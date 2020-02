Stefan und Karolina Spychala waren das 50. Paar, das sich im Alten Schulhaus in Dauelsen getraut hat. (Björn Hake)

Pferdemuseum, Domherrenhaus und altes Schulhaus Dauelsen – wer sich in Verden trauen lassen will, der muss das nicht zwangsläufig im Standesamt tun. Orte außerhalb des Rathauses, zu denen das Brautpaar vielleicht sogar eine persönliche Verbindung hat, erfreuen sich bei vielen Paaren großer Beliebtheit. Eine Messe bietet Inspiration.

Auch Stefan und Karolina Spychala haben sich dazu entschieden, sich im alten Schulhaus das Ja-Wort zu geben. „Wir kommen beide aus Verden“, erklärt das Paar. Den Fachwerkbau in Dauelsen kannten sie allerdings lange nur von außen. Ihre Hochzeit im vergangenen Herbst war jedoch nicht nur für das Paar selbst etwas Besonderes. Auch das Team des Schulhauses freute sich, denn es war die 50. Trauung dort. Seit Mai 2015 können Interessierte in der ehemaligen Schule heiraten. „Mit 60 Personen ist die Diele gut belegt“, erklärt Karin Hanschmann, die im alten Schulhaus die Trauungen betreut. „Wir haben in Verden wirklich schöne Trauorte“, findet sie und verweist dabei auch auf das Trauzimmer im historischen Rathaus. Im laufenden Jahr gebe es noch einige Gelegenheiten für Paare, sich in Dauelsen zu trauen. Die erste Hochzeit ist für den 18. Juli geplant.

Stuck und Bücherregale

Während im alten Schulhaus zwischen Fachwerkbalken etwas rustikaler Charme vorherrscht, können sich Paare im Deutschen Pferdemuseum an einer mit Stuck verzierten Decke erfreuen. Im ehemaligen Offizierskasino der einstigen Kavalleriekaserne werden am Holzmarkt die Ringe getauscht. „Im Stuckraum ist heute ein Teil unserer hippologischen Bibliothek zu finden“, erklärt Ina Rohlfing, Leiterin des Pferdemuseums. Bis zu 30 Gäste finden zwischen den Regalen Platz, in denen sich historische Pferdebücher vom 16. Jahrhundert bis zur heutigen Zeit aneinanderreihen. Seit neun Jahren können Paare am Schreibtisch des berühmten Hippologen Hans Joachim Köhler, der das Museum über viele Jahre leitete, ihre Eheschließung mit einer Unterschrift besiegeln. Auch hier gilt: Wer sich im laufenden Jahr dort trauen möchte, hat gute Chancen, einen Termin zu bekommen. Interessierte Paare können den Raum vorab nach Absprache besichtigen. Mancher kennt ihn schon von verschiedenen Veranstaltungen. Denn für kleinere Events wie Lesungen oder Vorträge wird der Raum ebenfalls gerne genutzt.

Schon seit 20 Jahren ist es möglich, sich im historischen Museum Domherrenhaus das Eheversprechen zu geben. Das haben seitdem auch schon rund 700 Paare getan, erzählt Museumsassistentin Gabriele Müller. Allein für das laufende Jahr haben sich schon über 20 angehende Eheleute angemeldet. Einige freie Termine gebe es allerdings noch. Das Museum bleibe während der Trauung geöffnet, erklärt Müller. „Die Türen des Trauzimmers werden natürlich während der Zeremonie geschlossen.“ Daran hätten sich auch die Museumsbesucher bisher nicht gestört. Die besichtigen das sogenannte Beckmann-Zimmer einfach ein wenig später. Das Brautpaar kann sich indes, wenn es einen passenden Musiker an der Hand hat, auch an dem Flügel im Trauraum erfreuen. „Bei uns gibt es des Öfteren Live-Musik bei Trauungen“, erzählt Müller. Im Anschluss an die Zeremonie laden die frisch Vermählten häufig noch zu einem kleinen Sektempfang im Kaminzimmer und nutzen bei Sonnenschein den historischen Innenhof für weitere Fotos. Auf dem Innenhof darf zudem der Brautwagen parken. Sonst ist der Bereich für Autos tabu. „Es gab auch schon Paare, die per Kutsche im Hof vorfuhren, wie es um 18. und 19. Jahrhundert üblich war“, erzählt Müller. Normalerweise ist der Hof nur für Fußgänger geöffnet.

Viele wichtige Entscheidungen

Im vergangenen Jahr haben sich in Verden rund 140 Paare das Ja-Wort gegeben. Der richtige Ort für eine Trauung ist allerdings nur einer von vielen wichtigen Entscheidungen, die für den vermeintlich schönsten Tag des Lebens gefällt werden müssen. Auch das passende Outfit, Styling und vielleicht sogar eine Band müssen gefunden werden. Die eine oder andere Anregung hält an diesem Sonntag, 16. Februar, die erste Hochzeitsmesse in Verden bereit. Unter dem Titel „Braut im Glück“ präsentieren sich dort von 11 bis 18 Uhr allerlei Anbieter rund um das Thema Eheschließung. Organisiert wird das Spektakel von Sara Terveen, Hochzeitsplanerin aus Bruchhausen-Vilsen. Ihre erste Messe richtete sie vor zwei Jahren in Bassum aus. Weitere Termine in Bremen und Bruchhausen-Vilsen folgten. Und nun kommt eine Messe in der Verdener Stadthalle hinzu. Bei der Planung unterstützt sie ihr Mann Björn Terveen. „Der klassische Industrielook der Stadthalle hat uns gut gefallen“, erzählt er. Industrielook, der war auch auf Hochzeiten schon einmal Trend, weiß er. Einen Tic größer könne die Location zwar sein, aber so seien alle Stände gut verteilt und die Stimmung sei ein bisschen gemütlicher. Goldschmiede, Redner, Fotografen, Friseure, Stylisten und Floristen sind unter den Ausstellern zu finden. An fast vierzig Ständen können sich Interessierte Inspiration und Angebote holen.

„Wir suchen immer nach den neusten Trends“, erklärt Terveen und nennt gleich ein Beispiel: „Wer sich richtig Gedanken macht, hat auf seiner Hochzeit auch eine Kinderbetreuung“. Ein Aussteller bietet dafür eine kleine Zeltstadt zur Miete an. Der Sonntag hält zudem auch kulinarische Inspiration bereit. Neben verschiedenen Lokalitäten wie beispielsweise das Dreimädelhaus in Kirchseelte, stellt sich auch die Verdener Tanzschule Beuss vor.

Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei. Die Gäste haben im Laufe des Tages die Möglichkeit, an verschiedenen Workshops teilzunehmen, mehreren Bands zu lauschen, eine Brautmodenschau zu sehen und in eine Tanzstunde hineinzuschnuppern.