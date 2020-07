Will seinen Hut nicht in den Ring werfen: Hartmut Wilking, stellvertretender Vorsitzender des Hannoveraner Verbandes. (Björn Hake)

Auf seiner Homepage hatte der Hannoveraner Verband in der vergangenen Woche noch Einblick in die Liste der bis dato eingegangenen Wahlvorschläge für die neue Besetzung der Gremien gewährt. Stand 22. Juli war der zu diesem Zeitpunkt noch amtierende Verbandsvorsitzende Hans-Henning von der Decken einziger Bewerber für den Präsidentenposten. Wer nach seinem Rücktritt an die Spitze strebt, bleibt abzuwarten. Sein bisheriger Stellvertreter Hartmut Wilking will jedenfalls weder für das Präsidium noch für den Aufsichtsrat kandidieren.

Die Demission von der Deckens hatte der Verband, wie berichtet, am Mittwochabend öffentlich gemacht. Er habe den „sofortigen Rücktritt von seinen Ämtern in der Geschäftsstelle“ bekanntgegeben, hieß es, und in einer Zusammenkunft mit den Mitarbeitern um Verständnis für seine Entscheidung gebeten. Zugleich habe er „dem Hauptamt für die Stabilität“ gedankt, die in den zurückliegenden Jahren gewährleistet worden sei. Wichtig sei es zudem gewesen, „die Arbeit der Strukturkommission zu würdigen, die das Gerüst für die zukünftige Verbandsstruktur erarbeitet hat“.

Gründe für den Abgang des Vorsitzenden enthielt die kurze Verlautbarung nicht. Allerdings war am selben Tag bereits, in Verbindung mit einem offenen Brief an die Züchterinnen und Züchter, eine Stellungnahme von der Deckens zum misslichen Dauerthema Dario erschienen. Darin hatte er eingeräumt, bezüglich des Shivering-Befundes bei dem teuer verkauften Prämienhengst nicht die Wahrheit gesagt zu haben beziehungsweise „keine korrekte Antwort“ auf eine entsprechende Frage gegeben zu haben.

Die Ära von der Deckens als Chef des größten deutschen Zuchtverbandes war eine vergleichsweise kurze. Im Frühjahr 2017 war der Stader Landwirt zum Nachfolger von Manfred Schäfer gewählt worden, der den Verband zwölf Jahre geführt hatte. Ebenso lange, von 1989 bis 2001, hatte auch der Vater des nun Ex-Vorsitzenden, der 2003 verstorbene Herwart von der Decken, das höchste Amt innegehabt.

Was besagte Strukturkommission akribisch entwickelt hat, nämlich eine grundlegende Strukturreform, soll nun endgültig am 24. August umgesetzt werden. Corona-bedingt mehrfach verschoben, wird die inzwischen erst recht mit Spannung erwartete Delegiertenversammlung ab 10 Uhr in der Niedersachsenhalle stattfinden. Was sich bezüglich der Kandidaten für die verschiedenen Gremien getan hat (oder noch tut), können die Verbandsmitglieder, und nur die, dem „Hannoveraner Forum“ entnehmen. Die Delegierten haben neben einem sechsköpfigen Präsidium auch einen Aufsichtsrat mit fünf Personen zu wählen; darüber hinaus bestimmen sie über die Zusammensetzung fachspezifischer Ausschüsse, so für Dressur, Springen, Vermarktung und Finanzen.

Hartmut Wilking (Stemwede, Landkreis Minden-Lübbecke) hat keine Ambitionen, erneut eine Funktion zu übernehmen. Durch den Rücktritt von der Deckens ist dessen Stellvertreter vorübergehend an die Spitze gerückt. Dort will der Springpferdezüchter aber keinesfalls verharren. 15 Jahre im Gesamtvorstand, elf Jahre im geschäftsführenden Vorstand – „da hat man viel mitgemacht“. Und als Vorsitzender des Bezirksverbandes Hannover sei er ohnehin präsent. Ein Platz im Präsidium oder im Aufsichtsrat komme für ihn nicht Frage, erklärte der 62-Jährige am Donnerstag auf Nachfrage.

Jetzt müsse „mit neuen Leuten“ gearbeitet und versucht werden, vorhandene „Probleme“ auszuräumen. Dass es diese auch innerhalb des kleinen geschäftsführenden Vorstands, seit einem Jahr nur noch ein Trio, und im Gesamtvorstand gab oder gibt, ist ein offenes Geheimnis. Von der Decken, so Wilking diskret, habe die Situation zuletzt „falsch eingeschätzt“, die Tragweite nicht überschaut. Er selbst habe ihm empfohlen, nicht wieder zu kandidieren. „Aber er hat es so aufgefasst, als wolle man ihn loswerden“.

Am nächsten Montag, 3. August, wird in der Reiterstadt Verden der noch bestehende Gesamtvorstand zusammenkommen. Nach dieser Sitzung ist Christoph Kröckel (Hondelage) bereit, sich zu einer möglichen Bewerbung für das Präsidentenamt zu äußern. Der Vorsitzende des Bezirksverbandes Braunschweig bestätigte den VERDENER NACHRICHTEN, dass er sich „ernsthaft mit dem Gedanken an eine Kandidatur“ trage.