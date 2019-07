Vor allem künstlerische Abbildungen und Fotografien von Pferden aller Art stehen im Mittelpunkt der Schau. (Björn Hake)

Verden. Für die aktuelle Sonderausstellung „Das perfekte Pferd? Pferdebeurteilung im Wandel der Zeit“ hat das Team des Deutschen Pferdemuseums (DPM) ein vielfältiges Begleitprogramm entwickelt. Neben Vorträgen und Podiumsgesprächen mit namhaften Referenten stehen auch Zeichenkurse und ein Familienaktionstag mit der bekannten Bloggerin Annica Hansen für die Museumsgäste auf dem Programm. Maren Lippitz, Museumspädagogin im DPM, bietet außerdem zur Ausstellung ein spezielles Führungsangebot für Familien mit Kindern an.

Unter dem Titel „Perfekt?! Über die Schönheit bei Pferden“ erkunden Jung und Alt gemeinsam, welche Schönheitsideale es bei Pferden gibt und wie sich diese im Laufe der Zeit verändert haben. Im Zuge der Führung blickt die Gruppe auch auf menschliche Schönheitsideale und geht der Frage nach, welche Rolle sie in unserer heutigen Gesellschaft spielen, und was den Begriff „Schönheit“ überhaupt ausmacht. Das Familienangebot findet erstmalig an diesem Donnerstag, 25. Juli, ab 11 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Termine für Familienführungen sind Mittwoch, 14. August, ab 16 Uhr und Mittwoch, 9. Oktober, 11 Uhr. Die Kosten für die Führung inklusive Museumseintritt betragen sechs Euro pro Erwachsenen und drei Euro pro Kind. Treffpunkt ist die Museumskasse des Deutschen Pferdemuseums, Holzmarkt 9 in Verden. Weitere Informationen und Termine zu den öffentlichen Führungen, den Familienführungen und dem weiteren Begleitprogramm erhalten Interessierte unter www.dpm-verden.de oder telefonisch unter 0 42 31/ 80 71 40.

Populäre Bloggerin

Zum Familienaktionstag am Sonntag, 15. September, 13 bis 17 Uhr, wird die TV-Moderatorin und populäre Pferdesport-Bloggerin Annica Hansen erwartet. Die 36-Jährige stellt ihr neues Buch mit dem Titel „Ponyliebe“ vor, wird gerne Fragen beantworten und laut Ankündigung des Museums „für Selfies und Autogramme“ bereitstehen. Die gebürtige Duisburgerin ist als Moderatorin in verschiedenen Formaten des Fernsehens tätig. Darüber hinaus ist sie seit 2012 auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aktiv, sie stellt beispielsweise auf Youtube Aspekte des Pferdesports dar.

Der Autor Ulrich Renz gibt am Mittwoch, 25. September, in seinem Vortrag „Auf der Suche nach der idealen Schönheit" Einblicke in die moderne Attraktivitätsforschung zu menschlichen Schönheitsidealen und beleuchtet dabei auch, welche Gesetzmäßigkeiten den Menschen bei der Beurteilung der idealen Pferdegestalt leiten. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro pro Person inklusive Museumseintritt sowie acht Euro für Mitglieder des Deutschen Pferdemuseum.

Für Kunstinteressierte veranstaltet das Deutsche Pferdemuseum in Verden zwei Zeichenseminare. Unter dem Motto „Pferde in Kohle und Bleistift“ will der erfahrene Künstler und Tiermaler Claus Rabba thematisch unterschiedliche Schwerpunkte vorstellen. Am Sonnabend, 31. August, findet der erste Workshop statt. Der zweite mit dem Titel „Das Ganzkörperpferd – Pferde in der Perspektive“ ist auf Sonntag, 1. September, terminiert. Die Kursangebote richten sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Hobbymaler und -malerinnen. Sie können unabhängig voneinander gebucht werden. Ab sofort ist eine Anmeldung für beide Kurse an der Museumskasse, Telefon 0 42 31/ 80 71 40, möglich.

„Den individuellen Ausdruck von Pferden einfangen mit Zeichenstift und Zeichenkohle“ soll Ziel des Kurses sein. In dem Seminar erläutert Rabba, wie mit Hilfe von Vereinfachungen auch eine so komplexe Gestalt wie die eines Pferdes zeichnerisch schnell erfasst werden kann. Weiterhin werden Anatomiekenntnisse, Wissen zum räumlichen Zeichnen, Licht und Schatten vermittelt sowie Zeichentechniken mit Reißkohle vorgestellt und erprobt. Das Seminar führt zudem in die lebendige Wiedergabe von Fell und Mähne ein.