag über die Ladentheke.

In einer Kühltheke gibt es eine große Auswahl an Milchprodukten, Fetavariationen, Ayran und Joghurts. Wer gerne mal etwas Neues probieren wolle, sollte unbedingt türkische Sahne, den sogenannten Kaymak, probieren, empfiehlt Heifa Silo. Der Brotaufstrich, den es in Dosen pur oder mit Honig gebe, sei bei zahlreichen Menschen sehr beliebt, bei vielen Deutschen allerdings noch nicht bekannt.

Fleischprodukte gibt es in einem zweiten Kühlregal. Die Wurstwaren seien halal, erklärt Heifa Silo, sie entsprechen also den muslimischen Vorschriften. „Wir planen auch eine eigene Fleischerei“, erzählt Mutter Hesna Silo. Die Genehmigung liege bereits vor, doch bis zur Umsetzung dauere es noch ein wenig. Bis dahin wird der dafür vorgesehene Bereich anderweitig genutzt. Dort gibt es türkische Reinigungs- und Bleichmittel. Mit den Produkten auf dem deutschen Markt seien sie nicht vergleichbar, sagen die Silo-Frauen. Zwischen den Haushaltswaren finden sich auch Seifen mit Olivenöl, die für die Reinigung des Gesichts geeignet sind, aber auch Henna, das zum Haare färben sowie für die rituelle Bemalung der Haut genutzt wird. Deutlich mehr Platz nehmen die mobilen Gasöfen ein, die ebenfalls zum Verkauf stehen. Sie seien bestens geeignet, um Fladenbrote, aber auch andere orientalische Spezialitäten zuzubereiten, sagt Heifa Silo.

Auch sie selbst kenne nicht jedes Produkt, das an der Stifthofstraße über die Theke gehe. Aber auch sie freue sich darauf, einige Artikel aus dem Sortiment zu probieren. „Wir haben eigentlich für jeden etwas“, sagt sie. Zum Ausprobieren lädt ein großes Gewürzregal ein, das auch Packungen im Großformat beinhaltet. „Bei größeren Festen verbraucht man auch größere Mengen“, erklärt Heifa Silo. Gleich mehrere Kilo schwer sind auch die Reissäcke in den unteren Regalen. Sie sind für größere Familien, aber auch für Gastronomiebetriebe gedacht, die sich im Alton ebenfalls eindecken können.

Besonders viel los war am ersten Öffnungstag Anfang Dezember. Wegen der aktuell limitierten Kundenzahl mussten Neugierige zeitweise vor der Tür warten. Doch auch danach erfreute sich das neue Geschäft großer Beliebtheit. „Es läuft besser als erwartet“, freut sich Heifa Silo. Sie arbeitet Vollzeit in dem Geschäft. Auch ihr Mann und ihr Vater unterstützen das Familienprojekt. Neben Kunden, die in den Regalen ein wenig Heimat finden, kämen auch viele, die Lust hätten, mal etwas Neues zu probieren. Aktuell ist das Geschäft montags bis sonnabends von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Je nach Nachfrage sollen die Öffnungszeiten weiter angepasst werden.